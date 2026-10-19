« Nos joueurs étaient vraiment bons à l’entraînement et dans les exercices, mais ils avaient quelques difficultés en match. Le team manager de l’époque (aujourd’hui directeur sportif, NDLR) avait, par hasard, des amis qui travaillaient avec les pilotes de chasse sur F-16 à Bodø, dont Bjørn Mannsverk.

Nous avons fait appel à Bjørn pour qu’il commence à travailler avec un ou deux joueurs, ce qui a eu un effet positif. La nouvelle s’est répandue dans le vestiaire, d’autres joueurs ont commencé à travailler avec lui et, finalement, nous en avons fait un système. Je le considère comme un "bâtisseur de culture" plutôt que comme un préparateur mental, car ce club accorde une grande importance à l’état d’esprit de ses membres, à nos valeurs et à notre façon de travailler.

Vers 2020 et 2021, nous avons établi une stratégie dans laquelle nous avons explicitement cessé de travailler sur les objectifs et les résultats pour nous concentrer entièrement sur les performances, sur nos pensées et sur notre façon d’aborder les défis. »