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Franco Mastantuono en Serie A ? Trois clubs intéressés alors que le Real Madrid cherche à organiser le transfert après une première saison difficile pour l’adolescent argentin
Mastantuono se dirige vers un départ du Real Madrid
Le Real Madrid se prépare à prêter le phénomène adolescent Mastantuono cet été, selon Marca. À la suite d’une réunion entre le club et les représentants du joueur plus tôt cette semaine, les deux parties ont convenu qu’un départ temporaire était la meilleure étape pour son développement. Le jeune Argentin a eu du mal à enchaîner les minutes de manière régulière lors de sa première saison au Santiago Bernabeu.
Le Real Madrid est désormais convaincu qu’il a besoin d’un temps de jeu régulier en équipe première pour mettre en valeur l’immense talent qui l’avait initialement conduit en Europe. Le mois d’août devrait être décisif pour façonner l’avenir immédiat de l’adolescent. Le club veut s’assurer de lui trouver l’environnement parfait pour poursuivre sa progression sur le continent.
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Les cadors de Serie A ciblent l’adolescent
Un retour dans son ancien club de River Plate est brièvement apparu comme une option séduisante pour le jeune joueur. Cependant, le Real Madrid a fermement fermé la porte à tout retour en Amérique du Sud, en insistant sur le fait qu'il devait poursuivre son processus de maturation en Europe. Avec un transfert en Premier League également totalement exclu, l'Italie est devenue la destination la plus probable.
Le joueur de 18 ans possède opportunément un passeport italien, ce qui rend un passage en Serie A particulièrement attrayant pour les acheteurs potentiels. Le même rapport affirme que la Fiorentina a déjà pris officiellement contact avec le Real Madrid au sujet d'un éventuel prêt. Pendant ce temps, Naples et l'AC Milan suivent également la situation de près, après avoir déjà exprimé leur intérêt pour l'Argentin.
À la recherche du profil tactique idéal
L’objectif prioritaire du Real Madrid est de trouver un club qui utilisera Mastantuono dans son rôle préféré de numéro 10. Cette position axiale correspond parfaitement à son style de jeu et lui permet de dicter le tempo du match. Lors de son passage dans la capitale espagnole, l’adolescent a été contraint de s’adapter à des systèmes tactiques inhabituels.
Ni Xabi Alonso ni Alvaro Arbeloa n’ont utilisé de milieu offensif traditionnel, ce qui a souvent poussé le jeune joueur sur l’aile droite. Le Real Madrid est déterminé à éviter qu’un tel décalage de position ne se reproduise. Le club n’autorisera un prêt que si l’entraîneur qui l’accueille garantit que Mastantuono évoluera comme meneur de jeu axial.
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Les plans de tournée de pré-saison restent incertains
Malgré les discussions en cours autour de son transfert, Mastantuono a conservé de bonnes relations avec le nouvel entraîneur de l’équipe première Jose Mourinho. Il reste toutefois totalement incertain qu’il parte avec le groupe pour la prochaine tournée de pré-saison. Le géant espagnol prendra son temps pour évaluer soigneusement toutes les offres reçues au cours des prochaines semaines. Tant qu’aucune décision finale n’aura été prise, Mastantuono devra attendre pour savoir où il jouera cette saison.
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