Dans une déclaration détaillée, De Jong a révélé que l’origine du problème remontait à sa participation à la Coupe du monde, où il avait disputé quatre matches avant que les Pays-Bas ne soient éliminés en seizièmes de finale face au Maroc aux tirs au but. « Pendant la Coupe du monde, je me suis blessé au genou. Après les premiers examens, les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une blessure mineure et qu’elle ne s’aggraverait pas si je continuais à jouer », a déclaré De Jong. « Le seul défi était de jouer avec une légère douleur, mais tout au long de ma carrière, j’ai toujours fait tout ce qui était nécessaire pour aider l’équipe, mon club et mon pays. »

La donne a changé à son retour au club : des examens médicaux plus approfondis ont révélé l’étendue réelle de la blessure. « Pendant les vacances, je suis retourné à Barcelone pour passer d’autres examens. Ceux-ci ont montré que la blessure était plus grave que ce qui avait été initialement diagnostiqué. Heureusement, dans cet état, une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire et je me concentre entièrement sur ma convalescence et sur mon retour sur le terrain dès que possible », a-t-il ajouté.