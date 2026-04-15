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« Frapper à la porte, ça ne suffit pas ! » Virgil van Dijk admet qu’il « n’est pas au mieux de sa forme » après la victoire « méritée » du PSG face à Liverpool en Ligue des champions
Van Dijk reconnaît que l’élimination en Coupe d’Europe est « méritée ».
Le capitaine de Liverpool a affiché sa frustration après avoir vu les espoirs européens de son équipe s’envoler à Anfield. Malgré un engagement plus combatif que lors du match aller à Paris, la défaite 2-0 de ce soir a scellé l’élimination des Reds sur un score cumulé de 4-0 face aux hommes de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, a puni une formation « Reds » trop imprécise dans le dernier tiers. Au terme des 180 minutes, Van Dijk a reconnu l’écart entre les deux équipes.
« C’est le strict minimum, non ? », a-t-il commenté au sujet de l’implication de son équipe. « C’est décevant d’être éliminé, mais le PSG méritait de passer. Frapper à la porte ne suffit pas. Je suis déçu que nous ayons été éliminés, mais c’est la réalité. Je pense que le PSG méritait de passer au vu des deux matchs. »
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Le « mode survie » de Slot s’avère insuffisant
L’élimination de Liverpool semblait inévitable après l’effondrement tactique subi au match aller au Parc des Princes, que l’entraîneur Slot a ensuite qualifié de « mode survie ». Si les Reds ont été plus convaincants à Anfield, ils n’ont pas réussi à combler l’écart de qualité. Malgré de nombreuses occasions, un manque de précision devant le but et un penalty controversé annulé les ont empêchés de véritablement menacer l’avance du PSG au score cumulé.
Cette élimination met un point final aux ambitions de titre de Liverpool cette saison et plonge le groupe dans un climat morose. À la veille du derby contre Everton, Virgil van Dijk reconnaît avoir du mal à digérer la défaite : « Nous devrions être très déçus à ce stade, mais un match énorme nous attend. Nous savons tous à quel point il est important. Ce sera évidemment un match difficile, mais c'est quelque chose que nous attendons avec impatience. Mais pour l'instant, je ne suis tout simplement pas dans un bon état d'esprit, car nous avons été éliminés de la Ligue des champions. »
Coup dur pour Ekitike, victime d'une blessure grave
La soirée de Liverpool a pris une tournure encore plus sombre en raison de la grave blessure de son attaquant vedette Hugo Ekitike. Le joueur de 23 ans, révélation depuis son arrivée estivale en provenance de l’Eintracht Francfort, a dû quitter ses partenaires sur civière en première mi-temps après s’être effondré sans contact. Selon les premières informations, l’avant-centre aurait subi une rupture du tendon d’Achille, une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains pendant environ neuf mois.
Un moment particulièrement cruel pour le Français, auteur de 17 buts avant ce revers. Après le coup de sifflet final, Slot affichait une mine inquiète, admettant que le tableau s’annonçait sombre pour son avant-centre. « Je pense que nous avons tous vu que ça n’avait pas l’air bon. Attendons de voir ce qu’il en sera. Mais nous avons tous vu que ça n’avait pas l’air bon », a commenté le manager des Reds.
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Le derby du Merseyside s’annonce comme un véritable match à gagner absolument.
Alors que la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine reste incertaine avant le déplacement à Everton, Ryan Gravenberch a insisté sur la nécessité de se recentrer. « Est-il acceptable d'être éliminé de cette manière ? Non, en réalité non », a déclaré le milieu de terrain à Ziggo Sport. « C'est décevant. Nous devons nous relever, car dimanche nous attend. »
La course au top 4 reste la priorité et les Reds ne peuvent se permettre un nouveau faux pas en Premier League. Avec Ekitike sur la touche et la campagne européenne terminée, Slot doit désormais trouver les leviers pour galvaniser son groupe et lancer le dernier sprint en championnat.