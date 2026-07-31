Francisco Conceição peut quitter la Juventus pour Manchester United, et Joshua Zirkzee pourrait être inclus dans l’opération. Jorge Mendes s’active

Le premier figure sur la liste des partants, un an après son arrivée libre au terme de son expérience à Lille. L’intéressé a plusieurs fois affiché sa volonté de rester à Turin, de respecter son contrat, qui expire en 2030, à 6 millions d’euros par saison, mais la Juventus a d’autres plans. Elle veut le céder pour assainir ses comptes et financer son mercato. À ce jour, les plus grandes chances sont de le revoir en Ligue 1, où il plaît à Rennes et surtout au Paris FC, tandis qu’en Premier League, Crystal Palace et Aston Villa ne sont pas allés au-delà de simples renseignements. La Juventus réclame 30 millions d’euros pour son transfert.