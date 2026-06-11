Fulham ajoute Ruben Amorim à sa short-list et engage des pourparlers avec Álvaro Arbeloa, fraîchement limogé du Real Madrid

Les négociations officielles ont commencé avec Arbeloa, mais les dirigeants discutent aussi en interne de plusieurs autres entraîneurs de renom. Selon le journaliste Ben Jacobs, l’ancien coach de Manchester United, Amorim, a été évoqué, même si l’on ignore encore s’il est disposé à rejoindre Craven Cottage.

Parallèlement, le club étudie les dossiers d’Abel Ferreira, l’actuel entraîneur de Palmeiras, de l’ex-manager de Chelsea Frank Lampard et d’Hugo Oliveira, qui connaît bien les lieux pour y avoir été entraîneur des gardiens.