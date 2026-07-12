Selon le site officiel du club ciociare, Frosinone a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le stage à la « Città dello Sport » de Ferentino.
Voici la liste des joueurs à la disposition de Massimiliano Alvini.
Selon le site officiel du club ciociare, Frosinone a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le stage à la « Città dello Sport » de Ferentino.
Voici la liste des joueurs à la disposition de Massimiliano Alvini.
Gardiens :
Palmisani, Pisseri
Défenseurs :
Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Milieux de terrain :
Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaquants :
Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo
*Il rejoindra le groupe ultérieurement (congé après la Coupe du monde)
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