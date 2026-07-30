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Fulham et le Real Madrid s’accordent sur un double accord de 50 M€ alors que deux jeunes stars sont sur le point de retrouver Alvaro Arbeloa au sein du club de Premier League
Arbeloa pioche à La Fabrica pour un duo à 50 M€
Le transfert de Garcia constitue l'opération phare, Fulham ayant accepté de payer 40 M€ pour 70 % des droits du joueur. Cette structure permet au Real Madrid de conserver une part sur l'avenir de l'attaquant, une pratique courante chez le géant espagnol lorsqu'il cède ses meilleurs produits du centre de formation.
En plus de Garcia, Fulham se rapproche de Palacios, un autre jeune talent très coté. Le club de Premier League paiera entre 8 M€ et 10 M€ pour 70 % de ses droits. Selon Marca, l'accord pour Gonzalo est considéré comme bouclé, tandis que les derniers détails pour Palacios devraient être finalisés dans les prochaines heures.
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Pourquoi Garcia quitte le Bernabéu
Malgré une prestation convaincante et un but inscrits lors d’un match amical de pré-saison contre Leganes, Garcia a vu sa route vers l’équipe première barrée par une concurrence de très haut niveau. L’arrivée potentielle de Yan Diomande, combinée au retour d’Endrick après son prêt à Lyon, laissait peu de place à l’attaquant de 22 ans pour obtenir un temps de jeu régulier.
Garcia souhaitait déjà quitter son club formateur cet été, à la recherche d’un projet qui lui garantisse un rôle de premier plan. Auteur de 30 buts en 73 apparitions avec le Real Madrid Castilla, il a largement prouvé ses qualités de finisseur. La présence d’Arbeloa à Fulham s’est révélée décisive, l’entraîneur étant déterminé à construire une équipe autour d’un joueur qu’il connaît intimement depuis leur passage ensemble dans la capitale espagnole.
Palacios rejoint la révolution londonienne
Palacios arrive également à Londres avec une réputation grandissante après une campagne remarquable en troisième division espagnole. Le milieu de terrain avait déjà décidé qu’il était temps de quitter le Castilla pour se tester à un niveau supérieur. Alors qu’il avait reçu plusieurs offres venues de toute l’Europe, la possibilité de retravailler sous les ordres d’Arbeloa en Premier League était une opportunité trop belle pour être refusée.
Les statistiques confirment l’enthousiasme entourant l’arrivée de Palacios. Il a terminé la saison dernière en tant que deuxième meilleur buteur du groupe 1 de Primera RFEF, avec 16 buts inscrits et cinq passes décisives délivrées. Cette efficacité devant le but depuis le milieu de terrain fait de lui un atout unique dans le système d’Arbeloa.
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La politique de transfert stratégique du Real Madrid
En conservant 30 % des droits de Garcia et de Palacios, le Real Madrid s’assure de tirer un profit substantiel de toute future vente, ou de disposer d’une option plus abordable pour faire revenir les joueurs s’ils se développent au point de devenir des talents de classe mondiale.
Le départ de ces deux stars signale également un dégraissage plus large dans le secteur offensif madrilène. Alors que l’effectif de l’équipe première connaît actuellement un excédent de talents offensifs, d’autres noms comme Franco Mastantuono ont aussi été liés à un départ, plus précisément vers la Serie A.
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