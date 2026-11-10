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Pas de sélection en équipe d’Italie pour Giacomo Calò. Le milieu de terrain de Frosinone n’a pas été convoqué par le sélectionneur Roberto Mancini, qui a justifié son choix ainsi : « Calò est l’un des nombreux joueurs qui réussissent bien en ce moment. Frosinone en compte 3 ou 4 de bons. Mais nous ne pouvons pas appeler des joueurs de 29-30 ans à ce stade. Quand ce sera nécessaire, nous le ferons, mais pas parce que son agent nous le demande. » Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le principal intéressé n’a pas cherché la polémique : « En février, j’aurai 30 ans, c’est normal que mon âge me désavantage par rapport aux jeunes. Mais si je continue comme ça… J’avais un peu peur de ne jamais percer. Aujourd’hui, on parle de moi pour l’équipe d’Italie, j’ai l’impression de rêver. »