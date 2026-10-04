Franco Mastantuono évoque les énormes attentes après avoir inscrit son premier but avec l’Argentine

Le moment décisif est arrivé à la 57e minute, lorsque Leonel Flores a glissé une passe à Facundo Medina, qui a remis dans la surface où la feinte astucieuse de Lautaro a permis à Mastantuono de marquer. Ce but a marqué une étape personnelle majeure pour le joueur de 19 ans, lors de sa sixième sélection chez les seniors, aux côtés d'autres jeunes buteurs, Nico Paz et Gianluca Prestianni. S'exprimant au micro du diffuseur hôte, Mastantuono a déclaré : « Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale. Je suis ravi parce que j'ai aussi réussi à marquer aujourd'hui. »