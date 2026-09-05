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Fulham hué après une nouvelle défaite ! Alvaro Arbeloa insiste sur le fait que son équipe « ne méritait pas de perdre » alors que Crystal Palace lui inflige une troisième défaite consécutive
La frustration grandit à Craven Cottage
L’atmosphère est devenue toxique à Fulham après le coup de sifflet final samedi, les supporters ayant fait part de leur mécontentement après une défaite 3-2 en Premier League contre Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, qui a pris les rênes de l’équipe après le départ de Marco Silva pour Benfica, a désormais enchaîné trois défaites consécutives pour entamer la nouvelle campagne. Ce résultat laisse Fulham comme l’une des deux seules équipes, avec Coventry City, à ne toujours pas avoir pris le moindre point cette saison, après les revers précédents contre Sunderland et Chelsea.
S’exprimant après la rencontre, Arbeloa s’est montré défiant malgré la pression croissante et les sifflets audibles venus des tribunes. « Nous ne méritions pas de perdre ce match, a déclaré Arbeloa à Match of the Day de la BBC. Mes joueurs ont tout donné, bonne attitude, ils ont été courageux, énormément d’occasions de marquer plus de buts. Eux [Palace] ont saisi leurs occasions, au final le football se joue à ça. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses pour gagner le match. C’était similaire contre Chelsea mais nous perdons. »
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La domination tactique ne se traduit pas par des points
Arbeloa, vétéran de plus de 350 apparitions pour des clubs comme le Real Madrid et Liverpool, sait parfaitement que les statistiques de performance pèsent peu sans résultats. Lors de sa conférence de presse d’après Crystal Palace, l’entraîneur est revenu sur la malchance subie par son équipe derrière. « Nous avons vraiment été malchanceux sur ce but [deuxième but de Palace] », a déclaré Arbeloa.
Malgré les progrès tactiques qu’il estime voir chez son équipe, l’histoire n’est pas de son côté : seules six équipes de Premier League ont déjà commencé une saison par cinq défaites de suite, et seules deux d’entre elles ont évité la relégation.
Les nouvelles recrues montrent des éclairs de génie
Un motif de satisfaction pour Fulham a toutefois été l’intégration de plusieurs recrues estivales de premier plan. Arbeloa a mis à profit ses relations au Bernabéu pour faire venir Cesar Palacios, Gonzalo Garcia et Manuel Angel.
Palacios a ouvert son compteur avec le club en surgissant le plus vite sur un ballon repoussé après que Dean Henderson a relâché un dégagement. Dans le même temps, Shea Charles, arrivé de Southampton pour 30 M£, a connu sa première titularisation en championnat au cœur du milieu de terrain, alors que Fulham cherche à trouver la bonne formule pour gagner.
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Arbeloa : « Les victoires viendront »
Arbeloa n’a pas tardé à féliciter ses nouveaux joueurs pour leurs efforts individuels malgré cette courte défaite. « Palacios et Garcia ont tous les deux fait un grand match. Cesar a marqué un but, et Gonzalo a encore livré une grande performance », a ajouté Arbeloa.
« Bel effort de Gonzalo. C’est l’état d’esprit que je veux de mes joueurs : qu’un attaquant fasse un sprint pour tenter de sauver un but. Avec cet état d’esprit et ce caractère, si nous jouons de cette manière, les victoires viendront. » Le défi est désormais de faire en sorte que cet état d’esprit se traduise par un match sans encaisser de but et trois points.
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