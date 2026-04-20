Frank Lampard a été désigné « Entraîneur de la saison » en EFL Championship après avoir mis fin à 25 ans d’attente pour Coventry, désormais de retour en Premier League

Au moment de recevoir son trophée, il a déclaré : « J’étais ému l’autre soir, car c’est à cet instant que j’ai pleinement pris conscience de notre accomplissement. J’ai rejoint ce club il y a seize mois, alors qu’il était au plus bas avant de remonter la pente. Le football est avant tout une histoire de gens, de supporters, et cela m’avait manqué. »

« Il faut saluer le travail de Mark Robins, rendre hommage au propriétaire Doug King et savourer cet instant. Je travaille avec un groupe de joueurs exceptionnel. Quand on intègre un collectif, le talent compte, bien sûr, mais ce qui fait la différence, c’est que les joueurs prennent soin d’eux, s’entraînent bien, se soutiennent et rient ensemble. C’est une histoire incroyable et je suis fier d’en faire partie. »