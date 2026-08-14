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Frank Lampard devrait éviter une décision « très sévère » à Coventry, la légende de Chelsea étant prête à tenter à nouveau sa chance en Premier League
Titre de Championship remporté après des passages à Chelsea et Everton
Après s’être retrouvés à batailler en EFL, jusqu’à tomber en League Two à un moment, Coventry a réussi à remonter dans l’élite. Mark Robins est l’homme qui a lancé cette ascension fulgurante.
Il a pourtant été relevé de ses fonctions à la surprise générale en novembre 2024, ouvrant la voie au retour de Lampard sur un banc. L’ancienne star de l’Angleterre était restée plus de 12 mois éloignée du métier d’entraîneur après son deuxième passage, comme entraîneur intérimaire, à Stamford Bridge.
Des questions avaient été soulevées sur sa légitimité lors de son passage à Everton, après avoir auparavant tenu moins de deux ans dans l’ouest de Londres, mais le joueur de 48 ans a vu sa cote remonter en flèche après avoir guidé Coventry vers les play-offs puis le titre en deuxième division.
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Lampard aura-t-il l’occasion d’honorer son nouveau contrat ?
Une prolongation de contrat de trois ans a été obtenue, ce qui le lie désormais jusqu’en 2029. Les Sky Blues vont-ils donc rester fidèles à Lampard même si la saison 2026-2027 s’avère difficile, alors que beaucoup prédisent une lutte pour le maintien ?
Lorsque cette question a été posée à Hendry, l’ancien défenseur de Coventry, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Mr Luck, a déclaré : « Eh bien, Frank a aussi une certaine expérience comme entraîneur et manager en Premier League. Il a été joueur en Premier League et il a vu à quel point le football a changé.
« Il a fait un travail remarquable avec Coventry. Il les a vraiment mis en lumière et les a en quelque sorte sortis de l’anonymat. Et je pense que ce serait très, très dur s’ils ne restaient pas avec Frank.
« Mais le problème avec ça, c’est que je ne pense pas que Frank manquerait d’offres d’autres équipes de Premier League également, des équipes qui sont peut-être, je ne vais pas dire des équipes d’ascenseur parce que si cela signifie qu’il descend puis remonte, je ne dis pas que Coventry va être une équipe d’ascenseur, mais s’ils peuvent devenir un Brighton, un Brentford ou un Bournemouth, qui ne sont pas des équipes d’ascenseur, c’est tout ce que Coventry pourrait demander. »
Les avantages du retour de Coventry en Premier League
Hendry a ajouté, au sujet du retour des Sky Blues parmi l'élite : « Pour le bien du club, avec le montant des fonds accordés simplement au fait d'être un club de Premiership et les supporters qui vont soutenir Fulham, Brighton, Bournemouth et Brentford, ils voient Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea venir dans leurs stades, et ça va être formidable pour eux.
« Écoutez, il y a beaucoup de clubs, de plus grands clubs que les équipes que j'ai mentionnées, qui ne sont pas en Premiership et qui pensent qu'ils devraient y être, et je le comprends, mais c'est la vie. Leicester. Leicester est en League One ! On n'aurait jamais pensé ça.
« Et on peut remonter à l'époque où Blackburn a remporté la Prem en 94-95 et, tant d'années plus tard, ils sont en League One. Cela fait beaucoup d'années après, mais ce n'est pas aussi proche que 2016, quand Leicester a gagné, mais 10 ans plus tard, ils sont en League One. On n'aurait pas pu le croire.
« Mais Coventry, je ne peux même pas imaginer une seconde qu'ils envisageraient de changer quoi que ce soit en haut, enfin, Frank Lampard, je ne penserais pas ça une seconde, pour être honnête. »
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Mercato et ouverture de saison d’Arsenal : Coventry en 2026-27
Coventry a pu conclure de nombreuses opérations sur le marché des transferts cet été, la montée donnant un coup de pouce bienvenu à ses finances. Le gardien numéro un Carl Rushworth a vu son prêt en provenance de Brighton être rendu permanent, tandis que Gus Hamer est de retour dans un environnement familier après trois saisons à Sheffield United.
Les Sky Blues se préparent à un baptême du feu en Premier League, en replongeant directement dans le grand bain, avec un début de campagne 2026-2027 prévu le 21 août sur la pelouse du champion en titre Arsenal.
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