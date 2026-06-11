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Fulham ajoute Ruben Amorim à sa short-list et engage des pourparlers avec Álvaro Arbeloa, fraîchement limogé du Real Madrid
Les Cottagers ont entamé des pourparlers pour le poste d'entraîneur.
Le club londonien de l’ouest cherche activement un nouvel entraîneur principal, suite au départ de Silva après cinq ans à la tête de Fulham. Selon The Athletic, les dirigeants de Fulham auraient déjà entamé des discussions préliminaires avec Arbeloa, dont le bref passage de six mois à la tête du Real Madrid s’est achevé avant l’arrivée de José Mourinho. Silva a consolidé le statut du club en Premier League, établissant un record de 54 points en 2025 et terminant à la 11e place la saison dernière.
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Amorim fait partie des finalistes
Les négociations officielles ont commencé avec Arbeloa, mais les dirigeants discutent aussi en interne de plusieurs autres entraîneurs de renom. Selon le journaliste Ben Jacobs, l’ancien coach de Manchester United, Amorim, a été évoqué, même si l’on ignore encore s’il est disposé à rejoindre Craven Cottage.
Parallèlement, le club étudie les dossiers d’Abel Ferreira, l’actuel entraîneur de Palmeiras, de l’ex-manager de Chelsea Frank Lampard et d’Hugo Oliveira, qui connaît bien les lieux pour y avoir été entraîneur des gardiens.
Arbeloa trouvera-t-il sa revanche en Angleterre après son cauchemar madrilène ?
Arbeloa possède un palmarès étoffé en tant que joueur : 56 sélections avec l’Espagne, un titre de champion du monde, deux couronnes européennes et deux Ligues des champions. Mais son bref passage sur le banc du Real Madrid, où il a remplacé Xabi Alonso en janvier, a tourné au chaos. Sous son égide, le club a été éliminé de la Copa del Rey par Albacete, formation de deuxième division, a cédé en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, puis a conclu la Liga à huit points du champion, Barcelone.
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Un rendez-vous estival crucial se profile
Fulham aborde une période cruciale de pré-saison, alors que la direction cherche à finaliser rapidement la recherche d'un nouvel entraîneur avant que le mercato estival ne s'accélère. Le futur technicien héritera d’un effectif stable, mais devra immédiatement relever le défi de maintenir les performances de premier plan de son prédécesseur. Dans un contexte de rumeurs persistantes sur des départs de joueurs et alors que les rivaux se renforcent, le club doit agir avec fermeté pour garantir l’intégration complète de son staff avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027 de Premier League, le 22 août.