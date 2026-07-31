Deux gros coups à venir, au moins un joueur pourrait partir. La Juventus est en train de finaliser les arrivées de Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain et de Kerim Alajbegovic du Bayer Leverkusen, un double investissement de plus de 90 millions d’euros qui obligera le club à travailler dans le sens des départs au cours des prochaines semaines. Carnevali a choisi de satisfaire Spalletti avant de vendre, à partir de la semaine prochaine les priorités changeront. Les comptes de la Juventus ne se portent pas bien, il faudra dans cette optique prêter attention aux situations de Jonathan David et Francisco Conceicao.
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Francisco Conceição peut quitter la Juventus pour Manchester United, et Joshua Zirkzee pourrait être inclus dans l’opération. Jorge Mendes s’active
DAVID SE CHERCHE UNE ÉQUIPE
Le premier figure sur la liste des partants, un an après son arrivée libre au terme de son expérience à Lille. L’intéressé a plusieurs fois affiché sa volonté de rester à Turin, de respecter son contrat, qui expire en 2030, à 6 millions d’euros par saison, mais la Juventus a d’autres plans. Elle veut le céder pour assainir ses comptes et financer son mercato. À ce jour, les plus grandes chances sont de le revoir en Ligue 1, où il plaît à Rennes et surtout au Paris FC, tandis qu’en Premier League, Crystal Palace et Aston Villa ne sont pas allés au-delà de simples renseignements. La Juventus réclame 30 millions d’euros pour son transfert.
Conceição et Manchester Untid
Soixante millions, c’est en revanche le montant demandé pour Francisco Conceicao, recruté définitivement l’été dernier en provenance de Porto pour 32 millions d’euros, après les 7 (plus 3 de bonus) déboursés pour son prêt lors de la saison 2024-25. Dans le secteur offensif, le Portugais, qui a disputé la dernière Coupe du monde en Amérique du Nord et centrale, est celui qui a le plus de marché. En deux saisons à la Juventus, il a inscrit 11 buts et délivré 11 passes décisives en 82 matches. Il suscite le vif intérêt de Manchester United, en quête d’un joueur avec ses caractéristiques. Le super-agent Jorge Mendes est à l’œuvre et pourrait, dans les prochains jours, apporter à la Continassa une offre formelle.
OPTION ZIRKZEE
Selon la presse anglaise, United pourrait inclure Joshua Zirkzee dans l'opération, un joueur particulièrement apprécié par Spalletti. Le Néerlandais, qui plaît aussi à la Roma, est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec une option de prolongation jusqu'en 2030, son salaire est d'environ 3,5 millions d'euros nets par saison. Pour Carrick, ce n'est pas un premier choix, reste à comprendre quelle est l'évaluation de son transfert du côté d'Old Trafford : l'option argent plus Zirkzee pour Conceicao ne doit pas être exclue.
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