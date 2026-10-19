« Je ne pense pas que nous ayons de limites. Nos ressources augmentent parallèlement à nos bonnes performances. Notre enceinte constituait auparavant une limite, mais nous en construisons une nouvelle pour 2027. La réalité, c’est que les plus grands clubs des cinq principaux championnats disposent de vastes ressources financières. Nous ne pouvons donc pas rivaliser avec eux sur le plan économique. Toutefois, notre aventure n’est pas une question d’argent ; c’est une question de passion, de manière de nous entraîner et d’engagement. Si vous abordez les défis avec le bon état d’esprit, même face à des clubs immenses, vous pouvez réaliser une très belle performance et prendre des points.
Si vous parvenez à conserver vos joueurs et vos entraîneurs, et que vous continuez à travailler et à progresser, alors… Si vous pensez qu’il existe une limite à ce que vous pouvez accomplir, un club comme le nôtre pourrait tout aussi bien mettre la clé sous la porte !
L’an dernier, nous étions tout près d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Je pense qu’il y a cinq ans, certains auraient dit qu’une telle chose était impossible pour un club comme le nôtre. Alors pourquoi ne serait-il pas possible d’atteindre les quarts ? Et si vous atteignez les quarts, vous pouvez arriver en demi-finale à force de travail. En travaillant encore plus dur, avec un peu de chance, vous pourriez même atteindre la finale de la Ligue des champions. »