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Frenkie de Jong Declan Rice VitinhaGetty/GOAL
Chris Burton

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Frenkie de Jong, souvent critiqué, est-il du niveau de Declan Rice et Vitinha ? Une ancienne star néerlandaise analyse les axes d’amélioration du milieu de terrain du FC Barcelone, après l’avoir vu répondre à ses détracteurs

F. de Jong
Coupe du monde
D. Rice
Pays-Bas
Vitinha
Tunisie vs Pays-Bas
FC Barcelone

Frenkie de Jong a répondu aux critiques concernant son jeu, mais le milieu de terrain du FC Barcelone évolue-t-il dans la même catégorie de talents que Declan Rice et Vitinha ? L'ancien international néerlandais Jimmy Floyd Hasselbaink a tranché pour GOAL, indiquant à ce joueur, qui divise supporters et experts, les axes d'amélioration nécessaires pour rejoindre véritablement l'élite.

  • La réponse de De Jong à ses détracteurs

    Nombre d’observateurs rangent sans hésiter ce joueur élégant de 29 ans dans la catégorie des « invisibles », car une grande partie de son travail de l’ombre échappe au regard. Il ne se jette pas dans l’action avec la fougue d’un Rice à Arsenal ni ne perce les défenses ballon au pied à la manière du meneur du Paris Saint-Germain et du Portugal, Vitinha.

    Il s’investit pourtant pleinement pour le collectif et a répondu à ses détracteurs, nombreux dans son pays natal : « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football. Ils regardent les matchs, mais sans vraiment les analyser. Ce n’est pas grave, car cela permet à chacun d’en parler, mais c’est un fait.

    « On dit que je ne fais pas de passes en profondeur, mais c’est inexact. Ces observateurs ne suivent pas vraiment le match. Tout dépend de la rencontre et du moment : une passe en profondeur est parfois impossible sans offrir le ballon au gardien. Peut-être devrais-je m’asseoir avec eux un de ces jours pour en discuter. Tout dépend du moment : si un coéquipier est lancé ou non, et de la manière dont il se projette.

    « En général, je pense qu’aux Pays-Bas on pourrait mieux valoriser les joueurs. Bien sûr, on peut critiquer quand on estime qu’un joueur ne fait pas un bon match ; c’est normal et cela ne nous pose aucun problème. Mais ici, les gens ont souvent tendance à exagérer. »

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  • Frenkie de Jong Denzel Dumfries Netherlands 2026 World CupGetty

    Au niveau de Rice : quels aspects De Jong doit-il encore peaufiner ?

    Interrogé sur un éventuel manque de reconnaissance dont bénéficierait Frenkie de Jong, l’ancien international néerlandais Jimmy Floyd Hasselbaink – qui s’exprimait pour le compte du bookmaker 10bet – a confié à GOAL : « C’est un très bon joueur. Il figure parmi les cadres de la sélection orange et occupe un rôle clé au sein de l’équipe nationale des Pays-Bas. Personnellement, je le trouve légèrement en retrait par rapport à Declan Rice, mais c’est sans doute parce que je vois Declan Rice semaine après semaine en Angleterre, tandis que je ne vois pas De Jong aussi souvent.

    « Au vu de ses prestations au milieu de terrain durant la Coupe du monde, il lui arrive de conserver le ballon un peu trop longtemps ; il gagnerait à accélérer parfois la circulation. Reste qu’il s’agit d’un joueur d’exception, qui comprend parfaitement le jeu. »

  • Pourquoi De Jong a rejeté l'intérêt manifesté par Manchester United pour son transfert

    De Jong a passé les sept dernières années au FC Barcelone, où il a disputé 297 matchs et remporté trois titres de Liga. Il a pourtant eu plusieurs opportunités de quitter la Catalogne.

    Manchester United a tenté à plusieurs reprises de recruter ce meneur de jeu néerlandais au fil des ans, mais s’est toujours retrouvé les mains vides. A-t-il pris la meilleure décision de sa carrière en restant là-bas ? Interrogé sur le sujet, Hasselbaink – qui a brillé en Premier League et en Liga durant sa carrière de joueur – a ajouté : « Je pense qu’il est un joueur de l’Ajax dans l’âme, et l’Ajax a toujours eu un faible pour Barcelone – ces deux clubs sont liés par l’histoire de Johan Cruyff.

    « Il était déjà la figure de proue de l’Ajax dès son plus jeune âge, et son choix de rejoindre Barcelone s’imposait comme une évidence. Quand on réussit au Barça, on a toujours envie d’y rester le plus longtemps possible. Quel que soit le club qui vient vous chercher par la suite, il est très difficile de trouver un nouveau défi à la hauteur ou un club plus prestigieux. Pour lui, ce serait donc forcément Barcelone. »

  • Frenkie de Jong Netherlands 2026Getty

    Calendrier de la Coupe du monde 2026 : prochain adversaire des Pays-Bas, la Tunisie.

    De Jong participe actuellement à la Coupe du monde 2026, où les Pays-Bas ont enfin lancé leur tournoi lors de leur deuxième sortie. Après un premier match conclu par un nul spectaculaire 2-2 face au Japon, Brian Brobbey a inscrit un doublé lors de la dernière rencontre, permettant aux siens de balayer la Suède 5-1.

    La qualification pour les seizièmes de finale est virtuellement acquise, mais la première place du groupe F se concrétisera en cas de succès face à la Tunisie, jeudi à Kansas City. Reste à savoir dans quelle mesure De Jong sera aligné, puisqu’il soigne une petite blessure et pourrait être préservé par précaution.

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