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Moataz Elgammal

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Furieux, Roberto De Zerbi critique l’attaque inefficace de Tottenham après un nouveau match nul 0-0 en Premier League

R. De Zerbi
Tottenham
Nottingham Forest vs Tottenham
Nottingham Forest
Premier League

Roberto De Zerbi a vivement critiqué les coûteux attaquants de Tottenham Hotspur après un frustrant match nul 0-0 contre Nottingham Forest. Le technicien italien a fait part de sa profonde déception face aux mauvais choix de son équipe dans le dernier tiers du terrain, alors qu’elle n’a pas marqué pour un troisième match consécutif et n’a cadré aucun tir au City Ground.

  • De Zerbi exige des progrès offensifs

    Tottenham n'a pas réussi à marquer lors de ses trois premiers matches pour la première fois depuis 1974 après avoir arraché un match nul 0-0 samedi. Roberto De Zerbi est resté furieux contre son attaque à 165 millions de livres sterling après qu'elle n'a pas réussi à mettre à contribution le gardien adverse face à Oliver Glasner et son équipe.

    L'entraîneur a souligné plusieurs occasions manquées où de mauvais choix ont coûté cher à son équipe. « Dans le dernier tiers, nous devons nous améliorer, a déclaré De Zerbi. Nous devons nous améliorer et prendre de meilleures décisions, rester plus calmes quand nous sommes proches de faire quelque chose d'important dans le dernier tiers. »

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    Les mauvais choix coûtent cher à Tottenham

    De Zerbi a mis en avant des moments précis où Tottenham a gâché des situations offensives prometteuses. Il a souligné que les joueurs avaient choisi la mauvaise passe malgré des options évidentes. « Quand Omar Marmoush a tenté sa chance et que le ballon est passé au-dessus, Andy Robertson faisait l’appel dans le couloir. Si nous avions pris la bonne décision, Mohammed Kudus attendait au second poteau pour marquer », a-t-il expliqué.

    « Combien de centres avons-nous envoyés au-delà du second poteau ? Mathys Tel, deux fois. Savio, une fois. Tel a un gros potentiel, mais il prend trop de mauvaises décisions. » Il a également confirmé que les remplacements de Savio, après son transfert à 75 M£, et de Destiny Udogie étaient entièrement dus à l’avis du staff médical.

  • Nottingham Forest frustré par la VAR

    Pendant ce temps, Nottingham Forest est resté furieux après une intervention controversée qui l’a privé de la victoire. Un but de Neco Williams en seconde période a été refusé pour une main après que la tentative de dégagement de Sandro Tonali a dévié sur le Gallois.

    Glasner a vivement critiqué la décision, déclarant : « Donc si nous en sommes à deviner, la VAR ne peut pas intervenir. Ce n’est ni clair ni évident et on nous a dit avant la saison que le seuil (d’intervention) devait être très élevé. Nous acceptons le point, mais nous avons l’impression d’en avoir perdu deux. »

    Williams s’est lui aussi défendu, ajoutant : « C’est un but. La VAR est là quand il y a une erreur claire et évidente et, pour moi, ce n’est ni clair ni évident. J’ai vu les images et les ralentis et, à aucun moment, je n’ai pensé avoir touché le ballon de la main. »

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  • Roberto De Zerbi(C)Getty Images

    Quelle est la suite pour Tottenham et Nottingham Forest ?

    Tottenham comme Nottingham Forest restent en quête désespérée de leur première victoire de la saison à l’approche de rendez-vous cruciaux. De Zerbi doit rapidement remettre sur les rails son attaque à 165 M£ en panne avant la réception d’Everton le week-end prochain. Pendant ce temps, Glasner et son groupe se déplaceront à Aston Villa avec l’espoir de transformer leurs performances prometteuses en trois points dont ils ont grandement besoin.

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