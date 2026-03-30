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Frustration pour Mikel Arteta et Arsenal : Noni Madueke devrait manquer le match décisif des quarts de finale de la Ligue des champions après s'être blessé avec l'équipe d'Angleterre
Une collision coûteuse à Wembley
La première saison de Madueke à l'Emirates Stadium a connu un revers frustrant après que le joueur de 24 ans se soit blessé au genou lors du match nul de l'Angleterre contre l'Uruguay. L'ancien joueur de Chelsea, qui a changé de club londonien l'été dernier dans le cadre d'un transfert de 52 millions de livres sterling, a dû quitter le terrain à la 38e minute à la suite d'un choc avec Rodrigo Aguirre.
Selon The Athletic, la participation de Madueke au match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant Arsenal au Sporting CP le 7 avril est désormais très incertaine. Bien qu'il ait d'abord tenté de continuer à jouer à Wembley, il a finalement été remplacé par Jarrod Bowen et a ensuite été vu quittant le stade avec une genouillère de protection, suscitant immédiatement l'inquiétude au sein du camp d'Arsenal.
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Donner la priorité au bien-être des joueurs
Madueke fait partie des joueurs d'Arsenal qui ont été contraints de quitter leur sélection nationale pendant cette trêve internationale en raison de problèmes de blessures de plus en plus préoccupants. Ses compatriotes Bukayo Saka et Declan Rice ont également quitté le camp de l'Angleterre samedi, avant le match amical contre le Japon, pour retourner dans le nord de Londres afin de subir des examens médicaux urgents.
À propos de cette situation, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a déclaré : « Ils (Saka et Rice) ont passé des examens médicaux. Pour que les choses soient claires : ils voulaient désespérément jouer. Ils voulaient désespérément participer. Cela n’avait tout simplement aucun sens de prendre ce risque. Si cela avait été peut-être le dernier match de la saison, nous les aurions gardés et aurions tout tenté. Mais à ce stade de la saison, cela n’avait aucun sens. Le risque d'aggraver leur état était tout simplement trop grand. Ils étaient tous les deux en souffrance, clairement en souffrance, lorsque nous avons procédé à l'examen médical. Il n'y avait donc absolument aucune raison qu'ils restent. »
La profondeur de l'effectif mise à rude épreuve
Le moment où Madueke s’est blessé est particulièrement cruel pour Arsenal, qui comptait sur sa présence dynamique pour faire tourner son attaque au cours d’une saison éprouvante. Recruté pour offrir une concurrence de haut niveau à Saka, l’absence de l’ailier affaiblit considérablement le flanc droit des Gunners à un moment où la fatigue de l’effectif devient une préoccupation palpable. Alors que l'équipe médicale du club gère désormais simultanément plusieurs cas de blessures de joueurs clés, l'attention se porte désormais sur la manière dont l'équipe peut compenser la perte d'une option aussi explosive. Cette période de matchs internationaux éprouvante a mis en évidence la fragilité d'une équipe en quête de titre, qui doit jongler entre les exigences de la gloire nationale et européenne.
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Le dilemme tactique d'Arteta
Madueke devrait être absent pour le quart de finale de la FA Cup de samedi contre Southampton, et sa participation au déplacement à Lisbonne en Ligue des champions, le 7 avril, semble également de plus en plus compromise. Ce double rendez-vous crucial marque un tournant dans la saison d'Arsenal, obligeant Arteta à choisir entre remanier son attaque ou faire confiance à un joueur de l'effectif pour combler ce vide lors de cette période décisive du mois d'avril.