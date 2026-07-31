Le Real Madrid se prépare à prêter le phénomène adolescent Mastantuono cet été, selon Marca. À la suite d’une réunion entre le club et les représentants du joueur plus tôt cette semaine, les deux parties ont convenu qu’un départ temporaire était la meilleure étape pour son développement. Le jeune Argentin a eu du mal à enchaîner les minutes de manière régulière lors de sa première saison au Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid est désormais convaincu qu’il a besoin d’un temps de jeu régulier en équipe première pour mettre en valeur l’immense talent qui l’avait initialement conduit en Europe. Le mois d’août devrait être décisif pour façonner l’avenir immédiat de l’adolescent. Le club veut s’assurer de lui trouver l’environnement parfait pour poursuivre sa progression sur le continent.











