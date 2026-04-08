Au-delà du banc de touche, la lutte pour le titre de Joueur de la saison en Championship est tout aussi acharnée. La course à la promotion de Coventry se reflète dans les nominations, avec la présence du gardien Carl Rushworth parmi les finalistes. Il est rejoint par Hayden Hackney, le moteur du milieu de terrain de Middlesbrough, l’attaquant de Millwall Femi Azeez, et l’attaquant redoutable de Swansea City Zan Vipotnik, qui a inscrit pas moins de 20 buts pour les Swans, classés 15e.

Les catégories jeunes regorgent de stars montantes. Jordan James (Leicester City), Sydie Peck (Sheffield United) et Bobby Clark (Derby County) composent une liste de sélection très talentueuse pour le titre de Jeune Joueur de la Saison. Ashley Phillips, le prodige défensif de 20 ans de Stoke City, est également en lice pour le prix.