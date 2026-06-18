SEATTLE – Le but de Gio Reyna a redonné espoir aux fidèles. Il pouvait aussi s’agir d’une réponse aux sceptiques. Plus simplement, ce fut un moment spécial pour un joueur qui, pendant trois ans et demi, s’est préparé à claquer cette frappe de classe mondiale du pied extérieur.

Quelle que soit l’interprétation retenue, une chose était sûre : Reyna semblait enfin avoir trouvé sa place. Après plus de trois ans d’un parcours en Coupe du monde entravé par la frustration et les déconvenues, il a enfin connu un moment charnière : un but en Coupe du monde contre le Paraguay, concluant l’une des meilleures performances de l’histoire de son équipe.

Aujourd’hui, l’équipe nationale américaine se prépare pour un autre match qui pourrait être le plus important de son histoire : une rencontre de Coupe du monde contre l’Australie à Seattle. Une victoire et les États-Unis prendraient la tête du groupe, ouvrant la voie à un parcours à domicile sans précédent. Une défaite ou un match nul compliquerait l’équation. Telle est la subtilité de la Coupe du monde.

Plusieurs joueurs peuvent pourtant faire la différence dans ces moments décisifs : Christian Pulisic, dont la présence reste incertaine, mais aussi Folarin Balogun, Weston McKennie ou Sergino Dest, tous capables de l’action qui change le cours d’une rencontre.

Reyna l’a prouvé, ce qui conduit à la question cruciale : fort de ce but, peut-il franchir un cap et s’imposer comme un nouveau facteur X de l’USMNT ?

« J’ai vraiment envie de franchir cette nouvelle étape », a déclaré Reyna à GOAL au début du mois, « et je crois sincèrement que j’en suis capable. Je veux rester en forme. Je fais beaucoup de choses en dehors du terrain pour essayer de maintenir ce niveau du mieux que je peux.

« Je veux simplement tirer le meilleur parti de mon talent. J’espère que cette Coupe du monde sera un bon point de départ. »

Ce premier acte face au Paraguay pourrait bien lui ouvrir la voie vers d’autres exploits avant la fin de la compétition.