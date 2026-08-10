AFP
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Frank Lampard et John Terry révèlent le chagrin dans le vestiaire lors du premier départ de Jose Mourinho de Chelsea
Le départ suscite une réaction émotive
Une docu-série Netflix en trois parties, intitulée « Mourinho », se penche sur l’effondrement du premier passage du manager portugais à Stamford Bridge avant son licenciement en septembre 2007. Lampard et Terry, deux figures majeures de cet âge d’or, ont révélé l’impact profond que son départ a eu sur eux personnellement et sur l’ensemble de l’effectif. Les relations entre le manager et le propriétaire de l’époque, Roman Abramovich, s’étaient détériorées en coulisses avant que la décision finale ne soit prise.
- Getty Images Sport
Les dirigeants se souviennent de l’équipe en larmes
Lampard s'est souvenu du moment poignant où Mourinho est entré dans le vestiaire pour annoncer directement aux joueurs la nouvelle de son licenciement.
Décrivant l'atmosphère chargée d'émotion dans la pièce, l'ancien milieu de terrain a déclaré : « Je me souviens qu'il est entré dans le vestiaire et qu'il m'a dit qu'il avait été licencié. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que cet homme avait apporté à ma carrière, à quel point j'aimais travailler avec lui. Il y avait des larmes, ce qui n'est pas normal dans un vestiaire quand un entraîneur s'en va. »
Terry a également réaffirmé sa profonde admiration pour l'entraîneur tout en se rejetant la faute pour le match nul 1-1 contre Rosenborg en Ligue des champions, qui a finalement déclenché ce licenciement : « Je quitterais ce terrain dans un cercueil pour lui. Vous avez des hommes adultes, les larmes coulant sur leur visage, sans vraiment comprendre pourquoi. Et encore aujourd'hui, je me dis que c'est de ma faute.
« Quand nous avons fait match nul en Ligue des champions, c'est mon joueur qui a marqué. Si je n'avais pas laissé cette personne marquer, serait-il resté encore quelques années ? Qui sait ? Je me sens toujours en quelque sorte responsable de cela, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste décevant de voir comment tout cela s'est terminé, pour être honnête. Je l'aimais énormément, je l'adorais, et j'étais plus bouleversé que n'importe qui, pour être honnête. »
Les tensions internes ont fracturé la relation
Mourinho a expliqué que sa brouille avec Abramovich avait été déclenchée par des interférences extérieures qui ont commencé à saper la structure opérationnelle interne du club.
Levant le voile sur la dynamique interne de la hiérarchie, Mourinho a révélé : « Dans mon travail, le triangle : Jose, Peter Kenyon, Roman a été envahi par des étrangers. Au début, vous jouez à Stamford Bridge, vous regardez vers la loge, Roman, sa femme, avec une ou deux personnes de confiance. Quelques saisons plus tard : d'anciens joueurs, des agents. Ce genre de personnes, elles savent où est l'argent. »
Mourinho a ensuite évoqué une demande inhabituelle d'Abramovich qui a mis leur relation à rude épreuve après qu'il a refusé d'abandonner une séance de l'équipe : « Je pense que Roman a changé. Par exemple, un jour Peter est venu me voir, assez embarrassé, et il m'a dit : “Jose, je dois te dire quelque chose. Le patron est en Sardaigne avec ces bateaux, et les gens qui travaillent sur ces bateaux jouent au football contre des gars de l'hôtel, et ils sont en train de perdre. Tu peux y aller pour gagner un match pour lui ?” “Non, Peter, j'ai entraînement aujourd'hui. Je dois préparer demain ; je ne peux pas y aller.” Et il n'était pas content de ça. »
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La sortie du documentaire approche de sa première##
La sortie de la série documentaire « Mourinho » sur Netflix ce mardi offrira un regard intime sur le parcours de carrière de l’entraîneur légendaire. Le documentaire révèle également un grand secret : Mourinho avait accepté un contrat pour succéder à Sir Alex Ferguson à Manchester United en 2013 avant de se retirer pour revenir à Chelsea à la place. Les spectateurs auront un aperçu rare des dynamiques complexes qui ont façonné ses relations avec les directions des clubs et les joueurs.
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