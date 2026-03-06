Frank Lampard a déclaré que ce serait un « désastre » si Coventry ne parvenait pas à obtenir sa promotion automatique en Premier League, tandis que le favori des Sky Blues salue la « très grande décision » de nommer la légende de Chelsea

McAllister, qui a disputé plus de 100 matchs pour Coventry avant de rejoindre Liverpool en 2000, espère que son ancien club franchira la ligne d'arrivée et sera promu. S'exprimant en association avec Grosvenor Casino, l'Écossais a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur la classe 2025-26 du club et l'ancien entraîneur de Chelsea Lampard : « Coventry est un club très fier. J'y ai passé quatre années fantastiques. J'ai vraiment apprécié mon séjour à Coventry. C'était une grande fierté de rester dans la première division pendant toutes ces années. Quand je suis parti, c'était assez déchirant de les voir perdre leur terrain et tout le reste, et devoir aller jouer ailleurs. Ils ont fini par jouer à Northampton, puis à Birmingham.

« Ils sont si près de revenir, ils ont un petit avantage. Évidemment, ils avaient un énorme avantage, puis ils ont commencé à trébucher un peu. Je ne les ai pas vus jouer en direct depuis un certain temps, j'ai regardé quelques matchs à la télévision et ils ont de bons joueurs. Je pense qu'ils sont désormais assurés de monter, sauf catastrophe. Je pense que cela devient un peu intéressant. Middlesbrough est une bonne équipe. Boro est l'une des meilleures équipes de la division, rien qu'à les regarder jouer. Ils pratiquent un très bon football, mais ils sont talonnés par Ipswich, Millwall et Hull. Évidemment, Wrexham a un élan incroyable. Le fait qu'ils jouent un million de matchs dans cette ligue aussi, il reste encore 10 ou 11 matchs à jouer. Pour moi, voir Coventry revenir dans la première division serait fantastique.

« J'ai trouvé que c'était une décision importante et courageuse de la part de Frank. Mark Robins a fait un travail incroyable au sein du club. Où qu'il aille, il fait du bon travail. C'est clairement un très bon manager dans toutes sortes de situations difficiles. Le président, [Doug] King, a pris une décision très importante en engageant Frank et j'espère simplement qu'ils en récolteront les fruits. Ils sont en très bonne position. Ils aimeraient remporter le championnat, mais ils doivent simplement monter automatiquement, car ils ne veulent pas participer aux barrages. »