Lampard a déjà manifesté son intérêt pour faire venir Mudryk dans les Midlands alors qu’il se prépare à un redoutable match d’ouverture de Premier League contre Arsenal. Les Sky Blues ont validé un retour historique dans l’élite en remportant le titre de Championship, et Lampard tient à ajouter de la qualité de très haut niveau à un effectif qui a déjà vu plusieurs nouvelles recrues arriver cet été.

L’international ukrainien a récemment réintégré l’effectif de Xabi Alonso après avoir réglé une affaire de dopage qui traînait depuis longtemps avec la Fédération anglaise de football. Mudryk était suspendu à titre provisoire depuis novembre 2024 après un contrôle positif au meldonium, mais la FA a mis fin à la procédure après qu’il a purgé une suspension équivalente à un an et huit mois.



