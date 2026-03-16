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Frustrés, les supporters de Tottenham annulent à contrecœur la manifestation prévue contre la direction, s'engageant à « soutenir l'équipe » pour le match décisif contre Nottingham Forest, qui déterminera son sort en fin de saison
L'unité, une priorité face au risque de relégation
L'ambiance au Tottenham Hotspur Stadium a atteint son paroxysme après une série de résultats désastreux qui a relégué le club à la 16e place. Les Spurs restent sur huit matches sans victoire et ne devancent que d’un point la zone de relégation, actuellement occupée par West Ham United. Alors qu’une manifestation de grande ampleur contre les propriétaires était prévue pour coïncider avec la visite de Nottingham Forest dimanche, le groupe Change For Tottenham (CFT) a choisi de reporter l’action. Cette décision découle de la prise de conscience que le club est confronté à une menace sérieuse pour son maintien en Premier League, ce qui a conduit les supporters à privilégier la survie du club plutôt que leurs griefs institutionnels.
Soutenir l'équipe, pas le régime
Dans un message sincère adressé aux supporters, le CFT a précisé que sa décision ne constituait pas un soutien à la direction actuelle, mais un devoir envers le club. Le groupe a souligné que, même si le conseil d’administration « ne le mérite pas », la situation précaire au classement exigeait de faire front commun. « Avant tout, nous sommes des supporters du Tottenham Hotspur Football Club », pouvait-on lire dans le communiqué. Le groupe a souligné que le succès de son mouvement repose sur le nombre, et il craint que manifester à un moment aussi crucial ne compromette la situation. Il a conclu par un message clair : « Nous soutenons l'équipe, pas le régime. »
Une saison en chute libre
Cette trêve s'inscrit dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne du club. Au-delà de leurs difficultés sur le plan national, les Spurs sont au bord de l'élimination de la Ligue des champions après une cuisante défaite 5-2 concédée à l'Atlético de Madrid lors du match aller des huitièmes de finale. La frustration des supporters trouve son origine dans ce qu'ils perçoivent comme des défaillances de la part des propriétaires du club, qui ont laissé une équipe composée de joueurs très bien payés glisser vers les trois dernières places du classement. En annulant la manifestation, le CFT espère galvaniser les supporters, dans le but de permettre à l'équipe de se qualifier, tout en promettant que le moment sera venu de mener une action directe contre le conseil d'administration une fois que la menace immédiate aura été écartée.
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Un combat de survie aux enjeux considérables
L'horizon immédiat n'offre aucun répit à une équipe des Spurs en manque de confiance, qui doit relever le défi de taille d'accueillir l'Atlético. L'équipe doit réussir un revirement miraculeux au Tottenham Hotspur Stadium pour sauver sa campagne européenne avant un match décisif contre Forest, qui vaudra six points. À l'approche de la trêve internationale, la direction est soumise à une pression intense ; tout échec à obtenir un résultat lors de ces rencontres à domicile ravivera presque certainement les appels à un changement radical, car la trêve actuelle avec les supporters dépend uniquement des résultats immédiats sur le terrain.
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