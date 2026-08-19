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Frank Lampard révèle l’aide de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, sur le marché des transferts alors que Coventry City prépare son retour en Premier League
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Le lien entre les deux dépasse la simple nostalgie, Lampard confirmant qu’il continue de se tourner vers Mourinho pour des conseils professionnels. L’entraîneur de Coventry a révélé qu’il avait récemment consulté Mourinho au sujet d’un joueur dont l’identité n’a pas été dévoilée lors du mercato estival. Bien que Mourinho soit désormais de retour sur le banc du Real Madrid, le technicien chevronné a pris le temps de fournir une analyse très détaillée du joueur ciblé en question, preuve que leur lien reste fort des années après leur passage commun dans l’ouest de Londres.
« Jose est toujours là. Entre nous, je lui ai envoyé un message l’autre jour au sujet d’un autre joueur, pas un joueur du Real Madrid, mais un joueur avec lequel il avait déjà travaillé, et il est toujours disponible », a déclaré lampard à talkSPORT. « Parfois, il lui faut quelques jours. Je sais que c’est un homme occupé. Mais il est revenu avec une explication très, très détaillée sur un certain joueur dont nous parlons. »
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L’impact durable de Mourinho sur le style de Lampard sur le banc
L’ombre de Mourinho continue de planer sur son parcours d’entraîneur. L’ancien international anglais, qui a connu les années les plus fructueuses de sa carrière de joueur sous les ordres du technicien portugais à Stamford Bridge, a révélé que le « Special One » reste un point de référence essentiel. Lampard a souligné que, s’il est déterminé à tracer sa propre voie sur le banc, les leçons apprises auprès de son ancien entraîneur sont ancrées dans son approche de la gestion humaine et de la communication.
« J’ai regardé le documentaire sur Mourinho, évidemment, et cela a ravivé de superbes souvenirs, en particulier le premier, parce que c’était simplement l’histoire de Chelsea et cela m’a rappelé tellement de grandes choses. Je savais que j’adorais Jose depuis longtemps, mais revoir tout cela était formidable. J’ai travaillé avec beaucoup de grands entraîneurs, mais c’est lui qui a eu le plus grand impact sur ma carrière lorsqu’il est arrivé, en raison de la confiance qu’il m’a donnée. »
« Je pense que beaucoup d’entraîneurs ont essayé d’imiter Jose, dans une certaine mesure, et je ne le ferais pas, ou ne le pourrais pas, parce que je n’ai pas ses caractéristiques. J’ai les miennes. »
Évolution et développement personnel dans les Midlands
En revenant sur ses 18 mois passés à la CBS Arena, Lampard estime avoir beaucoup mûri depuis ses précédentes expériences à Derby County, Chelsea et Everton. Il a souligné l'importance de trouver un équilibre psychologique dans un métier réputé pour ses hauts et ses bas extrêmes. Le patron des Sky Blues est déterminé à ne pas être un « numéro hommage », et préfère se concentrer sur les besoins spécifiques de son effectif tout en préservant son propre bien-être mental face aux rigueurs d'une saison de Premier League.
« J’essaie d’entraîner à ma manière. Ce que j’ai probablement appris le plus, c’est à trouver le bon équilibre pour moi, dans le sens où on ne peut pas gagner tous les matches, a-t-il déclaré. Vous allez être mis à l’épreuve de nombreuses façons. Vous ne pouvez pas rechercher la perfection tous les jours. Il faut trouver le bon équilibre en dehors du terrain et sur le terrain, et donner la priorité aux choses qui comptent vraiment. Et j’espère que ces 18 mois à Coventry m’ont permis de montrer que c’est une petite amélioration personnelle pour moi. »
« Et en fait, le fait de trouver ce bon équilibre me facilite la vie, parce que cela vous laisse du temps pour vous reposer. C’est un métier stressant, qui vous met à rude épreuve, mais il faut comprendre que, quand on y est, c’est comme ça. »
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Face aux champions à l'Emirates Stadium
La réalité de la promotion de Coventry va vraiment se faire sentir ce week-end lorsqu’il se déplacera pour affronter Arsenal. Lampard est parfaitement conscient de l’ampleur de la tâche, mais il insiste sur le fait que ses joueurs ne doivent être ni intimidés par l’événement ni par la qualité de l’adversaire qu’ils affronteront vendredi soir.
« Je suis enthousiaste. Je pense que nous le sommes tous. Je pense à notre petite histoire, avec ces 25 ans passés hors de la ligue, l’année que nous avons vécue la saison dernière avec les garçons, et à quel point ils ont bien fait pour nous y amener. Et puis, évidemment, la réalité vous rattrape. Et quand vous voyez qu’Arsenal à l’extérieur est le premier match, là, oui, elle vous rattrape vraiment, parce qu’ils étaient, à juste titre, les champions. Mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devons relever ce défi de front pour ce qu’il est. Vous savez, au cours de la saison, on affronte ces meilleures équipes à l’extérieur. »
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