Frayeur en Norvège. Le match d’Eliteserien entre Tromsø et Bodø/Glimt a été interrompu après 40 minutes de jeu à cause de l’effondrement d’une partie de la tribune réservée aux supporters visiteurs de l’Alfheim Stadion, située derrière le but. « Cinq personnes sont tombées, une a été hospitalisée », a déclaré Simen Pedersen, responsable des relations avec la presse de Bodø/Glimt, précisant que le supporter transporté d’urgence à l’hôpital en ambulance était conscient.