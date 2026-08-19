Frank Lampard révèle l’aide de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, sur le marché des transferts alors que Coventry City prépare son retour en Premier League

L’ombre de Mourinho continue de planer sur son parcours d’entraîneur. L’ancien international anglais, qui a connu les années les plus fructueuses de sa carrière de joueur sous les ordres du technicien portugais à Stamford Bridge, a révélé que le « Special One » reste un point de référence essentiel. Lampard a souligné que, s’il est déterminé à tracer sa propre voie sur le banc, les leçons apprises auprès de son ancien entraîneur sont ancrées dans son approche de la gestion humaine et de la communication.

« J’ai regardé le documentaire sur Mourinho, évidemment, et cela a ravivé de superbes souvenirs, en particulier le premier, parce que c’était simplement l’histoire de Chelsea et cela m’a rappelé tellement de grandes choses. Je savais que j’adorais Jose depuis longtemps, mais revoir tout cela était formidable. J’ai travaillé avec beaucoup de grands entraîneurs, mais c’est lui qui a eu le plus grand impact sur ma carrière lorsqu’il est arrivé, en raison de la confiance qu’il m’a donnée. »

« Je pense que beaucoup d’entraîneurs ont essayé d’imiter Jose, dans une certaine mesure, et je ne le ferais pas, ou ne le pourrais pas, parce que je n’ai pas ses caractéristiques. J’ai les miennes. »