Franck Kessie révèle pourquoi il a sensationnellement snobé la Juventus pour boucler son retour émouvant à l’Atalanta

Lors de sa présentation officielle à la Mino Favini New Balance Academy, le milieu de terrain s’est montré transparent sur l’attrait exercé par son ancien club. Malgré l’intérêt important d’autres géants italiens, Kessie a affirmé que Bergame était la seule destination qu’il avait vraiment envisagée une fois l’opportunité de porter à nouveau les couleurs de l’Atalanta apparue.

S’exprimant devant les médias présents, le joueur de 29 ans a évoqué sans détour ses liens émotionnels avec la ville, déclarant : « J’ai choisi l’Atalanta parce que c’est un choix du cœur. Je voudrais remercier Luca Percassi et les propriétaires de m’avoir donné l’opportunité de revenir à Bergame, que je considère comme ma maison et la ville où tout a commencé. Grâce à eux et à l’Atalanta, j’ai pu réaliser mon rêve de devenir footballeur professionnel. L’Atalanta m’a tout donné. Je suis très fier d’être de retour ici et de faire partie de ce projet. »