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Frank Lampard fait partie des trois finalistes pour le poste d’entraîneur de Bournemouth, après avoir mené Coventry City de retour en Premier League
Iraola confirme son départ surprise cet été
Iraola a notifié aux dirigeants de Bournemouth son départ à l’issue de la saison en cours, estimant que ses trois années sur le banc des Cherries constituent une « fin de cycle » naturelle sur la côte sud.
Cette décision constitue un coup dur pour les Cherries, qui ont passé les quinze derniers mois à tenter de convaincre l’Espagnol de signer un nouveau contrat à long terme.
Malgré l’offre d’un contrat lucratif de trois ans pour prolonger son aventure au Vitality Stadium, le technicien basque a décidé de relever un nouveau défi. Le club espérait que le succès du mercato hivernal et le respect des règles sur le ratio des coûts de l’effectif le feraient changer d’avis, mais l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano devrait désormais figurer sur les radars de plusieurs formations de premier plan à travers l’Europe.
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Frank Lampard émerge comme un candidat de premier plan
D’après inews, Frank Lampard émerge comme un candidat crédible pour prendre les commandes du club, alors qu’un poste va bientôt se libérer. L’ancien milieu de terrain anglais a vécu une saison éclatante sur le banc du Derby County, au point d’être nominé pour le titre de « Manager de la saison » en Championship. Son travail à la CBS Arena a attiré l’attention des dirigeants de Premier League en quête d’un nouvel entraîneur.
Ses liens familiaux avec le club – son oncle Harry Redknapp y a déjà entraîné et son cousin Jamie Lampard y entretient des relations privilégiées – pourraient faciliter son arrivée.
Son évolution tactique cette saison a permis à Coventry de dominer la deuxième division, ce qui fait de lui une option pertinente pour des Cherries qui misent sur la stabilité et la progression.
McKenna et Inigo Perez figurent parmi les finalistes.
Si Lampard figure parmi les candidats les plus cités, il n’est pas le seul à intéresser Bournemouth. L’entraîneur d’Ipswich Town, Kieran McKenna, reste très courtisé malgré la relégation subie la saison dernière.
Il a depuis ramené Ipswich en tête du championnat et, selon des sources proches de lui, verrait Bournemouth comme « la prochaine étape logique » de sa carrière en plein essor.
Les Cherries s’intéressent aussi de près à Inigo Pérez, actuellement au Rayo Vallecano. Ancien adjoint d’Iraola, Pérez est perçu comme un choix stylistique compatible, capable d’assurer une transition en douceur pour l’effectif actuel.
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Quelle sera la prochaine étape pour Iraola, désormais départ ?
En annonçant dès maintenant son départ, Iraola effectue une manœuvre stratégique pour se positionner sur le marché des entraîneurs. Bien qu’il n’ait pas encore de poste confirmé, son nom circule déjà du côté de Manchester United, Crystal Palace et même d’un possible retour à l’Athletic Bilbao après la démission d’Ernesto Valverde.
D’autres bruits de couloir l’envoient même à Liverpool ou à Newcastle United, deux clubs qui pourraient changer d’entraîneur cet été. Selon plusieurs sources, le technicien de 43 ans pencherait toutefois de plus en plus pour un maintien en Angleterre si un projet ambitieux se concrétisait.