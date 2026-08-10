Lampard s'est souvenu du moment poignant où Mourinho est entré dans le vestiaire pour annoncer directement aux joueurs la nouvelle de son licenciement.

Décrivant l'atmosphère chargée d'émotion dans la pièce, l'ancien milieu de terrain a déclaré : « Je me souviens qu'il est entré dans le vestiaire et qu'il m'a dit qu'il avait été licencié. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que cet homme avait apporté à ma carrière, à quel point j'aimais travailler avec lui. Il y avait des larmes, ce qui n'est pas normal dans un vestiaire quand un entraîneur s'en va. »

Terry a également réaffirmé sa profonde admiration pour l'entraîneur tout en se rejetant la faute pour le match nul 1-1 contre Rosenborg en Ligue des champions, qui a finalement déclenché ce licenciement : « Je quitterais ce terrain dans un cercueil pour lui. Vous avez des hommes adultes, les larmes coulant sur leur visage, sans vraiment comprendre pourquoi. Et encore aujourd'hui, je me dis que c'est de ma faute.

« Quand nous avons fait match nul en Ligue des champions, c'est mon joueur qui a marqué. Si je n'avais pas laissé cette personne marquer, serait-il resté encore quelques années ? Qui sait ? Je me sens toujours en quelque sorte responsable de cela, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste décevant de voir comment tout cela s'est terminé, pour être honnête. Je l'aimais énormément, je l'adorais, et j'étais plus bouleversé que n'importe qui, pour être honnête. »