Frenkie de Jong, souvent critiqué, est-il du niveau de Declan Rice et Vitinha ? Une ancienne star néerlandaise analyse les axes d’amélioration du milieu de terrain du FC Barcelone, après l’avoir vu répondre à ses détracteurs

Nombre d’observateurs rangent sans hésiter ce joueur élégant de 29 ans dans la catégorie des « invisibles », car une grande partie de son travail de l’ombre échappe au regard. Il ne se jette pas dans l’action avec la fougue d’un Rice à Arsenal ni ne perce les défenses ballon au pied à la manière du meneur du Paris Saint-Germain et du Portugal, Vitinha.

Il s’investit pourtant pleinement pour le collectif et a répondu à ses détracteurs, nombreux dans son pays natal : « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football. Ils regardent les matchs, mais sans vraiment les analyser. Ce n’est pas grave, car cela permet à chacun d’en parler, mais c’est un fait.

« On dit que je ne fais pas de passes en profondeur, mais c’est inexact. Ces observateurs ne suivent pas vraiment le match. Tout dépend de la rencontre et du moment : une passe en profondeur est parfois impossible sans offrir le ballon au gardien. Peut-être devrais-je m’asseoir avec eux un de ces jours pour en discuter. Tout dépend du moment : si un coéquipier est lancé ou non, et de la manière dont il se projette.

« En général, je pense qu’aux Pays-Bas on pourrait mieux valoriser les joueurs. Bien sûr, on peut critiquer quand on estime qu’un joueur ne fait pas un bon match ; c’est normal et cela ne nous pose aucun problème. Mais ici, les gens ont souvent tendance à exagérer. »