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Franco Mastantuono évoque les énormes attentes après avoir inscrit son premier but avec l’Argentine
L’affichage dominant met en évidence la profondeur de l’effectif
L’Argentine a passé une soirée productive à Buenos Aires en démolissant le Burkina Faso 7-0 lors d’un match amical à sens unique. Les visiteurs se sont présentés très diminués après des retards de voyage au Maroc et des différends internes entre joueurs, ce qui les a contraints à aligner une équipe de fortune avec plusieurs joueurs de moins de 23 ans. Lautaro Martinez a ouvert le score dès la 4e minute en reprenant le ballon après son penalty repoussé, permettant à Lionel Scaloni de faire largement tourner et d’offrir des opportunités à des joueurs en marge après la pause.
- AFP
Moment marquant pour le jeune prodige du Real Madrid
Le moment décisif est arrivé à la 57e minute, lorsque Leonel Flores a glissé une passe à Facundo Medina, qui a remis dans la surface où la feinte astucieuse de Lautaro a permis à Mastantuono de marquer. Ce but a marqué une étape personnelle majeure pour le joueur de 19 ans, lors de sa sixième sélection chez les seniors, aux côtés d'autres jeunes buteurs, Nico Paz et Gianluca Prestianni. S'exprimant au micro du diffuseur hôte, Mastantuono a déclaré : « Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale. Je suis ravi parce que j'ai aussi réussi à marquer aujourd'hui. »
Faire face au poids des attentes
Le milieu de terrain fait l’objet d’un examen minutieux depuis son émergence très médiatisée à River Plate et son transfert à Madrid, mais il reste déterminé à prendre du plaisir sur le terrain. S’exprimant en zone mixte sur la manière dont il gère la pression liée à son statut en club et en sélection, Mastantuono a expliqué : « Je sais que d’énormes attentes pèsent sur moi ; je les assume, mais je dois aussi jouer pour moi-même et essayer d’en profiter. Le fait d’être en sélection nationale aux côtés de tant de joueurs expérimentés m’aide énormément. »
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Vers une période passionnante
L’Argentine tourne désormais son attention vers un match amical à venir contre le Bénin, qui servira de match officiel de retraite internationale de Lionel Messi. Le capitaine a été totalement écarté du groupe pour le match contre le Burkina Faso afin de s’assurer qu’il soit pleinement reposé pour son match d’adieu. Les projecteurs se tourneront ensuite de nouveau vers la génération montante, Mastantuono cherchant à transposer sa forme internationale à la Fiorentina lorsque le football national reprendra.
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