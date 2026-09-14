L'entraîneur de Coventry, Lampard, a refusé de chercher des boucs émissaires et a reconnu le net écart de niveau entre son équipe et les visiteurs. Le technicien a souligné le manque de concentration de son équipe sur le deuxième but et la perte de contrôle qui a suivi l'expulsion en début de seconde période.

En exposant ses exigences à son groupe au micro de Sky Sports, l'ancien milieu de terrain de l'Angleterre a déclaré : « Nous devons être réalistes dans cette ligue. C'est une bonne équipe. Nous avons bien commencé, le but le plus décevant est le deuxième et c'était une erreur qu'on ne peut pas faire à ce niveau.

« Si l'on repense au match jusqu'au carton rouge, nous avons eu de bons moments, mais à 10 contre 11, c'était un match différent face à une équipe avec beaucoup de qualité. Les joueurs ont tout donné jusqu'à la fin, mais ce n'est pas agréable. Nous devons prendre nos responsabilités et comprendre que c'est le niveau que nous devons atteindre. »