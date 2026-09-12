Mastantuono a annoncé son arrivée en Serie A de manière spectaculaire. Le joueur prêté par le Real Madrid a inscrit un triplé pour la Fiorentina vendredi, assurant une victoire 4-2 contre Venise.

Ce faisant, il a effacé Messi des tablettes en devenant le plus jeune Argentin à inscrire un triplé dans l’un des cinq grands championnats européens. Mastantuono a réalisé cet exploit historique à seulement 19 ans et 28 jours. Son triplé mémorable a offert à la Fiorentina ses premiers points de la nouvelle saison. Cette précieuse victoire à l’extérieur permet également au club italien de remonter à la 15e place du classement.