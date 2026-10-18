Le Borussia Dortmund a été tenu en échec (0-0) par une équipe de l’Union Berlin accrocheuse au Stadion An der Alten Forsterei, lors de la 6e journée de Bundesliga. C’est le premier match nul entre les deux clubs, dont les précédentes confrontations avaient toujours eu un vainqueur et produit au moins un but.

Après la déconvenue européenne de la semaine face à Bodo/Glimt, l’entraîneur Niko Kovac a procédé à cinq changements dans son onze de départ, en réintégrant Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri et Serhou Guirassy.

Malgré 56 % de duels remportés dans une rencontre très physique, le BVB a peiné à se créer des occasions franches.