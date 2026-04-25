Frank Lampard réagit aux rumeurs le donnant comme candidat au poste d'entraîneur de Chelsea, tandis que le manager de Coventry est interrogé sur le licenciement de Liam Rosenior

L’entraîneur de 47 ans a refusé de critiquer les circonstances du départ de Rosenior, invoquant ses propres expériences passées sur le banc de Stamford Bridge. Il a souligné que sa fierté tenait à cette « année exceptionnelle » qu’il a partagée avec les supporters et l’équipe de Coventry.

Interrogé par Sky Sports sur un éventuel retour à Chelsea et sur la situation actuelle de son ancien club, Lampard a coupé court : « Je ne commenterai pas Liam ni Chelsea, j’y ai déjà évolué et je refuse de juger les entraîneurs à la légère : c’est irrespectueux. Cela revient aux experts. Je suis l’entraîneur de Coventry, je savoure notre promotion et notre titre, et c’est tout. »

Il a ajouté : « C’est une période difficile, c’est certain, et nous, en tant qu’entraîneurs, nous savons quelles conséquences peuvent en découler. Nous devons tous être assez mûrs pour le comprendre. En tant que club, ils traversent un moment difficile. Ils peuvent encore tirer quelque chose de cette saison avec la FA Cup et leur classement en championnat s’ils parviennent à le améliorer, mais c’est l’affaire de Chelsea. Chelsea occupe une grande place dans ma vie, mais pour l’instant, c’est leur affaire et la mienne, c’est ici. »