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Frank Lampard remet les pendules à l’heure alors que Coventry City égale un triste record de Premier League après sa correction face à Brighton
Cinq buts punissent les hôtes
Charalampos Kostoulas a ouvert le score pour Brighton à la 35e minute avant que Malick Yalcouye ne double la mise en début de seconde période, suivi d’un carton rouge direct pour Taiwo Awoniyi pour un coup de coude à peine deux minutes plus tard. Les visiteurs ont profité de l’infériorité numérique des hôtes grâce au penalty de Pascal Gross, à une frappe lointaine de Lewis Dunk et à une réalisation de Yasin Ayari dans le temps additionnel. Cette lourde défaite 5-0 a assuré à Coventry une quatrième défaite consécutive sans inscrire le moindre but pour commencer la saison.
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Lampard exige des standards plus élevés
L'entraîneur de Coventry, Lampard, a refusé de chercher des boucs émissaires et a reconnu le net écart de niveau entre son équipe et les visiteurs. Le technicien a souligné le manque de concentration de son équipe sur le deuxième but et la perte de contrôle qui a suivi l'expulsion en début de seconde période.
En exposant ses exigences à son groupe au micro de Sky Sports, l'ancien milieu de terrain de l'Angleterre a déclaré : « Nous devons être réalistes dans cette ligue. C'est une bonne équipe. Nous avons bien commencé, le but le plus décevant est le deuxième et c'était une erreur qu'on ne peut pas faire à ce niveau.
« Si l'on repense au match jusqu'au carton rouge, nous avons eu de bons moments, mais à 10 contre 11, c'était un match différent face à une équipe avec beaucoup de qualité. Les joueurs ont tout donné jusqu'à la fin, mais ce n'est pas agréable. Nous devons prendre nos responsabilités et comprendre que c'est le niveau que nous devons atteindre. »
L’entraîneur souligne un début difficile
Cette lourde déconvenue a égalé la plus lourde défaite de la carrière d'entraîneur de Lampard et placé Coventry à hauteur du triste record de Crystal Palace lors de la campagne 2017-2018. Malgré le fait que son équipe reste scotchée à la dernière place du classement, sans le moindre point ni le moindre but, il a mis en avant l'entame de saison exigeante qu'elle a dû négocier face à des équipes en lutte pour le titre comme Arsenal et Manchester City.
L'ancien entraîneur de Chelsea a exhorté ses joueurs à ne pas s'apitoyer sur leur sort et à élever leur niveau d'efforts au plus haut niveau : « Nous continuons simplement à travailler. Nous ne sommes qu'à quatre matches dans la saison alors que nous avons disputé les deux rencontres les plus difficiles [à l'extérieur contre Arsenal et Manchester City]. Il faut toujours continuer à travailler et le ressenti est différent en Premier League.
« Il y a davantage de pression et beaucoup de joueurs n'ont jamais connu cela de près. Nous ne nous apitoyons pas sur notre sort et ils doivent continuer à travailler, encore et encore. J'ai déjà été dans cette situation très, très souvent. J'ai été plus déçu par Hull qu'aujourd'hui. C'était une équipe de Brighton très réaliste. »
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Le calendrier chargé met la détermination à l’épreuve
Coventry doit vite se remobiliser avant de recevoir son compatriote de l'élite Aston Villa au troisième tour de la Carabao Cup, le mercredi 16 septembre. La quête de son premier but et de son premier point en championnat se poursuivra avec un déplacement à Nottingham Forest le week-end avant la trêve internationale. Les hommes de Lampard doivent gagner en tranchant offensif et resserrer leur organisation défensive avant la réception de Newcastle United à la mi-octobre.
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