Dans une décision qui a secoué le football africain, Gueye a annoncé qu’il ne porterait plus le maillot du Sénégal tant que l’encadrement actuel resterait en place. Le milieu de terrain a publié son message sur les réseaux sociaux, quelques heures après l’élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du monde, suite à une défaite dramatique 3-2 face à la Belgique.

Gueye, élément clé de la sélection tout au long de la compétition, n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la direction technique. Dans une story publiée sur son compte Instagram, le milieu de terrain a déclaré : « Je reviens pour vous dire quelques mots au sujet de l’élimination… mais j’annonce aujourd’hui que tant que ce staff technique sera en place, je ferai une pause avec la sélection. »

Instagram/p.gueye24







