Pas de sélection en équipe d’Italie pour Giacomo Calò. Le milieu de terrain de Frosinone n’a pas été convoqué par le sélectionneur Roberto Mancini, qui a justifié son choix ainsi : « Calò est l’un des nombreux joueurs qui réussissent bien en ce moment. Frosinone en compte 3 ou 4 de bons. Mais nous ne pouvons pas appeler des joueurs de 29-30 ans à ce stade. Quand ce sera nécessaire, nous le ferons, mais pas parce que son agent nous le demande. » Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le principal intéressé n’a pas cherché la polémique : « En février, j’aurai 30 ans, c’est normal que mon âge me désavantage par rapport aux jeunes. Mais si je continue comme ça… J’avais un peu peur de ne jamais percer. Aujourd’hui, on parle de moi pour l’équipe d’Italie, j’ai l’impression de rêver. »
Frosinone, Calò prend la parole : « L’équipe d’Italie ? J’ai presque 30 ans, c’est normal que mon âge me désavantage par rapport aux jeunes. Mais j’y crois vraiment. »
Carrière en Serie B
« J’ai toujours joué dans des équipes qui luttaient pour se maintenir en Serie B. À Castellamare, à Pordenone, à Cosenza. Mais même à Frosinone, l’objectif semblait être le même, puis nous avons accompli quelque chose d’incroyable. J’ai marqué 10 fois et j’ai aussi progressé dans ce domaine. »
Frosinone, sa sélection nationale
« Moi, prêt pour l’équipe d’Italie ? Qui sait. Pour l’instant, Frosinone est ma sélection nationale, le reste vient après. Ce qui doit arriver arrivera en conséquence. Les polémiques m’importent peu, je préfère ne pas les alimenter. Je sais que j’aurai 30 ans en février, ça compte. Jusqu’ici, les convocations ont toujours favorisé les plus jeunes… »
AVENIR DANS LE FOOTBALL
« Je me vois footballeur encore longtemps, mais depuis peu, j’étudie activement pour devenir directeur sportif. Peut-être que je ne le ferai jamais, mais cela me fascine. Je connais beaucoup de footballeurs, je regarde des matches, j’essaie de m’informer et d’étudier. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles