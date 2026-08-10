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« Frappé de partout » : Manchester United reçoit des conseils de gestion pour JJ Gabriel, alors qu’un ancien de Manchester United admet que « Kid Messi » pourrait ne pas faire ses débuts chez les seniors en 2026-2027
Gabriel a fait ses débuts en équipe première lors d'un match amical face à l'Atlético de Madrid
Cela semblait être le cas la saison dernière, les performances de Gabriel chez les jeunes ayant suscité beaucoup d’intérêt. Les règles de la Premier League l’empêchaient d’évoluer dans l’élite en Angleterre, mais il aurait pu avoir du temps de jeu dans les coupes nationales.
Malheureusement pour lui, Manchester United a chuté dès son entrée en lice en Carabao Cup et en FA Cup, limitant les opportunités pour un autre produit du célèbre centre de formation d’Old Trafford de vivre une percée mémorable.
Il a encore largement le temps de suivre les traces de Ryan Giggs, David Beckham et Marcus Rashford, et de décrocher un contrat professionnel au sein de ce que l’on appelle le « Theatre of Dreams ». Michael Carrick ne précipitera pas ce processus de développement.
Il est conscient du bruit autour de Gabriel, ce qui l’a conduit à figurer lors d’un match amical contre l’Atletico Madrid, mais il sait qu’accélérer ses débuts chez les seniors pourrait finalement faire plus de mal que de bien. Bien que précoce et talentueux, le natif d’Enfield est encore en pleine croissance et en apprentissage.
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L’étiquette de « Kid Messi » rend-elle service à Gabriel ?
La pression pèse déjà sur ses épaules, puisqu’il est présenté comme une autre future superstar formée au club, mais rien ne garantit qu’il franchira la prochaine étape importante dans une carrière prometteuse.
Sharpe l’admet lui-même. L’ancien ailier de United, champion de Premier League, s’exprimait en association avec NetBet et a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur Gabriel et sur le fait que l’étiquette de « Kid Messi » ne lui rend pas vraiment service : « Je suppose que c’est normal quand on a été aussi bon que lui à un si jeune âge et à autant de niveaux différents. Je crois qu’il a joué avec les moins de 18 ans, les moins de 19 ans, et je pense qu’il a peut-être même joué avec les moins de 21 ans de United à 14 ou 15 ans, donc cela montre à quel point il est bon.
« Mais en général, en tant que joueur, si vous pouvez faire abstraction d’un peu de la presse, ce qui est encore plus difficile aujourd’hui que lorsque nous jouions, je pense que la principale pression qui pèse sur vous est celle que vous vous mettez à vous-même. Je pense que la plupart des joueurs vous diront que personne ne leur a jamais mis plus de pression qu’eux-mêmes, avec cette volonté d’entrer sur le terrain et d’être le meilleur possible, chaque semaine, à chaque entraînement, à chaque match.
« Donc je pense qu’il a une bonne équipe autour de lui, Michael Carrick et les gars qui l’entourent. Je pense qu’il a de très bons joueurs d’expérience qui vont l’aider dans les situations à venir.
« Il s’agit simplement de bien le gérer et de choisir le bon moment. Il ne faut pas détruire la confiance du gamin, il ne faut pas qu’il se fasse secouer de partout et qu’il se blesse tôt. Tout est une question de bonne gestion de son temps de jeu.
« Je pense qu’on pourrait peut-être le voir entrer pour 10 minutes à certains moments cette saison, mais sinon, il n’a que 15 ans, donc peut-être pas, peut-être la saison prochaine. »
Ce que Carrick a dit au sujet du jeune prodige Gabriel
L’entraîneur principal de United, Carrick, a déjà déclaré à propos de Gabriel et des efforts collectifs pour libérer son plein potentiel : « Il se débrouille vraiment très bien, JJ. Nous essayons toujours d’offrir cette exposition aux joueurs, pour qu’ils puissent venir s’entraîner et le ressentir.
« JJ est un grand talent. C’est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les moins de 18 ans. Nous pensons évidemment énormément de bien de lui. Mais la patience est importante dans la gestion de tout ce qui va avec cela.
« Il s’agit de choisir le bon moment pour passer un cap, de choisir le moment de les laisser dans un certain environnement. Ce qu’il a montré à l’entraînement, il l’a bien fait, comme on pouvait s’y attendre. »
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Gabriel fera-t-il ses débuts en compétition avec Manchester United en 2026-27 ?
United a encore deux dates amicales à disputer cet été, contre Leeds et l’AC Milan, avant d’entamer sa campagne de Premier League 2026-2027 à l’extérieur face au promu Hull City le 22 août.
Manchester United n’entrera en lice en Carabao Cup qu’au troisième tour, après avoir assuré son retour en Ligue des champions, ce qui signifie que Gabriel devra peut-être faire preuve de patience dans sa quête de temps de jeu susceptible de réécrire les livres d’histoire.
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