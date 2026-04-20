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Frank Lampard a été désigné « Entraîneur de la saison » en EFL Championship après avoir mis fin à 25 ans d’attente pour Coventry, désormais de retour en Premier League
Une distinction récompense une campagne de promotion historique
Avec 86 points au compteur et encore trois journées à disputer, les Sky Blues sont en pole position pour le titre. Que le trophée soit au rendez-vous ou non, Frank Lampard a déjà été distingué : il a reçu dimanche soir le prestigieux award de l’EFL. Une reconnaissance majeure pour le technicien de 47 ans, qui valide ses compétences dans l’un des championnats les plus exigeants au monde.
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Lampard participe activement au renouveau de Coventry.
Au moment de recevoir son trophée, il a déclaré : « J’étais ému l’autre soir, car c’est à cet instant que j’ai pleinement pris conscience de notre accomplissement. J’ai rejoint ce club il y a seize mois, alors qu’il était au plus bas avant de remonter la pente. Le football est avant tout une histoire de gens, de supporters, et cela m’avait manqué. »
« Il faut saluer le travail de Mark Robins, rendre hommage au propriétaire Doug King et savourer cet instant. Je travaille avec un groupe de joueurs exceptionnel. Quand on intègre un collectif, le talent compte, bien sûr, mais ce qui fait la différence, c’est que les joueurs prennent soin d’eux, s’entraînent bien, se soutiennent et rient ensemble. C’est une histoire incroyable et je suis fier d’en faire partie. »
Le moment de la rédemption pour l’ancienne star de l’équipe d’Angleterre
Pour Lampard, ce prix symbolise une belle revanche personnelle après son départ très médiatisé de Chelsea, où il occupait le poste d’entraîneur par intérim en 2023. Alors que beaucoup doutaient de son retour sur les bancs, il a relevé un défi de taille en Championship pour démontrer son sens tactique et ses qualités de leader, loin des projecteurs des « Big Six ». Son succès à Coventry atteste de sa capacité à bâtir une équipe soudée depuis la base, en s’appuyant sur une défense solide et un pressing haut.
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Récompenses pour les autres entraîneurs
Outre Lampard, deux autres techniciens ont été distingués. Michael Skubala a officiellement été récompensé pour son travail de transformation à Lincoln City, où il a été désigné « Entraîneur de la saison » de l’EFL League One. L’ancien coach de Leeds United a orchestré une ascension remarquable au LNER Stadium, faisant des Imps l’une des formations les plus solides et les plus avisées tactiquement de la division. De son côté, Andy Woodman, de Bromley, a été nommé Entraîneur de la saison de l’EFL League Two. À 53 ans, il a mené les Ravens dans une ascension fulgurante, confirmant la dynamique lancée par leur promotion historique en Football League.