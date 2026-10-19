Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Frode Thomassen (PDG de Bodø/Glimt) : « Notre climat est une arme. L’Inter, la Roma et le Napoli : les clubs italiens nous respectent désormais. Sjøvold sera une star. »

SSC Naples
Bodoe/Glimt
Inter
Roma
Ligue des Champions
Serie A
SSC Naples vs Bodoe/Glimt

Le PDG du club norvégien a expliqué le projet qui est en train de faire de Bodø un acteur majeur en Europe.

Il y a seulement 6 ans, peu de gens auraient parlé du Bodo/Glimt comme d’un club qui compte dans le football européen. Aujourd’hui, 6 ans plus tard, le projet du club norvégien est respecté de tous. Il s’apprête à vivre une nouvelle soirée européenne face à un club italien, cette fois contre le Napoli, en phase de ligue de la Ligue des champions.


Pour évoquer le projet du Bodo/Glimt, son directeur général, Frode Thomassen, a participé à une table ronde avec plusieurs médias italiens. Du secret de sa relation avec les joueurs au nouveau stade, en passant par le prochain grand espoir du club, voici ses réponses.


  • Bjorn Mannsverk et les pilotes de F-16 pour le tournant du groupe

    « Nos joueurs étaient vraiment bons à l’entraînement et dans les exercices, mais ils avaient quelques difficultés en match. Le team manager de l’époque (aujourd’hui directeur sportif, NDLR) avait, par hasard, des amis qui travaillaient avec les pilotes de chasse sur F-16 à Bodø, dont Bjørn Mannsverk.

    Nous avons fait appel à Bjørn pour qu’il commence à travailler avec un ou deux joueurs, ce qui a eu un effet positif. La nouvelle s’est répandue dans le vestiaire, d’autres joueurs ont commencé à travailler avec lui et, finalement, nous en avons fait un système. Je le considère comme un "bâtisseur de culture" plutôt que comme un préparateur mental, car ce club accorde une grande importance à l’état d’esprit de ses membres, à nos valeurs et à notre façon de travailler.

    Vers 2020 et 2021, nous avons établi une stratégie dans laquelle nous avons explicitement cessé de travailler sur les objectifs et les résultats pour nous concentrer entièrement sur les performances, sur nos pensées et sur notre façon d’aborder les défis. »

  • 10 capitaines dans l’équipe

    « Nous avons aussi 10 capitaines dans l’effectif, qui choisissent eux-mêmes lequel portera le brassard lors de certains matches, comme notre prochain match contre le Napoli. Nous communiquons de manière directe et nous nous concentrons sur un état d’esprit commun autour de la culture et des valeurs dans l’ensemble du club. Je ne sais pas encore qui sera capitaine contre le Napoli, ils choisiront eux-mêmes. »

  • UN PROJET IMPOSSIBLE À REPRODUIRE EN ITALIE

    « Un projet reproductible ? Notre plan stratégique s’appelle "Our Way" (Notre façon de faire, NDLR). Chaque club doit comprendre son propre contexte. Le Bodø/Glimt se trouve au nord du cercle polaire arctique, à 10 heures de route de la ville la plus proche au nord et à 10 heures de route de la grande ville la plus proche au sud. Bodø est un petit village de pêcheurs de seulement 43 000 habitants. Pour nous, le football est une passion, et nous cherchons à améliorer nos performances chaque jour. Que l’on soit joueur, entraîneur ou PDG, il faut aller travailler en mettant toute son énergie à devenir meilleur demain qu’on ne l’est aujourd’hui.

    Cette volonté constante d’améliorer notre pratique, étape par étape, est la façon la plus simple d’expliquer notre succès au cours des six dernières années : nous sommes passés de la Ligue Conférence à la Ligue Europa, puis nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Cela exige de la cohésion, de la fidélité à cette façon de penser et des exigences élevées. C’est possible partout dans le monde si l’on parvient à faire communiquer tout le groupe et à l’amener à penser de la même manière. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • LE CLIMAT EST UNE ARME

    « Bodø est effectivement un endroit particulier et, même si nous construisons un nouveau stade pour l’automne prochain, nous savons que les équipes visiteuses doivent relever des défis ici. Il faut accepter les conditions que l’on rencontre. Nous connaissons le contexte dans lequel nous jouons.

