Furieux, Raphinha accuse l’arbitre d’avoir « volé » Barcelone après l’élimination de l’équipe de Hansi Flick en Ligue des champions par l’Atlético Madrid

Contraint de suivre la rencontre depuis les tribunes en raison d’une blessure, Raphinha a exprimé sa colère après la prestation de l’arbitre Clément Turpin, pointant du doigt l’absence de cartons infligés aux locaux et le refus d’accorder un penalty à Dani Olmo. Ses propos surviennent au terme d’une semaine tendue entre le club et l’UEFA, suite à des différends antérieurs concernant l’arbitrage.

Au micro des journalistes après le coup de sifflet final, l’international brésilien a tempêté : « On nous a volé ce match. L’arbitre a eu beaucoup de problèmes. Certaines de ses décisions étaient incroyables. Je ne sais pas combien de fautes l’Atlético a commises sans qu’il ne leur donne de carton.

Tout le monde peut se tromper, mais pourquoi ces erreurs se répètent-elles d’un match à l’autre ? Nous avons pourtant bien joué ; cette qualification nous a été volée. C’était dur, surtout quand on doit multiplier les efforts pour gagner, et je voudrais comprendre pourquoi l’arbitre semble tant craindre la qualification du Barça. »