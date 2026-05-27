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Frank Lampard, l’entraîneur de Coventry, a reçu un message spécial de Sir Alex Ferguson après avoir été sacré « Entraîneur de l’année » par l’Association des managers de Ligue
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Lampard remporte le titre suprême après la montée de Coventry
L’entraîneur principal de 47 ans a été récompensé pour sa saison historique avec Coventry en étant nommé « Manager de l’année » par la LMA. L’ancien mentor de Chelsea et d’Everton a mené les Sky Blues au titre de champion de Championship de manière magistrale, assurant ainsi le retour du club en Premier League pour la première fois depuis 2001.
Ses exploits sur le banc lui ont d’abord valu de remporter le prix du championnat de division, avant d’être sélectionné pour le prestigieux trophée Sir Alex Ferguson, décerné au manager de l’année toutes divisions confondues. Lors d’une cérémonie londonienne, l’instance a salué la transformation opérée par Lampard au sein du club des Midlands, désormais une force incontournable de la deuxième division.
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L'hommage personnel de Sir Alex Ferguson
Bien que Ferguson, encore en convalescence après un traitement médical reçu en début de mois, n’ait pas pu assister à la cérémonie, le légendaire ex-manager de Manchester United tenait absolument à s’exprimer. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, est donc monté sur scène pour remettre le prix et lire une lettre personnelle adressée par Ferguson à Lampard.
Tuchel, qui le remplaçait, a ajouté quelques mots de soutien avant de lire le courrier. « Ce n’est bien sûr pas la même chose sans Sir Alex lui-même et nous lui souhaitons tout le meilleur ainsi qu’un prompt rétablissement afin qu’il puisse, espérons-le, être de nouveau parmi nous sur scène l’année prochaine », a déclaré le sélectionneur des Three Lions au public. « D’ici là, j’ai le privilège de te lire cette lettre, Frank. »
La missive déclarait : « Cher Frank, toutes mes félicitations pour ton sacre de Manager de l’année décerné par la LMA. Sois fier de ce que toi et ton équipe avez accompli. Ton leadership se lit dans le jeu de ton équipe, un football de haut niveau, confiant et audacieux, qui m’a régalé cette saison. Je sais, pour t’avoir parlé, que tu fais preuve d’une grande humilité et que tu possèdes cette qualité essentielle qu’est la curiosité d’apprendre. Je suis sûr que remporter ce prix aura une grande importance pour toi, Frank, et je te souhaite bonne chance en Premier League la saison prochaine. »
Arteta se joint aux célébrations
Mikel Arteta a été l’un des grands vainqueurs de la soirée. Malgré la préparation de la finale de la Ligue des champions, l’entraîneur d’Arsenal s’est présenté avec son staff technique pour recevoir le prix du meilleur entraîneur de Premier League. Il figurait parmi les finalistes pour le trophée, aux côtés de Pep Guardiola, Michael Carrick, Andoni Iraola, Keith Andrews et Régis Le Bris.
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Reconnaissance à tous les échelons du football
Les prix de la LMA ont également distingué les meilleurs acteurs du football féminin et des divisions inférieures de l’EFL. Andree Jeglertz, de Manchester City, a été nommée entraîneuse de l’année de la Women’s Super League après avoir orchestré une saison historique qui a finalement mis fin à six années de domination de Chelsea sur le titre, tandis que le prix de la WSL 2 a été décerné à Karen Hills, de Charlton.
En EFL, Michael Skubala a été sacré meilleur entraîneur de League One pour son travail à Lincoln City, tandis qu’Andy Woodman décrochait le titre en League Two après avoir mené Bromley vers le succès. Néanmoins, la soirée a finalement tourné à l’avantage de Lampard, dont la cote a considérablement grimpé après son passage triomphal à la Coventry Building Society Arena.