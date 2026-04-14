Frank Lampard fait partie des trois finalistes pour le poste d’entraîneur de Bournemouth, après avoir mené Coventry City de retour en Premier League

Iraola a notifié aux dirigeants de Bournemouth son départ à l’issue de la saison en cours, estimant que ses trois années sur le banc des Cherries constituent une « fin de cycle » naturelle sur la côte sud.

Cette décision constitue un coup dur pour les Cherries, qui ont passé les quinze derniers mois à tenter de convaincre l’Espagnol de signer un nouveau contrat à long terme.

Malgré l’offre d’un contrat lucratif de trois ans pour prolonger son aventure au Vitality Stadium, le technicien basque a décidé de relever un nouveau défi. Le club espérait que le succès du mercato hivernal et le respect des règles sur le ratio des coûts de l’effectif le feraient changer d’avis, mais l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano devrait désormais figurer sur les radars de plusieurs formations de premier plan à travers l’Europe.







