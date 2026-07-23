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Frenkie de Jong souffre d’une blessure aux ligaments du genou, a révélé la star du FC Barcelone et des Pays-Bas, expliquant qu’il a disputé la Coupe du monde malgré la douleur
Diagnostic grave pour un milieu de terrain néerlandais
Le FC Barcelone a officiellement confirmé que Frenkie de Jong souffre d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit, une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Cette nouvelle est un coup dur pour l’équipe de Hansi Flick, qui peaufine sa préparation estivale : le moteur créatif de son milieu de terrain va désormais suivre un programme de rééducation intensif. Si la blessure est sérieuse, De Jong a toutefois évité l’opération chirurgicale ; il privilégie pour l’instant une prise en charge conservatrice pour soigner cette lésion ligamentaire.
Ce nouveau revers survient après deux saisons déjà perturbées par les blessures. Il y a deux ans, une douleur persistante à la cheville s’était transformée en véritable calvaire, l’obligeant à renoncer au Championnat d’Europe. Sa malchance s’est poursuivie lors de l’exercice 2025-2026, une lésion musculaire à la cuisse l’écartant des terrains pendant près de deux mois, en plein cœur de la période cruciale février-avril.
- AFP
De Jong joue malgré la douleur en Coupe du monde
Dans une déclaration détaillée, De Jong a révélé que l’origine du problème remontait à sa participation à la Coupe du monde, où il avait disputé quatre matches avant que les Pays-Bas ne soient éliminés en seizièmes de finale face au Maroc aux tirs au but. « Pendant la Coupe du monde, je me suis blessé au genou. Après les premiers examens, les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une blessure mineure et qu’elle ne s’aggraverait pas si je continuais à jouer », a déclaré De Jong. « Le seul défi était de jouer avec une légère douleur, mais tout au long de ma carrière, j’ai toujours fait tout ce qui était nécessaire pour aider l’équipe, mon club et mon pays. »
La donne a changé à son retour au club : des examens médicaux plus approfondis ont révélé l’étendue réelle de la blessure. « Pendant les vacances, je suis retourné à Barcelone pour passer d’autres examens. Ceux-ci ont montré que la blessure était plus grave que ce qui avait été initialement diagnostiqué. Heureusement, dans cet état, une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire et je me concentre entièrement sur ma convalescence et sur mon retour sur le terrain dès que possible », a-t-il ajouté.
Engagement envers Barcelone et les Pays-Bas
De Jong, arrivé au Barça en 2019 en provenance de l’Ajax pour 75 millions d’euros et titré depuis trois fois en Liga, deux fois en Coupe du Roi et trois fois en Supercoupe d’Espagne, a pris la parole pour répondre à ceux qui remettaient en cause son engagement. « D'habitude, je ne prête guère attention à ce qui s'écrit à mon sujet, mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup de spéculations sur ma blessure et ma situation au FC Barcelone », a expliqué le milieu de terrain dans son message adressé aux supporters.
« J’ai du mal à accepter que l’on remette en cause ma relation et mon engagement envers le club à coups de fausses informations, a-t-il poursuivi. Le football est tout pour moi et j’ai toujours tout donné pour Barcelone et pour mon pays, c’est pourquoi je tiens à partager ce qui s’est passé. Je prends mon métier, mon corps et mes responsabilités au sein de l’équipe très au sérieux. Mais parfois, il y a des choses que l’on ne peut pas contrôler, et cette blessure en fait partie. »
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Perspectives de reprise
Malgré les difficultés actuelles, De Jong se montre confiant quant à son avenir au Camp Nou et à son rôle au sein de l’équipe nationale néerlandaise. « Jouer pour le Barça et pour les Pays-Bas est une immense fierté, et mon engagement envers ces deux maillots ne changera jamais. Je continuerai à tout donner pour le blason, mes coéquipiers et les supporters », a-t-il affirmé, avant de conclure par un message de gratitude : « De nombreux moments et des défis nous attendent ; je veux les relever ensemble. Merci à tous pour votre soutien. J’ai hâte d’être de retour. »
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