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Frank Lampard promet de renforcer l’effectif de Coventry City lors des célébrations du titre de champion de Championship après la victoire contre Wrexham
Les Sky Blues concluent la saison en beauté
Lampard a vu son équipe asseoir sa suprématie en Championship grâce à une victoire convaincante 3-1 contre Wrexham, portant son total de points à 92, un chiffre impressionnant. Cette victoire a prolongé sa série d’invincibilité à sept matchs et a permis d’ajouter trois nouveaux points au compteur avant les célébrations du titre à domicile. Revenant sur la fin d’une absence de 25 ans en Premier League, il a déclaré : « C’est incroyable, n’est-ce pas ? Ce championnat est tellement difficile. Nous le savons, nous l’avons vécu : ce groupe, ces garçons, ont tenu bon et ils ont fini par dominer la saison au classement des points. Après la promotion arrachée contre Blackburn et le titre validé face à Portsmouth, la performance d’aujourd’hui n’était pas évidente. Les joueurs se sont un peu relâchés après coup. Puis on leur demande de remettre ça face à une équipe qui lutte pour les barrages et qui est solide dans ce championnat, et ils ont encore une fois montré de quoi ils étaient capables devant nos supporters. Cette saison spéciale s’achève en beauté à domicile avec la remise d’un trophée. C’est génial, incroyable. »
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Lampard lance un avertissement sur le marché des transferts
Malgré l’euphorie de la remise du trophée, l’entraîneur se projette déjà sur l’énorme défi du maintien en première division. Alors que beaucoup de promus peinent à s’adapter, il refuse catégoriquement que son club tombe dans le statut d’équipe « yo-yo ». L’année dernière, les trois promus ont dépensé près de 300 millions de livres sterling. Il le reconnaît : « C’est un sacré challenge, non ? On voit bien, avec le nombre d’équipes qui montent et redescendent, que c’est un grand pas, et qu’il est difficile de s’imposer en Premier League. Nous devons nous atteler sans tarder à ce travail colossal. Le propriétaire, en tant que patron du club, tranchera sur de nombreux points, mais les discussions doivent s’engager vite, tout en savourant cet instant. »
« Je sais faire preuve de polyvalence et gérer plusieurs actions simultanément sur le terrain. »
Coventry a déjà pris des mesures pour renforcer son effectif, en recrutant définitivement Frank Onyeka, qui évoluait sous contrat de prêt, et en cherchant à s'attacher les services du gardien Carl Rushworth. Interrogé sur la question du repos, Lampard a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Bien sûr. Je peux faire plusieurs choses à la fois. Je vais discuter et partir en vacances, pas de problème. »
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Se préparer pour l’élite
À l’aube du mercato estival, Coventry entame une phase de reconstruction cruciale. Le club doit rapidement identifier et recruter des joueurs de haut niveau pour demeurer compétitif la saison prochaine. Sa capacité à investir massivement et à intégrer aussitôt ses nouvelles recrues scellera, in fine, sa survie à long terme dans une Premier League particulièrement exigeante.