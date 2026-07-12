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Gianluca Minchiotti

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Frosinone : la liste officielle des joueurs retenus pour le stage de préparation a été dévoilée

Frosinone
M. Alvini
Serie A

Les joueurs convoqués par Massimiliano Alvini pour la préparation d’avant-saison

Selon le site officiel du club ciociare, Frosinone a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le stage à la « Città dello Sport » de Ferentino.


Voici la liste des joueurs à la disposition de Massimiliano Alvini.


  • LE GROUPE

    Gardiens :

    Palmisani, Pisseri


    Défenseurs :

    Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.


    Milieux de terrain :

    Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias


    Attaquants :

    Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo


    *Il rejoindra le groupe ultérieurement (congé après la Coupe du monde)


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