    De grandes équipes comme la Roma, ou d’autres qui viennent ici, ne s’adaptent parfois pas ; elles peuvent ne pas s’entraîner sur le terrain la veille ou se plaindre du gazon synthétique. Le gazon synthétique moderne est en réalité de très bonne qualité, mais les équipes éprouvent des difficultés si elles ne se préparent pas correctement.

    Nous essayons d’atténuer les désavantages des matches à l’extérieur en voyageant deux jours à l’avance et en emmenant notre chef cuisinier pour maîtriser notre environnement, comme nous l’avons fait lors de notre déplacement à Naples ces derniers jours. Toute bonne équipe devrait être capable d’accepter le contexte dans lequel elle joue et de s’y adapter. »

  • La Ligue des champions ? Nous n’avons pas de limites

    « Je ne pense pas que nous ayons de limites. Nos ressources augmentent parallèlement à nos bonnes performances. Notre enceinte constituait auparavant une limite, mais nous en construisons une nouvelle pour 2027. La réalité, c’est que les plus grands clubs des cinq principaux championnats disposent de vastes ressources financières. Nous ne pouvons donc pas rivaliser avec eux sur le plan économique. Toutefois, notre aventure n’est pas une question d’argent ; c’est une question de passion, de manière de nous entraîner et d’engagement. Si vous abordez les défis avec le bon état d’esprit, même face à des clubs immenses, vous pouvez réaliser une très belle performance et prendre des points.

    Si vous parvenez à conserver vos joueurs et vos entraîneurs, et que vous continuez à travailler et à progresser, alors… Si vous pensez qu’il existe une limite à ce que vous pouvez accomplir, un club comme le nôtre pourrait tout aussi bien mettre la clé sous la porte !

    L’an dernier, nous étions tout près d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Je pense qu’il y a cinq ans, certains auraient dit qu’une telle chose était impossible pour un club comme le nôtre. Alors pourquoi ne serait-il pas possible d’atteindre les quarts ? Et si vous atteignez les quarts, vous pouvez arriver en demi-finale à force de travail. En travaillant encore plus dur, avec un peu de chance, vous pourriez même atteindre la finale de la Ligue des champions. »

  • LES JOUEURS : QUI EST PRÊT POUR UN GRAND CLUB ?

    « Qui a le niveau pour un grand club ? J’espère que beaucoup d’entre eux l’ont ! J’espère qu’ils aiment travailler et jouer au Bodø/Glimt, parce que nous sommes un club familial et que notre façon d’être ensemble et d’atteindre nos objectifs compte beaucoup pour nos joueurs.

    Ces derniers mois, Fredrik Sjøvold, notre arrière droit (dont les gens parlent peu et qu’ils remarquent rarement), a été appelé en équipe nationale lors de la dernière trêve internationale. Il progresse beaucoup et je pense qu’il ira loin. Mais il y a évidemment aussi Patrick, Jens Petter Hauge (que vous connaissez bien en Italie), Fredrik Bjørkan… Nous avons actuellement beaucoup de joueurs de très haut niveau. Mais retenez bien mes mots : Fredrik Sjøvold sera une étoile brillante dans quelques années. »

  • NAPOLI ET LE RESPECT DES CLUBS ITALIENS

    « En allant à Naples, nous savons bien que nous affronterons probablement des joueurs meilleurs que les nôtres sur le plan individuel. Mais nous devons être une équipe solide, croire en notre façon de jouer et de travailler ensemble. Nous espérons pouvoir livrer une prestation d’un niveau suffisant pour rivaliser avec Naples.

    Je pense que nous avons accompli quelque chose d’important et que nous avons bien joué contre les clubs italiens, mais je ne crois pas qu’ils nous craignent. Nous sommes arrivés à un stade de l’histoire de notre club où les équipes qui nous affrontent nous respectent. Je ne pense pas qu’un club comme Naples nous craigne, mais il nous respectera probablement et se préparera bien.

    Les premières années, les gens se demandaient simplement : "Où est Bodø ? Quel genre de club est-ce ?" Au cours des six dernières années, je pense que les personnes qui travaillent dans le football ont appris à connaître notre club et notre façon de jouer. C’est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs sur le plan individuel, et si elle ne se prépare pas comme il faut, nous avons la possibilité de réaliser une bonne prestation et de ramener des points. Mais j’imagine bien que Naples sera bien préparé pour le match. »



Prochains matchs
NAP

NAP

Ligue des Champions

20 oct. 2026

BOD

BOD