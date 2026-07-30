Le transfert de Garcia constitue l'opération phare, Fulham ayant accepté de payer 40 M€ pour 70 % des droits du joueur. Cette structure permet au Real Madrid de conserver une part sur l'avenir de l'attaquant, une pratique courante chez le géant espagnol lorsqu'il cède ses meilleurs produits du centre de formation.

En plus de Garcia, Fulham se rapproche de Palacios, un autre jeune talent très coté. Le club de Premier League paiera entre 8 M€ et 10 M€ pour 70 % de ses droits. Selon Marca, l'accord pour Gonzalo est considéré comme bouclé, tandis que les derniers détails pour Palacios devraient être finalisés dans les prochaines heures.



