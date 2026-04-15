Le capitaine de Liverpool a affiché sa frustration après avoir vu les espoirs européens de son équipe s’envoler à Anfield. Malgré un engagement plus combatif que lors du match aller à Paris, la défaite 2-0 de ce soir a scellé l’élimination des Reds sur un score cumulé de 4-0 face aux hommes de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, a puni une formation « Reds » trop imprécise dans le dernier tiers. Au terme des 180 minutes, Van Dijk a reconnu l’écart entre les deux équipes.

« C’est le strict minimum, non ? », a-t-il commenté au sujet de l’implication de son équipe. « C’est décevant d’être éliminé, mais le PSG méritait de passer. Frapper à la porte ne suffit pas. Je suis déçu que nous ayons été éliminés, mais c’est la réalité. Je pense que le PSG méritait de passer au vu des deux matchs. »