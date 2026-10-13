Lampard, ancien international anglais, a insisté sur la nécessité pour son équipe de garder les pieds sur terre, même s’il n’a pas caché sa joie devant l’ardeur au travail affichée tout au long des 90 minutes.

Très fier de l’effort collectif de Coventry, Lampard a déclaré à Sky Sports : « C’est très, très satisfaisant. Il est si difficile de gagner. Nous avons joué comme l’équipe que nous voulons être ici. Il y a énormément de solidarité et d’énergie dans le groupe, et nous savons que nous allons devoir beaucoup souffrir cette saison. L’ardeur au travail des garçons et leur conviction… on obtient ce qu’on mérite, et nous avons marqué de très beaux buts. »

« Nous n’avons pas vraiment eu ce petit coup de pouce de la chance cette saison qui nous aurait permis de grappiller davantage de points. C’était une prestation complète. Nous devons garder les pieds sur terre. C’est formidable pour les joueurs de ressentir cela. »