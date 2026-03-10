Frank Illet, fan viral de Manchester United, dévoile son plan pour « rester dans le coup » une fois que son coup d'éclat capillaire aura pris fin, dans une nouvelle publicité hilarante

Dans une nouvelle publicité satirique pour Paddy Power, Ilett participe à un séminaire sur « comment diversifier la dynamique virale » aux côtés d'autres icônes d'Internet telles que Wealdstone Raider et Guy Goma. Le sketch se moque de la nature éphémère de la culture des mèmes, alors que le groupe discute de la manière de maintenir leur notoriété une fois que leur « gadget » original aura perdu de son attrait.

Au cours de la vidéo, Ilett exprime ses craintes quant à son image de marque une fois que Manchester United aura enfin trouvé sa cohérence. Il déclare au groupe : « Quand Man United remportera ces cinq victoires consécutives, ce sera fini pour moi. Je dois rester pertinent et diversifier mon image de marque, et pour cela, j'aurai besoin d'aide.

Pour être honnête, ce cours n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais je dois évoluer en tant qu'artiste. Mes cheveux ne seront pas là éternellement. Man United va remporter cinq victoires consécutives, n'est-ce pas ? »