Frustrés, les supporters de Tottenham annulent à contrecœur la manifestation prévue contre la direction, s'engageant à « soutenir l'équipe » pour le match décisif contre Nottingham Forest, qui déterminera son sort en fin de saison

Cette trêve s'inscrit dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne du club. Au-delà de leurs difficultés sur le plan national, les Spurs sont au bord de l'élimination de la Ligue des champions après une cuisante défaite 5-2 concédée à l'Atlético de Madrid lors du match aller des huitièmes de finale. La frustration des supporters trouve son origine dans ce qu'ils perçoivent comme des défaillances de la part des propriétaires du club, qui ont laissé une équipe composée de joueurs très bien payés glisser vers les trois dernières places du classement. En annulant la manifestation, le CFT espère galvaniser les supporters, dans le but de permettre à l'équipe de se qualifier, tout en promettant que le moment sera venu de mener une action directe contre le conseil d'administration une fois que la menace immédiate aura été écartée.