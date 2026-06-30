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Frank Lampard reste à Coventry ! Les spéculations sur un départ de l’ancien coach de Chelsea et Everton sont désormais enterrées : il prolonge son contrat avec le promu de Premier League
Récompensé pour son titre de champion
Coventry City a officiellement annoncé que son entraîneur principal, Frank Lampard, avait signé un nouveau contrat valable jusqu’en 2029. Le club a publié un communiqué confirmant cette prolongation, qui vient récompenser le travail phénoménal accompli par Lampard depuis novembre 2024. Ce dernier a transformé l’équipe, remportant le titre de champion de Championship la saison dernière et mettant ainsi fin à 25 ans d’attente pour un retour en Premier League. Il a remporté 45 de ses 82 matches, marquant ainsi un formidable retour en force après des débuts difficiles.
Lors de son premier passage à la tête de Chelsea, il avait totalisé 44 victoires, 15 nuls et 25 défaites en 84 matchs. Un bref retour ne lui avait valu qu’une seule victoire, deux nuls et huit défaites en 11 matchs, tandis que son passage à Everton s’était soldé par 12 victoires, huit nuls et 24 défaites en 44 matchs.
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Quelles ont été les déclarations de Lampard ?
Après l'annonce, Lampard a exprimé sa fierté et présenté sa vision pour la saison à venir. « Je suis ravi d'avoir signé un nouveau contrat, c'est un véritable honneur de représenter ce club », a-t-il déclaré.
« Après le travail incroyable accompli par tout le monde pour obtenir la promotion et remporter le championnat, il était important de savourer cet instant, et c’est ce que nous avons fait, toute la ville avec nous. À présent, notre mission, en tant que staff et bien sûr en tant que joueurs, est de recharger les batteries tout en nous concentrant sur ce que nous voulons accomplir et ce que nous devons réaliser pour la saison prochaine. Beaucoup de travail nous attend, sur le terrain comme en dehors, en tant que club de football, et ce travail se poursuit. »
Le propriétaire se dit absolument ravi
Cette prolongation de contrat réjouit la direction du club. Le propriétaire et président exécutif Doug King salue les progrès accomplis : « Je suis absolument ravi que Frank et son équipe aient, pour ainsi dire, “signé le contrat”.
Depuis son arrivée en novembre 2024, le club a connu une ascension fulgurante sous sa direction, et après notre titre en Championship la saison dernière, il est logique qu’il nous conduise vers notre première saison en Premier League depuis une génération. » Lampard a également remercié King, ajoutant : « Je remercie aussi Doug King de m’avoir offert l’opportunité de rejoindre ce club et de nous soutenir. Nous travaillons main dans la main et nous savons qu’il reste beaucoup à faire, mais nous allons tout donner. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Coventry ?
Lampard poursuit la préparation de son effectif pour relever l’immense défi de la prochaine saison de Premier League. Tous les regards se tournent désormais vers le mercato et la préparation estivale, alors que l’équipe entend capitaliser sur son élan. Les supporters attendent avec impatience les premiers matchs, espérant voir leur club non seulement se maintenir, mais aussi briller au plus haut niveau.