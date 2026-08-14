Une prolongation de contrat de trois ans a été obtenue, ce qui le lie désormais jusqu’en 2029. Les Sky Blues vont-ils donc rester fidèles à Lampard même si la saison 2026-2027 s’avère difficile, alors que beaucoup prédisent une lutte pour le maintien ?

Lorsque cette question a été posée à Hendry, l’ancien défenseur de Coventry, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Mr Luck, a déclaré : « Eh bien, Frank a aussi une certaine expérience comme entraîneur et manager en Premier League. Il a été joueur en Premier League et il a vu à quel point le football a changé.

« Il a fait un travail remarquable avec Coventry. Il les a vraiment mis en lumière et les a en quelque sorte sortis de l’anonymat. Et je pense que ce serait très, très dur s’ils ne restaient pas avec Frank.

« Mais le problème avec ça, c’est que je ne pense pas que Frank manquerait d’offres d’autres équipes de Premier League également, des équipes qui sont peut-être, je ne vais pas dire des équipes d’ascenseur parce que si cela signifie qu’il descend puis remonte, je ne dis pas que Coventry va être une équipe d’ascenseur, mais s’ils peuvent devenir un Brighton, un Brentford ou un Bournemouth, qui ne sont pas des équipes d’ascenseur, c’est tout ce que Coventry pourrait demander. »



