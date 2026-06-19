Getty Images Sport
Traduit par
Frank Lampard s’apprête à signer un contrat à long terme avec Coventry, immédiatement après avoir mis fin à une absence de 25 ans en Premier League
Les négociations sur le contrat de l’entraîneur entrent dans une phase avancée
Les Sky Blues sont en négociations avancées pour assurer l’avenir de leur entraîneur après leur récent sacre en Championship. Selon *The Telegraph*, l’ancien mentor de Chelsea s’apprête à signer une prolongation de contrat de longue durée, récompensant son travail après avoir mené son équipe au titre de deuxième division avec un impressionnant total de 95 points. Avec encore un peu plus d’une année au compteur de son bail actuel, cet accord imminent offre un solide coup de pouce organisationnel avant le retour du club dans l’élite.
- Getty Images Sport
La planification stratégique des transferts est en cours.
En coulisses, l’entraîneur et le propriétaire du club, Doug King, ont déjà engagé des discussions pour élaborer un plan de survie solide. Lampard s’est pleinement investi dans ce projet et s’attache à identifier des recrues de qualité, capables de s’adapter aux rigueurs de la Premier League. La direction entend reproduire le soutien financier massif qui a permis à des promu·e·s comme Nottingham Forest et Sunderland de s’épanouir lors de leur retour respectif dans l’élite.
Un plan de recrutement estival ambitieux est prévu.
Le club doit relever un défi immédiat sur le marché des transferts alors qu’il s’efforce de constituer un effectif solide avant le début de la pré-saison. L’une de ses priorités est d’assurer une stabilité défensive durable, même si Brighton a récemment rejeté l’offre initiale de Coventry, d’un montant de 20 millions de livres sterling, pour le gardien Carl Rushworth. Lampard comptera sur son parcours exceptionnel, notamment ses expériences passées à la tête de Chelsea et d’Everton, pour attirer d’autres recrues de haut niveau au sein du club.
- Getty Images Sport
Un début de saison qui s'annonce difficile
Coventry devra relever un défi tactique de taille lors de son entrée en lice en Premier League, avec un déplacement redoutable chez le champion en titre, Arsenal, le vendredi 21 août. L'histoire donne largement l'avantage aux hôtes, puisque les tenants du titre ont remporté les sept précédentes rencontres disputées lors de la première journée contre des équipes nouvellement promues. Lampard marquera ensuite le premier match à domicile historique de son équipe depuis un quart de siècle face à Hull City, autre équipe promue, le week-end suivant.