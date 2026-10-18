dts Nachrichtenagentur
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« Frustrant et douloureux ! » : Gregor Kobel tire la sonnette d’alarme après le coup d’arrêt du Borussia Dortmund sur le terrain de l’Union Berlin
Dortmund tenu en échec à Berlin dans un match âpre
Le Borussia Dortmund a été tenu en échec (0-0) par une équipe de l’Union Berlin accrocheuse au Stadion An der Alten Forsterei, lors de la 6e journée de Bundesliga. C’est le premier match nul entre les deux clubs, dont les précédentes confrontations avaient toujours eu un vainqueur et produit au moins un but.
Après la déconvenue européenne de la semaine face à Bodo/Glimt, l’entraîneur Niko Kovac a procédé à cinq changements dans son onze de départ, en réintégrant Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri et Serhou Guirassy.
Malgré 56 % de duels remportés dans une rencontre très physique, le BVB a peiné à se créer des occasions franches.
- Getty Images Sport
Kobel critique le manque de danger devant le but
Le gardien de Dortmund Gregor Kobel n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la production offensive de son équipe, reconnaissant que ses coéquipiers et lui n’avaient pas suffisamment mis la pression sur la surface de réparation de l’équipe hôte. « Nous n’en avons pas fait assez pour poser davantage de problèmes à nos adversaires, les mettre sous pression, pénétrer plus profondément dans leur moitié de terrain ou menacer leur but de temps à autre », a déclaré Kobel.
« Au bout du compte, c’est ce qui nous a manqué aujourd’hui », a ajouté le gardien suisse.
« Au bout du compte, on se retrouve avec un match nul et vierge, ce qui est frustrant et douloureux. »
Anton appelle à la patience avec un jeune effectif
Le défenseur Waldemar Anton a partagé le constat de Kobel sur les choix effectués dans le dernier tiers du terrain, tout en appelant au calme alors que l’équipe continue de progresser sous la direction de Kovac. « Il y a des choses que nous ne faisons pas bien dans le dernier tiers du terrain en ce moment. Nous prenons tout simplement les mauvaises décisions », a constaté Anton en zone mixte.
« Nous devons simplement garder notre calme. Comme je l’ai dit, nous sommes une jeune équipe. Nous allons surmonter cela et faire encore mieux à l’avenir. »
« Nous devons nous battre et travailler dur pour retrouver le bon chemin, a-t-il ajouté. Ce petit brin de réussite qui nous manque dans le dernier tiers du terrain, il faut le mériter. »
- AFP
Le BVB cherche à résoudre ses problèmes de prise de décision
Le BVB s’est procuré des occasions en seconde période par l’intermédiaire de Maxi Beier et de Guirassy, mais n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire face au bloc défensif discipliné de l’Union Berlin. Pour ne rien arranger, le remplaçant Konstantinos Karetsas s’est blessé à la cheville en fin de match.
Les hommes de Kovac chercheront à remédier à leur manque d’efficacité dans le dernier tiers du terrain à l’entraînement au cours des prochains jours.
Le Borussia Dortmund doit vite retrouver son efficacité devant le but avant ses prochaines échéances nationales et européennes.
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