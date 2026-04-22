Frank Lampard rend hommage aux « formidables » joueurs de Coventry après avoir décroché le titre de champion de Championship grâce à une victoire écrasante 5-1 contre Portsmouth

Après cette victoire décisive qui lui a offert le titre, Lampard a immédiatement rendu hommage à son groupe. « C’était tout simplement une soirée formidable », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea aux journalistes. « C’était tellement agréable, car nous avions pris un risque vendredi soir, et, de manière étrange, il était génial de voir comment nous nous en sommes sortis. C’était déjà incroyable en soi, et c’est encore plus marquant aujourd’hui. C’est exactement ce que je voulais, parce que nous avons mené le classement pendant si longtemps et que nous avons continué à pousser tout au long de cette deuxième partie de saison. Cela demande une équipe très soudée et un groupe solide, et c’est exactement ce qu’ils ont démontré. »

Le technicien a également exprimé sa fierté, ajoutant : « Quand on est si près du but, y parvenir avec deux journées d’avance est incroyable, car ce championnat est de plus en plus difficile. Chaque équipe vous lance un défi différent, et ces joueurs ont remporté 27 victoires ; leur performance est exceptionnelle. »