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Frank Lampard réagit aux rumeurs le donnant comme candidat au poste d'entraîneur de Chelsea, tandis que le manager de Coventry est interrogé sur le licenciement de Liam Rosenior
Le héros de la promotion balaye les rumeurs de départ
Nommé en novembre 2024, Lampard a transformé Coventry City, remportant 44 de ses 80 matches et assurant ainsi le maintien en Championship. Malgré ses liens émotionnels profonds avec le club de l’ouest londonien, il a tenu à couper court aux rumeurs lors de la conférence de presse d’avant-match, à la veille de la rencontre de dimanche contre Wrexham. Alors que Chelsea traverse une période difficile, avec cinq matchs consécutifs sans marquer le moindre but, Lampard reste sous contrat avec Coventry jusqu’en juin 2027 et donne la priorité aux célébrations du titre à venir.
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Les projecteurs restent braqués sur les Sky Blues.
L’entraîneur de 47 ans a refusé de critiquer les circonstances du départ de Rosenior, invoquant ses propres expériences passées sur le banc de Stamford Bridge. Il a souligné que sa fierté tenait à cette « année exceptionnelle » qu’il a partagée avec les supporters et l’équipe de Coventry.
Interrogé par Sky Sports sur un éventuel retour à Chelsea et sur la situation actuelle de son ancien club, Lampard a coupé court : « Je ne commenterai pas Liam ni Chelsea, j’y ai déjà évolué et je refuse de juger les entraîneurs à la légère : c’est irrespectueux. Cela revient aux experts. Je suis l’entraîneur de Coventry, je savoure notre promotion et notre titre, et c’est tout. »
Il a ajouté : « C’est une période difficile, c’est certain, et nous, en tant qu’entraîneurs, nous savons quelles conséquences peuvent en découler. Nous devons tous être assez mûrs pour le comprendre. En tant que club, ils traversent un moment difficile. Ils peuvent encore tirer quelque chose de cette saison avec la FA Cup et leur classement en championnat s’ils parviennent à le améliorer, mais c’est l’affaire de Chelsea. Chelsea occupe une grande place dans ma vie, mais pour l’instant, c’est leur affaire et la mienne, c’est ici. »
L'incertitude contractuelle persiste
Malgré ses succès, l’avenir à long terme de Lampard reste incertain alors qu’il entame la dernière ligne droite de son contrat. Tandis que les supporters redoutent un départ vers l’élite de la Premier League, l’entraîneur les invite à se concentrer sur les performances actuelles plutôt que sur des transferts hypothétiques.
Interrogé sur ses doutes concernant son contrat actuel, Lampard a répondu : « Je ne sais pas. J’aimerais que les supporters de Coventry se concentrent sur ce que nous avons accompli cette saison. Dans le football, beaucoup d’éléments échappent à notre contrôle ; nous ne pouvons que nous concentrer sur notre travail. Je dois m’exprimer sur les rumeurs, mais pour l’instant, profitons de cette saison exceptionnelle. Je suis fier et heureux d’en faire partie.
Je prends plaisir à mon travail et je ne peux pas contrôler les inquiétudes. Mon message aux supporters est simple : savourons ce moment unique. Il n’y a eu aucune discussion, donc je me concentre sur ma tâche et je profite de ces dernières semaines. »
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Les champions se préparent à soulever le trophée
Ce dimanche, Coventry accueille Wrexham dans une ambiance festive : Lampard et son groupe recevront enfin le trophée de champion. Une fois les célébrations terminées, tous les regards se tourneront vers la remontée en Premier League et vers le recrutement estival, afin d’assurer la compétitivité des Sky Blues parmi l’élite. De son côté, Chelsea confiera les rênes à son entraîneur par intérim, Calum McFarlane, afin de bien terminer la saison, de sauver sa campagne en FA Cup et d’enrayer sa chute au classement.