Frank Lampard contrarié ! L’AC Milan bloque le retour surprise de Ruben Loftus-Cheek en Premier League

L’AC Milan a officiellement rejeté une offre de 10 millions d’euros de Coventry City pour le milieu de terrain expérimenté Loftus-Cheek, selon Tuttosport. Le club promu en Premier League avait identifié le joueur de 30 ans comme une cible prioritaire afin de considérablement renforcer son effectif en vue de la prochaine saison dans l’élite.

Cependant, l’AC Milan a rapidement et fermement repoussé cette première approche du club anglais ambitieux. Le géant italien n’est actuellement pas disposé à autoriser le départ de l’ancien joueur de Chelsea.