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Simone Gervasio

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Frattesi fait ses adieux à l’Inter : « Peut-être étions-nous incompatibles, mais nous avons fendu le ciel en deux. Après cette maudite finale, j’ai changé, il est juste qu’il ne reste que ceux qui peuvent tout donner »

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D. Frattesi

Les adieux de Davide Frattesi à l’Inter et à ses anciens supporters sont arrivés. Le milieu de terrain a rejoint la Lazio après trois saisons marquées par 15 buts et 12 passes décisives en 122 apparitions.


Voici son message d’adieu à l’Inter sur son compte Instagram :


  • « C’est vrai… peut-être que nous n’étions pas destinés à être ensemble, peut-être que nous étions incompatibles. Nous avons connu des hauts et des bas, mais dans ces moments-là, nous avons fendu le ciel en deux. Cela a été l’honneur le plus grand de ma vie de jouer pour vous, puis quand je voyais San Siro pousser… je me sentais imbattable. Malheureusement, après cette maudite finale, quelque chose a changé en moi et il est juste qu’il ne reste à l’Inter que celui qui peut donner 101 %. Je vous ai aimés comme des frères et des sœurs, je serai toujours votre premier supporter. Davide. P.-S. Le portail jaune est à moi, hein. »


    Ce sont les mots du milieu de terrain, qui retourne à la Lazio en prêt avec option d’achat dans le cadre d’une opération — compliquée ces dernières heures puis débloquée — qui garantit environ 15 millions dans les caisses de l’Inter, son ancien club s’étant assuré 50 % de la plus-value sur sa future revente.

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