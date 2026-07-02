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Furieux, une star sénégalaise a annoncé sur Instagram qu’elle pourrait ne plus jamais porter le maillot de son pays, immédiatement après l’élimination de la Coupe du monde
Une bombe à retardement nommée « retraite » secoue le football sénégalais.
Dans une décision qui a secoué le football africain, Gueye a annoncé qu’il ne porterait plus le maillot du Sénégal tant que l’encadrement actuel resterait en place. Le milieu de terrain a publié son message sur les réseaux sociaux, quelques heures après l’élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du monde, suite à une défaite dramatique 3-2 face à la Belgique.
Gueye, élément clé de la sélection tout au long de la compétition, n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la direction technique. Dans une story publiée sur son compte Instagram, le milieu de terrain a déclaré : « Je reviens pour vous dire quelques mots au sujet de l’élimination… mais j’annonce aujourd’hui que tant que ce staff technique sera en place, je ferai une pause avec la sélection. »Instagram/p.gueye24
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Conserver un avantage de deux buts
L'annonce fracassante de Gueye intervient après un effondrement spectaculaire en seconde période. Le Sénégal semblait se diriger vers un huitième de finale contre les États-Unis grâce aux buts d'Habib Diarra et d'Ismaila Sarr. Cependant, la rencontre a basculé après la sortie de Gueye, remplacé par Lamine Camara à la 64^e minute.
La Belgique a alors marqué deux fois dans les dix dernières minutes par l’intermédiaire de Romelu Lukaku et Youri Tielemans, forçant ainsi la prolongation. Le renversement de situation s’est achevé à la 125e minute lorsque Tielemans a transformé un penalty à la suite d’une intervention de la VAR. Cette défaite marque une fin amère pour une campagne qui avait tant promis pour cette nation africaine.
Thiaw justifie ses changements controversés
L'entraîneur principal, Pape Thiaw, a dû répondre à une avalanche de questions sur sa gestion du match, notamment sur la décision de remplacer Gueye et d'autres joueurs clés alors que son équipe menait au score. Thiaw a insisté sur le fait que ces changements n'étaient pas des erreurs tactiques, mais qu'ils avaient été rendus nécessaires par la condition physique de son effectif.
« Ils étaient fatigués et ne pouvaient plus continuer. Les laisser sur le terrain aurait été un manque de professionnalisme de notre part. Nous avons dû les remplacer, à égalité de niveau », a expliqué Thiaw. « Bien sûr, quand on perd un match après avoir mené 2-0, les gens parlent inévitablement des remplacements. Mais on ne peut pas tout réduire à cela. Ces changements ont été dictés avant tout par la fatigue, plus que par des considérations tactiques. »
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Un programme en pleine tourmente
Ce départ, suivi de la rébellion de Gueye, s’ajoute à une liste grandissante de polémiques autour de l’équipe nationale sénégalaise. Thiaw était déjà sous le feu des critiques après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Maroc, lors de laquelle il avait ordonné à ses joueurs de quitter le terrain pour protester contre une décision arbitrale. Bien qu’ils aient finalement remporté ce match sur le terrain, la CAF a ensuite annulé le résultat et attribué la victoire, et donc le titre, au Maroc.
Revenant sur l’élimination face à la Belgique, Thiaw, abattu, a ajouté : « Nous venons de perdre un match qui était vraiment important pour nous. Nous voulions nous qualifier pour le peuple sénégalais, nous pensions le mériter, mais malheureusement, nous sommes éliminés. Je suis triste, les joueurs sont tristes aussi, car ils voulaient vraiment cette qualification. »