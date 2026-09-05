Pendant ce temps, Nottingham Forest est resté furieux après une intervention controversée qui l’a privé de la victoire. Un but de Neco Williams en seconde période a été refusé pour une main après que la tentative de dégagement de Sandro Tonali a dévié sur le Gallois.

Glasner a vivement critiqué la décision, déclarant : « Donc si nous en sommes à deviner, la VAR ne peut pas intervenir. Ce n’est ni clair ni évident et on nous a dit avant la saison que le seuil (d’intervention) devait être très élevé. Nous acceptons le point, mais nous avons l’impression d’en avoir perdu deux. »

Williams s’est lui aussi défendu, ajoutant : « C’est un but. La VAR est là quand il y a une erreur claire et évidente et, pour moi, ce n’est ni clair ni évident. J’ai vu les images et les ralentis et, à aucun moment, je n’ai pensé avoir touché le ballon de la main. »