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Frank Lampard rend hommage aux « formidables » joueurs de Coventry après avoir décroché le titre de champion de Championship grâce à une victoire écrasante 5-1 contre Portsmouth
Les champions ont brillé avec panache.
Coventry City a dissipé les derniers doutes mardi soir en dominant Portsmouth et en portant son total à 89 points, une marque désormais inatteignable en tête du classement. L’attaquant américain Haji Wright a ouvert le score dès la 12^e minute, son 17^e but cette saison, annonçant une soirée de fête dans les West Midlands.
Ephron Mason-Clark a inscrit un doublé en seconde période, tandis qu’un csc de Regan Poole et une frappe tardive de Kaine Kesler Hayden ont fixé le score à 5-1. Un but de consolation d’Adrian Segecic n’a pas empêché la fête : Lampard et ses supporters attendaient depuis un quart de siècle ce retour au plus haut niveau.
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Lampard salue son « formidable » groupe
Après cette victoire décisive qui lui a offert le titre, Lampard a immédiatement rendu hommage à son groupe. « C’était tout simplement une soirée formidable », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea aux journalistes. « C’était tellement agréable, car nous avions pris un risque vendredi soir, et, de manière étrange, il était génial de voir comment nous nous en sommes sortis. C’était déjà incroyable en soi, et c’est encore plus marquant aujourd’hui. C’est exactement ce que je voulais, parce que nous avons mené le classement pendant si longtemps et que nous avons continué à pousser tout au long de cette deuxième partie de saison. Cela demande une équipe très soudée et un groupe solide, et c’est exactement ce qu’ils ont démontré. »
Le technicien a également exprimé sa fierté, ajoutant : « Quand on est si près du but, y parvenir avec deux journées d’avance est incroyable, car ce championnat est de plus en plus difficile. Chaque équipe vous lance un défi différent, et ces joueurs ont remporté 27 victoires ; leur performance est exceptionnelle. »
Une revanche pour l'ancien entraîneur de Chelsea
En menant les Sky Blues au titre, Lampard s'offre une rédemption cruciale qui lui permet de redorer une réputation d'entraîneur fortement entachée par son désastreux retour à Chelsea en tant qu'entraîneur par intérim en 2023, où il n'avait remporté qu'une seule victoire en 11 matchs. Il a transformé Coventry en une équipe disciplinée et pratiquant un pressing haut, un exploit qui lui a valu d'être récemment nommé « Entraîneur de la saison » de l'EFL Championship lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la ligue.
Interrogé sur la place de cet exploit dans un palmarès déjà garni de trois titres de Premier League et d’une médaille de vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur, Lampard a été catégorique : « C’est tout en haut de ma carrière », a-t-il admis. « Décrocher le titre de la manière dont nous l’avons fait, la façon dont l’équipe a joué dès la première minute, la manière dont nous avons intensifié le jeu en deuxième mi-temps. Nous avons offert de nombreuses performances de ce calibre au CBS [Arena] cette saison ; cette équipe a fait preuve d’une grande régularité. »
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Mettre fin à 25 ans d’absence parmi l’élite
Il est important de souligner l’ampleur de cet exploit pour Coventry, club éprouvé par des turbulences financières, des litiges concernant son stade et plusieurs relégations depuis son départ de la Premier League en 2001. Sous l’ère de Doug King, le club a retrouvé une certaine stabilité, et Lampard a tenu à saluer les fondations posées avant son arrivée, il y a 17 mois.
« Il faut rendre hommage à Mark Robins pour ce qu’il a accompli au sein du club, ainsi qu’au propriétaire Doug King, et savourer ce moment », a ajouté Lampard. Sacré champion avec deux journées d’avance, Coventry peut désormais préparer sereinement une nouvelle ère en Premier League, mettant fin à 25 ans d’attente pour retrouver l’élite anglaise.