Furieux, Bruno Fernandes a mimé José Mourinho après l’expulsion de son coéquipier Lisandro Martinez lors de la défaite de Manchester United face à Leeds

Au coup de sifflet final, le milieu de terrain portugais a affiché son agacement face au manque de cohérence de l’arbitrage tout au long de la rencontre. Son attitude a rappelé l’interview mémorable de José Mourinho en 2014, après une défaite à Aston Villa, lorsque le technicien de Chelsea avait lancé : « Je préfère ne pas m’exprimer. Si je m’exprime, je vais avoir de gros ennuis. De gros ennuis. Et je ne veux pas avoir de gros ennuis. »

Interrogé par Sky Sports au sujet du carton rouge de Martinez et de l’explication fournie par les arbitres, Fernandes a commenté : « Je ne parle pas de l’arbitre. Si je parle de l’arbitre, je vais avoir de très gros problèmes parce que les règles sont différentes pour tout le monde et qu’ils arbitrent différemment selon les joueurs. La différence dans l’attribution des cartons jaunes, on la voit aussi, donc il vaut mieux que je ne dise rien. »