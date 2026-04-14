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Fernandes-MourinhoGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Furieux, Bruno Fernandes a mimé José Mourinho après l’expulsion de son coéquipier Lisandro Martinez lors de la défaite de Manchester United face à Leeds

B. Fernandes
J. Mourinho
Manchester United
Manchester United vs Leeds
Leeds
Premier League
L. Martinez

Bruno Fernandes a repris à son compte une formule célèbre de José Mourinho pour exprimer sa frustration après la défaite à domicile de Manchester United face à Leeds United. Le capitaine était furieux de l’expulsion de Lisandro Martínez et a refusé de commenter la performance de l’arbitre Paul Tierney, craignant des sanctions disciplinaires de la part des instances dirigeantes.

  • Manchester United, réduit à dix, s'incline face à Leeds

    Leeds a mis fin à une disette de 43 ans en s’imposant 2-1 à Old Trafford grâce à un doublé de Noah Okafor. Bien que Bruno Fernandes ait offert à Casemiro sa sixième passe décisive de la saison pour réduire le score, les visiteurs ont tenu bon pour décrocher les trois points. La rencontre a toutefois été marquée par la décision de l’arbitre Tierney d’expulser Martinez pour comportement violent. Après consultation du VAR, le défenseur argentin a reçu un carton rouge pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin, contraignant les locaux à évoluer en infériorité numérique durant la majeure partie de la seconde période.

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fernandes refuse de commenter l’arbitrage.

    Au coup de sifflet final, le milieu de terrain portugais a affiché son agacement face au manque de cohérence de l’arbitrage tout au long de la rencontre. Son attitude a rappelé l’interview mémorable de José Mourinho en 2014, après une défaite à Aston Villa, lorsque le technicien de Chelsea avait lancé : « Je préfère ne pas m’exprimer. Si je m’exprime, je vais avoir de gros ennuis. De gros ennuis. Et je ne veux pas avoir de gros ennuis. »

    Interrogé par Sky Sports au sujet du carton rouge de Martinez et de l’explication fournie par les arbitres, Fernandes a commenté : « Je ne parle pas de l’arbitre. Si je parle de l’arbitre, je vais avoir de très gros problèmes parce que les règles sont différentes pour tout le monde et qu’ils arbitrent différemment selon les joueurs. La différence dans l’attribution des cartons jaunes, on la voit aussi, donc il vaut mieux que je ne dise rien. »

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une histoire d'arbitrage mouvementée

    Tierney a désormais arbitré 21 matches de Premier League impliquant les Red Devils, mais son bilan à Old Trafford est devenu un sujet de controverse parmi les supporters. La défaite contre Leeds fait suite à des revers à domicile face à Arsenal et Manchester City lors de la saison 2023-2024, ce qui signifie que l’équipe a perdu chacun de ses trois derniers matchs à Old Trafford dirigés par cet arbitre. Cependant, l’expulsion de Martinez a marqué la première fois que Tierney a brandi un carton rouge direct à un joueur de United.

  • Crise défensive avant le déplacement à Londres

    Manchester United se rendra samedi à Stamford Bridge pour y défier Chelsea, privé de Martinez, suspendu, et peut-être aussi absent contre Brentford et Liverpool. L’équipe de Michael Carrick compte actuellement sept points d’avance sur les Blues, sixièmes, mais elle doit rapidement réorganiser sa défense pour préserver sa troisième place. Avec cinq places en Ligue des champions potentiellement à pourvoir via le « European Performance Spot », chaque point reste crucial alors qu’il ne reste plus que six matchs à disputer.

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