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Frank Lampard salue une « prestation complète » : Coventry City, d’un réalisme implacable, écrase Newcastle United et frappe fort en Premier League
Un triomphe historique donne un nouvel élan à la lutte pour le maintien
Lampard a salué l’efficacité impitoyable de Coventry devant le but, qui a étrillé Newcastle grâce à une prestation sans faute devant son public. Les locaux ont ouvert le score sur un penalty de Jack Rudoni en début de match, avant que les frappes décisives de Sidiki Cherif, Ellis Simms et Stephen Mfuni ne leur assurent les trois points. Cette victoire historique a permis au club de sortir de la zone de relégation et de se retrouver à égalité de points avec Manchester United.
- AFP
L’entraîneur, euphorique, salue un engagement remarquable
Lampard, ancien international anglais, a insisté sur la nécessité pour son équipe de garder les pieds sur terre, même s’il n’a pas caché sa joie devant l’ardeur au travail affichée tout au long des 90 minutes.
Très fier de l’effort collectif de Coventry, Lampard a déclaré à Sky Sports : « C’est très, très satisfaisant. Il est si difficile de gagner. Nous avons joué comme l’équipe que nous voulons être ici. Il y a énormément de solidarité et d’énergie dans le groupe, et nous savons que nous allons devoir beaucoup souffrir cette saison. L’ardeur au travail des garçons et leur conviction… on obtient ce qu’on mérite, et nous avons marqué de très beaux buts. »
« Nous n’avons pas vraiment eu ce petit coup de pouce de la chance cette saison qui nous aurait permis de grappiller davantage de points. C’était une prestation complète. Nous devons garder les pieds sur terre. C’est formidable pour les joueurs de ressentir cela. »
Une étoile montante reçoit une évaluation élogieuse
Le jeune attaquant Cherif s’est immédiatement illustré en obtenant le premier penalty et en inscrivant le deuxième but pour sa première titularisation en première division. Soulignant son goût du travail et son grand potentiel, Lampard a ajouté : « C’est très enthousiasmant, car il est si jeune. Il a un très bon comportement, une très bonne attitude. Il veut s’entraîner, il veut apprendre. Il est plutôt réservé, mais il a montré beaucoup de personnalité et n’a pas arrêté de courir. Il a encore beaucoup à montrer. »
- Action Plus
Des matches cruciaux mettent à l’épreuve le nouvel élan
Coventry devra conserver cette énergie à l’approche d’une série de matches difficiles dans sa lutte pour rester hors des trois dernières places. Lampard devra gérer intelligemment la rotation de son jeune effectif afin que tous ses joueurs restent en forme avant la prochaine trêve internationale. Tirer le meilleur des adolescents Cherif et Mfuni, tous deux en grande forme, sera essentiel pour permettre à Coventry de poursuivre sa série de victoires.
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