Getty/GOAL
Traduit par
Frank Lampard a déclaré que ce serait un « désastre » si Coventry ne parvenait pas à obtenir sa promotion automatique en Premier League, tandis que le favori des Sky Blues salue la « très grande décision » de nommer la légende de Chelsea
Coventry a touché le fond en étant relégué en League Two.
Coventry a été un pilier de la Premier League depuis la création de la division en 1992 jusqu'à la fin de la saison 2000-2001. Le club a ensuite chuté en deuxième division, avant de toucher le fond en 2017 en se retrouvant en League Two.
Deux promotions en trois saisons ont permis à Coventry de se rapprocher du sommet, avec deux places en barrages obtenues depuis lors. Lampard est désormais chargé de répondre à ces attentes élevées.
Il a permis à Coventry de prendre 10 points d'avance à un moment donné, alors que sa cote d'entraîneur continuait de grimper, mais cette avance a été réduite à deux points lorsque la nervosité a commencé à monter. Les Sky Blues ont de nouveau passé à la vitesse supérieure pour prendre huit points d'avance sur la troisième place, et le titre est de nouveau dans toutes les têtes.
- Getty
Coventry peut-il décrocher sa promotion automatique en Premier League ?
McAllister, qui a disputé plus de 100 matchs pour Coventry avant de rejoindre Liverpool en 2000, espère que son ancien club franchira la ligne d'arrivée et sera promu. S'exprimant en association avec Grosvenor Casino, l'Écossais a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur la classe 2025-26 du club et l'ancien entraîneur de Chelsea Lampard : « Coventry est un club très fier. J'y ai passé quatre années fantastiques. J'ai vraiment apprécié mon séjour à Coventry. C'était une grande fierté de rester dans la première division pendant toutes ces années. Quand je suis parti, c'était assez déchirant de les voir perdre leur terrain et tout le reste, et devoir aller jouer ailleurs. Ils ont fini par jouer à Northampton, puis à Birmingham.
« Ils sont si près de revenir, ils ont un petit avantage. Évidemment, ils avaient un énorme avantage, puis ils ont commencé à trébucher un peu. Je ne les ai pas vus jouer en direct depuis un certain temps, j'ai regardé quelques matchs à la télévision et ils ont de bons joueurs. Je pense qu'ils sont désormais assurés de monter, sauf catastrophe. Je pense que cela devient un peu intéressant. Middlesbrough est une bonne équipe. Boro est l'une des meilleures équipes de la division, rien qu'à les regarder jouer. Ils pratiquent un très bon football, mais ils sont talonnés par Ipswich, Millwall et Hull. Évidemment, Wrexham a un élan incroyable. Le fait qu'ils jouent un million de matchs dans cette ligue aussi, il reste encore 10 ou 11 matchs à jouer. Pour moi, voir Coventry revenir dans la première division serait fantastique.
« J'ai trouvé que c'était une décision importante et courageuse de la part de Frank. Mark Robins a fait un travail incroyable au sein du club. Où qu'il aille, il fait du bon travail. C'est clairement un très bon manager dans toutes sortes de situations difficiles. Le président, [Doug] King, a pris une décision très importante en engageant Frank et j'espère simplement qu'ils en récolteront les fruits. Ils sont en très bonne position. Ils aimeraient remporter le championnat, mais ils doivent simplement monter automatiquement, car ils ne veulent pas participer aux barrages. »
Combien de temps Lampard restera-t-il à la tête de Coventry ?
Alors que Lampard reconstruit sa réputation de manager après avoir fait ses preuves à Chelsea et Everton, l'un des plus grands défis auxquels Coventry pourrait être confronté serait de conserver les services de cet entraîneur de 47 ans.
L'ancien attaquant des Sky Blues, Clinton Morrison, a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si l'ancien internationalanglais était destiné à occuper un autre poste important dans un avenir proche : « Peut-être. Je pense avant tout qu'il aimerait faire monter Coventry City en première division. Je pense qu'ils ont de bonnes chances d'y parvenir, puis d'essayer de rester en Premier League et de bien figurer à Coventry. Je ne pense pas que ce soit une priorité pour Frank Lampard pour le moment. Peut-être que dans trois ou quatre ans, il voudra occuper un poste plus important. Pour l'instant, Coventry City convient très bien à Frank Lampard.
Je ne pense pas que Frank soit le genre de personne à quitter le navire, car Coventry lui a donné une bonne opportunité. S'il parvient à faire monter le club en Premier League, je pense qu'il restera et qu'il fera du bon travail là-bas. Je pense que c'est un manager fantastique qui a de très bonnes idées. Il n'y a aucune limite pour lui. »
- Getty
Calendrier de Coventry pour la saison 2025-26 : les Sky Blues en lice pour le titre
Il reste 11 matchs à jouer à Coventry cette saison. Le club voudra assurer sa qualification automatique le plus rapidement possible, et la prochaine étape vers cet objectif sera franchie samedi lors du déplacement à Bristol City.
Publicité