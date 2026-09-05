L’atmosphère est devenue toxique à Fulham après le coup de sifflet final samedi, les supporters ayant fait part de leur mécontentement après une défaite 3-2 en Premier League contre Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, qui a pris les rênes de l’équipe après le départ de Marco Silva pour Benfica, a désormais enchaîné trois défaites consécutives pour entamer la nouvelle campagne. Ce résultat laisse Fulham comme l’une des deux seules équipes, avec Coventry City, à ne toujours pas avoir pris le moindre point cette saison, après les revers précédents contre Sunderland et Chelsea.

S’exprimant après la rencontre, Arbeloa s’est montré défiant malgré la pression croissante et les sifflets audibles venus des tribunes. « Nous ne méritions pas de perdre ce match, a déclaré Arbeloa à Match of the Day de la BBC. Mes joueurs ont tout donné, bonne attitude, ils ont été courageux, énormément d’occasions de marquer plus de buts. Eux [Palace] ont saisi leurs occasions, au final le football se joue à ça. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses pour gagner le match. C’était similaire contre Chelsea mais nous perdons. »