Lampard a vu son équipe asseoir sa suprématie en Championship grâce à une victoire convaincante 3-1 contre Wrexham, portant son total de points à 92, un chiffre impressionnant. Cette victoire a prolongé sa série d’invincibilité à sept matchs et a permis d’ajouter trois nouveaux points au compteur avant les célébrations du titre à domicile. Revenant sur la fin d’une absence de 25 ans en Premier League, il a déclaré : « C’est incroyable, n’est-ce pas ? Ce championnat est tellement difficile. Nous le savons, nous l’avons vécu : ce groupe, ces garçons, ont tenu bon et ils ont fini par dominer la saison au classement des points. Après la promotion arrachée contre Blackburn et le titre validé face à Portsmouth, la performance d’aujourd’hui n’était pas évidente. Les joueurs se sont un peu relâchés après coup. Puis on leur demande de remettre ça face à une équipe qui lutte pour les barrages et qui est solide dans ce championnat, et ils ont encore une fois montré de quoi ils étaient capables devant nos supporters. Cette saison spéciale s’achève en beauté à domicile avec la remise d’un trophée. C’est génial, incroyable. »