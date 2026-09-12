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Franco Mastantuono, prêté par le Real Madrid, bat un record historique de Lionel Messi lors d’une superbe performance en Serie A
Mastantuono entre dans l’histoire en Italie
Mastantuono a annoncé son arrivée en Serie A de manière spectaculaire. Le joueur prêté par le Real Madrid a inscrit un triplé pour la Fiorentina vendredi, assurant une victoire 4-2 contre Venise.
Ce faisant, il a effacé Messi des tablettes en devenant le plus jeune Argentin à inscrire un triplé dans l’un des cinq grands championnats européens. Mastantuono a réalisé cet exploit historique à seulement 19 ans et 28 jours. Son triplé mémorable a offert à la Fiorentina ses premiers points de la nouvelle saison. Cette précieuse victoire à l’extérieur permet également au club italien de remonter à la 15e place du classement.
Dans l’ombre d’une légende du FC Barcelone
Mastantuono a exactement 231 jours de moins que Messi lorsqu’il a inscrit son premier triplé avec Barcelone. Le légendaire attaquant avait atteint ce cap face au Real Madrid en mars 2007.
Les exploits de l’adolescent étaient désespérément nécessaires après l’ouverture du score de Venezia par Akor Adams à la 22e minute. Le milieu de terrain américain Gianluca Busio a délivré la passe décisive après un bon travail en amont pour donner un avantage précoce aux locaux.
Mastantuono a brillamment réagi en inscrivant deux buts en seulement 1 minute et 38 secondes à la demi-heure de jeu. Il a parachevé son triplé à six minutes du terme, après être déjà devenu le plus jeune joueur de la Fiorentina à marquer plusieurs buts lors d’un même match.
Rebondir après des difficultés à Madrid
Cette performance marque un retour en forme bienvenu pour un joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial. Mastantuono s’était initialement révélé en faisant ses débuts en équipe première avec River Plate à seulement 16 ans.
Madrid a devancé le Paris Saint-Germain pour s’attacher ses services à l’été 2025, en offrant au jeune joueur un contrat de six ans. Il est également devenu le plus jeune joueur à représenter l’équipe nationale d’Argentine ce même mois.
Cependant, l’ailier a eu du mal à s’adapter à la vie en Espagne lors de sa première saison et a peiné à avoir un impact au Bernabéu. Il n’a marqué que trois fois en 35 apparitions avec Madrid la saison dernière, un total qu’il a désormais déjà égalé en seulement cinq matches avec la Fiorentina, toutes compétitions confondues.
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En se projetant après la désillusion de la Coupe du monde
Une première saison difficile en Europe a finalement coûté à Mastantuono sa place dans le groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde. Désormais, son prêt d’une saison en Italie lui offre la plateforme idéale pour retrouver confiance et renouer avec sa meilleure forme.
Mastantuono espérera s’appuyer sur cette performance historique tandis que la Fiorentina cherche à remonter au classement de la Serie A. S’il conserve cette redoutable efficacité devant le but, un retour triomphal en sélection semble inévitable.
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