Frustration pour Mikel Arteta et Arsenal : Noni Madueke devrait manquer le match décisif des quarts de finale de la Ligue des champions après s'être blessé avec l'équipe d'Angleterre

La première saison de Madueke à l'Emirates Stadium a connu un revers frustrant après que le joueur de 24 ans se soit blessé au genou lors du match nul de l'Angleterre contre l'Uruguay. L'ancien joueur de Chelsea, qui a changé de club londonien l'été dernier dans le cadre d'un transfert de 52 millions de livres sterling, a dû quitter le terrain à la 38e minute à la suite d'un choc avec Rodrigo Aguirre.

Selon The Athletic, la participation de Madueke au match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant Arsenal au Sporting CP le 7 avril est désormais très incertaine. Bien qu'il ait d'abord tenté de continuer à jouer à Wembley, il a finalement été remplacé par Jarrod Bowen et a ensuite été vu quittant le stade avec une genouillère de protection, suscitant immédiatement l'inquiétude au sein du camp d'Arsenal.



