Frank Lampard, l’entraîneur de Coventry, a reçu un message spécial de Sir Alex Ferguson après avoir été sacré « Entraîneur de l’année » par l’Association des managers de Ligue

Bien que Ferguson, encore en convalescence après un traitement médical reçu en début de mois, n’ait pas pu assister à la cérémonie, le légendaire ex-manager de Manchester United tenait absolument à s’exprimer. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, est donc monté sur scène pour remettre le prix et lire une lettre personnelle adressée par Ferguson à Lampard.

Tuchel, qui le remplaçait, a ajouté quelques mots de soutien avant de lire le courrier. « Ce n’est bien sûr pas la même chose sans Sir Alex lui-même et nous lui souhaitons tout le meilleur ainsi qu’un prompt rétablissement afin qu’il puisse, espérons-le, être de nouveau parmi nous sur scène l’année prochaine », a déclaré le sélectionneur des Three Lions au public. « D’ici là, j’ai le privilège de te lire cette lettre, Frank. »

La missive déclarait : « Cher Frank, toutes mes félicitations pour ton sacre de Manager de l’année décerné par la LMA. Sois fier de ce que toi et ton équipe avez accompli. Ton leadership se lit dans le jeu de ton équipe, un football de haut niveau, confiant et audacieux, qui m’a régalé cette saison. Je sais, pour t’avoir parlé, que tu fais preuve d’une grande humilité et que tu possèdes cette qualité essentielle qu’est la curiosité d’apprendre. Je suis sûr que remporter ce prix aura une grande importance pour toi, Frank, et je te souhaite bonne chance en Premier League la saison prochaine. »