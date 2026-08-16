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Frank Lampard vise un double coup à Chelsea alors que Coventry cible Mykhailo Mudryk et le jeune prodige « intouchable »
Lampard vise Mudryk pour un retour en Premier League
Lampard a déjà manifesté son intérêt pour faire venir Mudryk dans les Midlands alors qu’il se prépare à un redoutable match d’ouverture de Premier League contre Arsenal. Les Sky Blues ont validé un retour historique dans l’élite en remportant le titre de Championship, et Lampard tient à ajouter de la qualité de très haut niveau à un effectif qui a déjà vu plusieurs nouvelles recrues arriver cet été.
L’international ukrainien a récemment réintégré l’effectif de Xabi Alonso après avoir réglé une affaire de dopage qui traînait depuis longtemps avec la Fédération anglaise de football. Mudryk était suspendu à titre provisoire depuis novembre 2024 après un contrôle positif au meldonium, mais la FA a mis fin à la procédure après qu’il a purgé une suspension équivalente à un an et huit mois.
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Coventry a dans le viseur l’« intouchable » Acheampong
Mudryk n’est toutefois pas le seul joueur de Chelsea dans le viseur de Lampard, l’entraîneur ayant également approché le pur produit du centre de formation Acheampong. Le défenseur de 20 ans est considéré comme l’un des plus grands espoirs de Cobham, après avoir disputé 44 matches chez les seniors depuis ses débuts en 2024.
Bien que Chelsea ait d’abord apposé l’étiquette « intouchable » sur le jeune joueur, sa position rigide semble s’assouplir dans les derniers instants du mercato. Selon Alex Crook de talkSPORT, les dirigeants de Stamford Bridge pourraient désormais être réceptifs à un accord qui favoriserait sa progression sous la tutelle de Lampard.
Alonso façonne l’effectif de Chelsea
Les départs potentiels de Mudryk et d’Acheampong interviennent alors que Xabi Alonso poursuit sans état d’âme la refonte de l’effectif de Chelsea. Chelsea s’est montré actif sur le marché, en bouclant notamment un transfert de 52 M£ pour Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace afin de renforcer son arrière-garde. L’arrivée de l’international français menace de réduire considérablement le temps de jeu d’Acheampong cette saison. Cet afflux de talent défensif a déjà conduit au départ de Trevoh Chalobah vers le club italien de Côme, et d’autres sorties pourraient suivre.
Pour Mudryk, un transfert à Coventry lui permettrait de rester en Angleterre plutôt que de rejoindre Strasbourg, le club frère de Chelsea. Selon plusieurs informations, l’ailier préférerait rester en Premier League si un prêt devenait inévitable. Lampard estime que la vitesse explosive et le jeu direct de l’Ukrainien pourraient être le facteur X dont Coventry a besoin pour se maintenir.
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Manchester City se prépare pour le test Arsenal
Le temps presse pour Lampard, qui doit boucler ses affaires avant que Coventry City ne reçoive le champion à la Ricoh Arena. L’entraîneur a été clair sur sa volonté d’ajouter à son effectif des joueurs au vécu en Premier League, et Acheampong correspond parfaitement au profil recherché. Malgré son âge, le défenseur apporterait une expérience du très haut niveau, après avoir disputé 17 matches de championnat la saison dernière lors de son exercice de révélation à Stamford Bridge.
La volonté de Chelsea de traiter avec son plus grand joueur de tous les temps pourrait définir l’été de Coventry. Même si les Blues préféreraient naturellement conserver un talent comme Acheampong sur le long terme, l’arrivée de Lacroix a rebattu la hiérarchie.
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