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Franck Kessie révèle pourquoi il a sensationnellement snobé la Juventus pour boucler son retour émouvant à l’Atalanta
Un retour au pays dicté par le cœur
Lors de sa présentation officielle à la Mino Favini New Balance Academy, le milieu de terrain s’est montré transparent sur l’attrait exercé par son ancien club. Malgré l’intérêt important d’autres géants italiens, Kessie a affirmé que Bergame était la seule destination qu’il avait vraiment envisagée une fois l’opportunité de porter à nouveau les couleurs de l’Atalanta apparue.
S’exprimant devant les médias présents, le joueur de 29 ans a évoqué sans détour ses liens émotionnels avec la ville, déclarant : « J’ai choisi l’Atalanta parce que c’est un choix du cœur. Je voudrais remercier Luca Percassi et les propriétaires de m’avoir donné l’opportunité de revenir à Bergame, que je considère comme ma maison et la ville où tout a commencé. Grâce à eux et à l’Atalanta, j’ai pu réaliser mon rêve de devenir footballeur professionnel. L’Atalanta m’a tout donné. Je suis très fier d’être de retour ici et de faire partie de ce projet. »
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Snobant la Juventus pour l’Atalanta
Le marché des transferts est rarement exempt de complications, et le transfert de Kessie n’a pas fait exception. La Juventus a été fortement associée à l’ancien joueur de l’AC Milan et de Barcelone tout au long du mercato, le club cherchant à renforcer son milieu de terrain avec sa présence physique éprouvée et son intelligence tactique. Cependant, Kessie a confirmé qu’il n’avait pas été difficile de revenir à Bergame malgré les discussions menées avec le club turinois.
Revenant sur l’intérêt venu d’ailleurs, Kessie s’est montré pragmatique mais ferme dans son raisonnement. « C’est normal que beaucoup d’équipes se renseignent sur un joueur qui vient de devenir agent libre. J’ai parlé avec d’autres équipes, naturellement, mais cette option m’a donné beaucoup de confiance en tant que joueur et en tant que personne. J’ai choisi l’Atalanta parce que c’était une décision prise avec le cœur. Quand l’Atalanta m’a demandé de revenir, j’ai voulu rentrer à la maison », a-t-il expliqué.
Adhérer à la révolution Sarri
Kessie rejoint une équipe de l’Atalanta qui a connu une évolution significative sous la direction de Maurizio Sarri. Le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, a profité de la présentation pour réaffirmer la confiance du club envers le technicien expérimenté, le décrivant comme « la bonne personne pour entamer ce nouveau parcours ». Kessie lui-même semble enthousiaste à l’idée de travailler sous les ordres de Sarri, soulignant qu’il est prêt à adapter son jeu aux exigences spécifiques de l’entraîneur. Qu’il soit utilisé comme un milieu box-to-box puissant ou dans un rôle tactique plus spécialisé, l’Ivoirien se concentre uniquement sur la réussite collective plutôt que sur les distinctions individuelles au moment de réintégrer l’effectif.
« Nous travaillons dur ensemble chaque jour. Pour moi, ce n’est pas un problème de jouer comme milieu défensif ou même dans un rôle davantage de meneur de jeu. La priorité est de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe et pour la ville », a déclaré Kessie.
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Des ambitions de trophées à Bergame
Si le retour suscite forcément une émotion indéniable, Kessie n’est pas revenu à Bergame simplement pour un voyage nostalgique. Le milieu de terrain s’est montré ambitieux quant aux objectifs du club pour la saison 2026-2027, estimant que l’effectif actuel est capable de lutter pour les plus grands honneurs, tant sur la scène nationale que continentale. Désormais doté d’une atmosphère plus intime et plus intense grâce aux récentes rénovations, le Gewiss Stadium offre, selon Kessie, le cadre idéal pour qu’Atalanta franchisse un nouveau palier dans son développement.
« Nous voulons nous battre pour tout ici, à Bergame. Le Scudetto, la Coupe d’Italie, la Ligue Europa, c’est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons lutter pour tout », a-t-il affirmé.
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