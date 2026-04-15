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Furieux, Raphinha accuse l’arbitre d’avoir « volé » Barcelone après l’élimination de l’équipe de Hansi Flick en Ligue des champions par l’Atlético Madrid
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La jeunesse n'a pas réussi à empêcher le départ.
Barcelone a aligné son onze de départ le plus jeune de son histoire pour un match à élimination directe de la Ligue des champions, mais cet événement historique a été éclipsé par une élimination amère en quarts de finale. Lamine Yamal et Ferran Torres ont marqué en début de match pour égaliser le score cumulé, mais le but décisif d'Ademola Lookman a permis aux hommes de Diego Simeone de se qualifier pour les demi-finales. La rencontre s’est conclue dans la frustration pour le groupe de Hansi Flick : Garcia a été expulsé pour une faute professionnelle, privant les siens de l’espoir d’une prolongation.
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Raphinha exprime sa colère face à l'arbitrage
Contraint de suivre la rencontre depuis les tribunes en raison d’une blessure, Raphinha a exprimé sa colère après la prestation de l’arbitre Clément Turpin, pointant du doigt l’absence de cartons infligés aux locaux et le refus d’accorder un penalty à Dani Olmo. Ses propos surviennent au terme d’une semaine tendue entre le club et l’UEFA, suite à des différends antérieurs concernant l’arbitrage.
Au micro des journalistes après le coup de sifflet final, l’international brésilien a tempêté : « On nous a volé ce match. L’arbitre a eu beaucoup de problèmes. Certaines de ses décisions étaient incroyables. Je ne sais pas combien de fautes l’Atlético a commises sans qu’il ne leur donne de carton.
Tout le monde peut se tromper, mais pourquoi ces erreurs se répètent-elles d’un match à l’autre ? Nous avons pourtant bien joué ; cette qualification nous a été volée. C’était dur, surtout quand on doit multiplier les efforts pour gagner, et je voudrais comprendre pourquoi l’arbitre semble tant craindre la qualification du Barça. »
- AFP
Flick « fier » de l'attitude de ses joueurs
Alors que les joueurs se focalisaient sur l’arbitre, les statistiques mettaient en lumière une multitude d’occasions manquées et une certaine fragilité défensive : Barcelone est devenu la première équipe espagnole de l’histoire à enchaîner 15 matches de Ligue des champions sans garder ses cages inviolées. Malgré un xG supérieur et un nombre de tirs cadrés plus élevé, le Barça n’a pas réussi à combler son retard après l’aller.
Revenant sur la performance et la nécessité de progresser, Flick a déclaré : « Nous avons joué une fantastique première mi-temps ce soir. Nous aurions dû marquer plus de buts. Bien sûr, c’était possible [d’en marquer plus]. Si l’on considère les deux matchs, nous méritons d’être en demi-finale. Mais nous devons l’accepter. La mentalité, l’attitude dont font preuve les joueurs sur le terrain, j’en suis fier. »
Il a ajouté : « Notre prochain objectif est de remporter la Liga. Nous sommes sur la bonne voie, mais le travail n’est pas encore achevé. Nous avons encore des matchs à disputer et nous devons maintenir ce niveau de performance. Bien sûr, nous sommes déçus en ce moment, c’est normal. Gagner la Ligue des champions était un grand rêve. Nous devrons tirer les enseignements nécessaires pour progresser, mais notre effectif est jeune et il continuera de grandir la saison prochaine. Je sais que la déception est partagée par tout le monde ; je la ressens moi-même. C’est le football, c’est la vie. Nous devons rebondir. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la Liga.
Ses ambitions européennes et en Coupe du Roi ayant pris fin, Barcelone doit désormais s'assurer un deuxième titre consécutif en Liga. Fort d'une avance de neuf points en tête du classement à sept journées de la fin, l'équipe de Flick reprendra sa quête du titre face au Celta Vigo au Spotify Camp Nou mercredi prochain. L'entraîneur devra veiller à ce que cette défaite ne brise pas son élan, alors que son équipe s'apprête à transformer le potentiel de ses jeunes joueurs en trophées au cours des dernières semaines.