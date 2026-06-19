Les Sky Blues sont en négociations avancées pour assurer l’avenir de leur entraîneur après leur récent sacre en Championship. Selon *The Telegraph*, l’ancien mentor de Chelsea s’apprête à signer une prolongation de contrat de longue durée, récompensant son travail après avoir mené son équipe au titre de deuxième division avec un impressionnant total de 95 points. Avec encore un peu plus d’une année au compteur de son bail actuel, cet accord imminent offre un solide coup de pouce organisationnel avant le retour du club dans l’élite.