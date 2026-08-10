La pression pèse déjà sur ses épaules, puisqu’il est présenté comme une autre future superstar formée au club, mais rien ne garantit qu’il franchira la prochaine étape importante dans une carrière prometteuse.

Sharpe l’admet lui-même. L’ancien ailier de United, champion de Premier League, s’exprimait en association avec NetBet et a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur Gabriel et sur le fait que l’étiquette de « Kid Messi » ne lui rend pas vraiment service : « Je suppose que c’est normal quand on a été aussi bon que lui à un si jeune âge et à autant de niveaux différents. Je crois qu’il a joué avec les moins de 18 ans, les moins de 19 ans, et je pense qu’il a peut-être même joué avec les moins de 21 ans de United à 14 ou 15 ans, donc cela montre à quel point il est bon.

« Mais en général, en tant que joueur, si vous pouvez faire abstraction d’un peu de la presse, ce qui est encore plus difficile aujourd’hui que lorsque nous jouions, je pense que la principale pression qui pèse sur vous est celle que vous vous mettez à vous-même. Je pense que la plupart des joueurs vous diront que personne ne leur a jamais mis plus de pression qu’eux-mêmes, avec cette volonté d’entrer sur le terrain et d’être le meilleur possible, chaque semaine, à chaque entraînement, à chaque match.

« Donc je pense qu’il a une bonne équipe autour de lui, Michael Carrick et les gars qui l’entourent. Je pense qu’il a de très bons joueurs d’expérience qui vont l’aider dans les situations à venir.

« Il s’agit simplement de bien le gérer et de choisir le bon moment. Il ne faut pas détruire la confiance du gamin, il ne faut pas qu’il se fasse secouer de partout et qu’il se blesse tôt. Tout est une question de bonne gestion de son temps de jeu.

« Je pense qu’on pourrait peut-être le voir entrer pour 10 minutes à certains moments cette saison, mais sinon, il n’a que 15 ans, donc peut-être pas, peut-être la saison prochaine. »