Coventry City a officiellement annoncé que son entraîneur principal, Frank Lampard, avait signé un nouveau contrat valable jusqu’en 2029. Le club a publié un communiqué confirmant cette prolongation, qui vient récompenser le travail phénoménal accompli par Lampard depuis novembre 2024. Ce dernier a transformé l’équipe, remportant le titre de champion de Championship la saison dernière et mettant ainsi fin à 25 ans d’attente pour un retour en Premier League. Il a remporté 45 de ses 82 matches, marquant ainsi un formidable retour en force après des débuts difficiles.

Lors de son premier passage à la tête de Chelsea, il avait totalisé 44 victoires, 15 nuls et 25 défaites en 84 matchs. Un bref retour ne lui avait valu qu’une seule victoire, deux nuls et huit défaites en 11 matchs, tandis que son passage à Everton s’était soldé par 12 victoires, huit nuls et 24 défaites en 44 matchs.