Frank Illet, fan viral de Manchester United, dévoile son plan pour « rester dans le coup » une fois que son coup d'éclat capillaire aura pris fin, dans une nouvelle publicité hilarante
Le United Strand se prépare pour les tondeuses
Ilett, connu en ligne sous le nom de « The United Strand », a vu ses cheveux atteindre une longueur extraordinaire depuis octobre 2024. Ce supporter dévoué s'était engagé à ne pas aller chez le coiffeur tant que Manchester United n'aurait pas remporté cinq victoires consécutives, une tâche qui s'est avérée difficile au cours des deux dernières saisons mouvementées à Old Trafford.
Sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, l'équipe a récemment taquiné Ilett avec une série de quatre victoires consécutives. Cependant, un match nul contre West Ham a mis fin à cet élan, laissant la tondeuse du fan dans le tiroir. Avec seulement neuf matchs restant à jouer dans la saison, Ilett se prépare désormais à l'inévitable disparition de son look caractéristique.
Un crossover sur les réseaux sociaux réunissant de nombreuses stars
Dans une nouvelle publicité satirique pour Paddy Power, Ilett participe à un séminaire sur « comment diversifier la dynamique virale » aux côtés d'autres icônes d'Internet telles que Wealdstone Raider et Guy Goma. Le sketch se moque de la nature éphémère de la culture des mèmes, alors que le groupe discute de la manière de maintenir leur notoriété une fois que leur « gadget » original aura perdu de son attrait.
Au cours de la vidéo, Ilett exprime ses craintes quant à son image de marque une fois que Manchester United aura enfin trouvé sa cohérence. Il déclare au groupe : « Quand Man United remportera ces cinq victoires consécutives, ce sera fini pour moi. Je dois rester pertinent et diversifier mon image de marque, et pour cela, j'aurai besoin d'aide.
Pour être honnête, ce cours n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais je dois évoluer en tant qu'artiste. Mes cheveux ne seront pas là éternellement. Man United va remporter cinq victoires consécutives, n'est-ce pas ? »
Révélation choquante en classe
La publicité prend une tournure bizarre lorsque Ilett tente de montrer sa « vraie personnalité » derrière ses cheveux. « Oui, beaucoup de gens ne me connaissent pas vraiment. J'ai vraiment des talents cachés », ajoute-t-il.
Puis, un « présentateur » dans la publicité demande : « Frank, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu dois nous montrer qui tu es vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, champion. »
Ilett répond alors : « Oui, je suis le gars avec une grosse chevelure, mais je suis bien plus que ça. » Il ouvre sa chemise pour révéler une épaisse couche de poils sur sa poitrine, ce qui pousse les autres stars virales à quitter la pièce avec dégoût.
Carrick reconnaît l'engouement médiatique
Même Carrick a évoqué l'engagement des supporters, confirmant que l'histoire avait atteint le vestiaire de Manchester United. Le manager par intérim a souligné que, même si cette initiative apporte un peu de légèreté, elle reste secondaire par rapport aux ambitions professionnelles du club.
« Je peux dire que je suis au courant, oui. Mes enfants m'en ont parlé, mais cela ne va certainement pas être un sujet de discussion pour l'équipe au niveau professionnel. Je comprends ce qui s'est passé, et cela me fait sourire, mais en fin de compte, cela n'aura pas d'impact », a déclaré Carrick.
Avec neuf matchs de Premier League à jouer, les Red Devils chercheront à maintenir leur élan pour terminer parmi les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Ils ne disposent actuellement que d'un avantage au niveau de la différence de buts sur leur prochain adversaire, Aston Villa, et ne comptent que trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool, respectivement cinquième et sixième.
