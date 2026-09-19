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Frank Lampard espère que la victoire historique de Coventry City contre Nottingham Forest servira de tremplin crucial
Lampard soulagé par une victoire cruciale
Coventry a gagné dans l’élite pour la première fois depuis 25 ans, grâce à un but de Dasilva en seconde période. Lampard a ressenti un immense soulagement.
Interrogé sur la possibilité que cette victoire serve de tremplin, Lampard a déclaré : « Je l’espère, et nous devons garder les pieds sur terre parce que ce n’est qu’une victoire, et nous avons déjà ressenti à quel point ce championnat est impitoyable. » Il a souligné l’importance du résultat, ajoutant : « Chaque victoire est un soulagement, quoi qu’il arrive. Je veux dire, surtout dans notre situation, parce que quand vous êtes en bas du classement, vous voulez gagner parce que vous n’aimez pas le voir. »
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Tourner la page après un calendrier de début de saison difficile
Coventry a affronté des adversaires redoutables en début de saison, encaissant 10 buts lors de quatre défaites consécutives. Revenant sur le poids psychologique de cette situation, Lampard a ajouté : « Nous avons eu deux des matches les plus difficiles sur le papier, probablement contre [Manchester] City et Arsenal, mais cela n’a pas d’importance.
Le compteur affichait toujours zéro point après quatre matches et ça fait mal. » Reconnaissant l’importance du timing de leurs premiers points, il a noté : « Donc je pense qu’avant une trêve, oui, bien sûr, pour que tout le monde puisse se reposer un peu, se sentir bien par rapport à ça. Vous savez, c’est le point de départ, donc ils peuvent s’appuyer là-dessus. »
Glasner évoque des difficultés mentales
Nottingham Forest a subi sa deuxième défaite en championnat, ce qui le laisse à la 12e place avec cinq points. Un but égalisateur tardif d’Igor Jesus lui a été refusé après intervention de la VAR, mais l’entraîneur Oliver Glasner a surtout insisté sur l’état d’esprit de son équipe.
Glasner a reconnu : « Pour moi, en toute honnêteté, j’ai ressenti pour la première fois le poids du passé. Les joueurs étaient très silencieux avant le match. » En détaillant l’anxiété de l’effectif, il a ajouté : « J’ai simplement vu et ressenti qu’aujourd’hui, tout le monde, disons, avec un maillot rouge, est devenu nerveux, et je pense que c’est, pour moi maintenant, alors que je suis encore en train de comprendre les joueurs, de comprendre Forest, peut-être la plus grande part de ce que nous devons maîtriser, pour ne pas ressentir cette pression. »
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Quelle suite pour Coventry ?
Après la trêve internationale de trois semaines, Coventry cherchera à capitaliser sur cette dynamique acquise de haute lutte lors de son déplacement sur la pelouse de Tottenham Hotspur. Tottenham étant toujours à la recherche de sa première victoire de la saison, Lampard considérera ce prochain match à l’extérieur comme une excellente occasion de décrocher un nouveau résultat crucial et d’éloigner son équipe de la zone de relégation.
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