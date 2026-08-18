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Yosua Arya

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Frank Lampard contrarié ! L’AC Milan bloque le retour surprise de Ruben Loftus-Cheek en Premier League

Mercato
R. Loftus-Cheek
Milan AC
Coventry
Premier League
Serie A
F. Lampard

L’AC Milan a fermement rejeté une offre de transfert de 10 millions d’euros de Coventry City, club fraîchement promu en Premier League, pour le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek. Le nouvel entraîneur des Rossoneri, Ruben Amorim, est intervenu personnellement pour bloquer ce transfert, considérant l’Anglais de 30 ans comme un élément crucial de son futur projet tactique.

  • Milan rejette une offre de transfert de Coventry

    L’AC Milan a officiellement rejeté une offre de 10 millions d’euros de Coventry City pour le milieu de terrain expérimenté Loftus-Cheek, selon Tuttosport. Le club promu en Premier League avait identifié le joueur de 30 ans comme une cible prioritaire afin de considérablement renforcer son effectif en vue de la prochaine saison dans l’élite.

    Cependant, l’AC Milan a rapidement et fermement repoussé cette première approche du club anglais ambitieux. Le géant italien n’est actuellement pas disposé à autoriser le départ de l’ancien joueur de Chelsea.

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    Amorim bloque le départ de Loftus-Cheek

    Amorim a joué un rôle décisif pour stopper un potentiel transfert de retour en Angleterre. Le technicien portugais, récemment nommé, compte s’appuyer fortement sur le milieu anglais tout au long de la saison 2026-2027.

    Le même rapport indique qu’Amorim a personnellement bloqué le départ de Loftus-Cheek en raison de l’impressionnante polyvalence tactique du joueur. L’entraîneur apprécie énormément sa capacité unique à être efficace entre les lignes dans son système préféré. Par conséquent, Amorim considère le joueur de 30 ans comme une pièce incroyablement importante de son projet en évolution à San Siro, écartant totalement toute perspective d’un départ cet été.

  • Lampard écarte des retrouvailles avec le milieu de terrain

    L’offre, rapidement rejetée, empêche finalement des retrouvailles très attendues entre Loftus-Cheek et l’entraîneur de Coventry, Frank Lampard. Les deux hommes ont déjà travaillé en étroite collaboration durant leur passage commun à Stamford Bridge, et Lampard tenait absolument à faire venir son ancien joueur dans les West Midlands.

    À la place, Loftus-Cheek s’apprête actuellement à disputer sa quatrième saison consécutive dans l’élite italienne. L’imposant milieu de terrain avait initialement rejoint l’AC Milan en provenance de Chelsea dans le cadre d’un transfert définitif de 19 M€ à l’été 2023. Depuis son arrivée initiale en Serie A, il s’est imposé avec succès comme une présence très fiable et physiquement dominante au cœur du milieu de terrain rossonero.

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    La situation contractuelle prend une importance majeure

    Malgré la position incroyablement ferme de Milan contre une vente du milieu de terrain à Coventry cet été, son avenir à long terme reste quelque peu incertain. L’Anglais a actuellement moins d’un an restant sur son contrat en cours à San Siro.

    Cette situation contractuelle légèrement précaire signifie que l’AC Milan risque réellement de le perdre libre l’été prochain si un nouvel accord de prolongation n’est pas rapidement trouvé. Les dirigeants milanais doivent bientôt décider s’ils ouvrent de nouvelles discussions pour une prolongation afin de protéger sa valeur marchande.

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