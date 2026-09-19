Frank Lampard espère que la victoire historique de Coventry City contre Nottingham Forest servira de tremplin crucial

Coventry a gagné dans l’élite pour la première fois depuis 25 ans, grâce à un but de Dasilva en seconde période. Lampard a ressenti un immense soulagement.

Interrogé sur la possibilité que cette victoire serve de tremplin, Lampard a déclaré : « Je l’espère, et nous devons garder les pieds sur terre parce que ce n’est qu’une victoire, et nous avons déjà ressenti à quel point ce championnat est impitoyable. » Il a souligné l’importance du résultat, ajoutant : « Chaque victoire est un soulagement, quoi qu’il arrive. Je veux dire, surtout dans notre situation, parce que quand vous êtes en bas du classement, vous voulez gagner parce que vous n’aimez pas le voir. »