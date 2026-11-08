Frayeur en Norvège. Le match d’Eliteserien entre Tromsø et Bodø/Glimt a été interrompu après 40 minutes de jeu à cause de l’effondrement d’une partie de la tribune réservée aux supporters visiteurs de l’Alfheim Stadion, située derrière le but. « Cinq personnes sont tombées, une a été hospitalisée », a déclaré Simen Pedersen, responsable des relations avec la presse de Bodø/Glimt, précisant que le supporter transporté d’urgence à l’hôpital en ambulance était conscient.
AFP
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Frayeur lors de Tromsø-Bodø/Glimt : une partie du parcage visiteurs s’effondre, un supporter à l’hôpital
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CE QUI S’EST PASSÉ
« Nous avons chanté et sauté comme nous le faisons toujours, puis le sol a soudain cédé et la rangée devant nous s’est scindée en deux. J’ai vu au moins deux personnes tomber », a raconté un supporter au quotidien VG.
EN LICE POUR LE TITRE
La police a ouvert une enquête. Les supporters visiteurs ont d’abord été évacués, puis replacés dans une tribune latérale réservée au Tromsø. Le match a repris à 16 h et le Bodo/Glimt s’est imposé 2-0 grâce à un doublé d’Ola Brynhildsen. À quatre journées de la fin, le Bodo compte 62 points, autant que le Viking.
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