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Frank Lampard est en lice pour le titre de « Manager de la saison » en Championship alors que Coventry est en pleine course au titre, mais Phil Parkinson, de Wrexham, a été écarté
Lampard montre la voie aux Sky Blues
La Ligue anglaise de football (EFL) a confirmé que la légende de Chelsea, Lampard, figurait parmi les principaux prétendants à ce prestigieux titre d'entraîneur, après avoir opéré une véritable transformation à la CBS Arena. Depuis sa prise de fonction en novembre 2024, l'ancien international anglais a fait de Coventry la force dominante de la deuxième division ; il ne manque désormais plus que quatre points aux Sky Blues lors de leurs cinq derniers matchs de la saison en cours pour assurer leur retour en première division. Le joueur de 47 ans est en concurrence pour ce prix avec Alex Neil (Millwall), Sergej Jakirovic (Hull City) et Kim Hellberg (Middlesbrough). Le nom du lauréat sera annoncé à Londres le 19 avril.
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Parkinson, de Wrexham, ne se qualifie pas
Alors que Lampard se réjouit de sa nomination, Phil Parkinson, l'entraîneur de Wrexham, n'a pas trouvé sa place sur la liste des finalistes. Bien qu'il ait mené le club détenu par Hollywood dans la course à la promotion pendant une grande partie de la saison, un récent effondrement de forme a vu l'élan des Red Dragons s'essouffler au pire moment possible. L'absence de Parkinson fait suite à une humiliante défaite 5-1 à domicile face à Southampton. Ce résultat a fait sortir Wrexham des places de barrages, laissant les rêves de Premier League de Ryan Reynolds et Rob Mac suspendus à un fil alors qu'il ne reste plus que cinq matchs à disputer cette saison.
Les stars du championnat et les jeunes talents à l'honneur
Au-delà du banc de touche, la lutte pour le titre de Joueur de la saison en Championship est tout aussi acharnée. La course à la promotion de Coventry se reflète dans les nominations, avec la présence du gardien Carl Rushworth parmi les finalistes. Il est rejoint par Hayden Hackney, le moteur du milieu de terrain de Middlesbrough, l’attaquant de Millwall Femi Azeez, et l’attaquant redoutable de Swansea City Zan Vipotnik, qui a inscrit pas moins de 20 buts pour les Swans, classés 15e.
Les catégories jeunes regorgent de stars montantes. Jordan James (Leicester City), Sydie Peck (Sheffield United) et Bobby Clark (Derby County) composent une liste de sélection très talentueuse pour le titre de Jeune Joueur de la Saison. Ashley Phillips, le prodige défensif de 20 ans de Stoke City, est également en lice pour le prix.
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Nominés des divisions inférieures
En League One, Michael Skubala a été récompensé pour son travail exceptionnel à Lincoln City, ce qui lui a valu une nomination aux côtés de Graham Alexander (Bradford City), Brian Barry-Murphy (Cardiff City) et Alex Revell, l'entraîneur de Stevenage. La place de Skubala sur la liste a été confirmée après que Lincoln a officiellement assuré sa promotion pendant le week-end férié de Pâques. La liste des finalistes de la League Two comprend Andy Woodman, après une saison historique avec Bromley, aux côtés de Paul Warne (MK Dons), Micky Mellon (Oldham) et Neil Harris (Cambridge United). Les lauréats des trois divisions seront mis à l'honneur lors du gala annuel de l'EFL, où Lampard devrait être la vedette après avoir redonné vie à Coventry City.