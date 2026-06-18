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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Franchir un cap » : Gio Reyna est-il prêt à assumer un rôle plus important au sein de l’équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde, en cas d’absence de Christian Pulisic pour le match contre l’Australie ?

Analysis
États-Unis
G. Reyna
FEATURES
États-Unis vs Australie
Australie
Coupe du monde

Les États-Unis pourraient être privés d’un attaquant clé. Vont-ils alors se tourner vers Reyna pour apporter l’étincelle nécessaire lors de ce deuxième match de la phase de groupes ?

SEATTLE – Le but de Gio Reyna a redonné espoir aux fidèles. Il pouvait aussi s’agir d’une réponse aux sceptiques. Plus simplement, ce fut un moment spécial pour un joueur qui, pendant trois ans et demi, s’est préparé à claquer cette frappe de classe mondiale du pied extérieur.

Quelle que soit l’interprétation retenue, une chose était sûre : Reyna semblait enfin avoir trouvé sa place. Après plus de trois ans d’un parcours en Coupe du monde entravé par la frustration et les déconvenues, il a enfin connu un moment charnière : un but en Coupe du monde contre le Paraguay, concluant l’une des meilleures performances de l’histoire de son équipe.

Aujourd’hui, l’équipe nationale américaine se prépare pour un autre match qui pourrait être le plus important de son histoire : une rencontre de Coupe du monde contre l’Australie à Seattle. Une victoire et les États-Unis prendraient la tête du groupe, ouvrant la voie à un parcours à domicile sans précédent. Une défaite ou un match nul compliquerait l’équation. Telle est la subtilité de la Coupe du monde.

Plusieurs joueurs peuvent pourtant faire la différence dans ces moments décisifs : Christian Pulisic, dont la présence reste incertaine, mais aussi Folarin Balogun, Weston McKennie ou Sergino Dest, tous capables de l’action qui change le cours d’une rencontre.

Reyna l’a prouvé, ce qui conduit à la question cruciale : fort de ce but, peut-il franchir un cap et s’imposer comme un nouveau facteur X de l’USMNT ?

« J’ai vraiment envie de franchir cette nouvelle étape », a déclaré Reyna à GOAL au début du mois, « et je crois sincèrement que j’en suis capable. Je veux rester en forme. Je fais beaucoup de choses en dehors du terrain pour essayer de maintenir ce niveau du mieux que je peux.

« Je veux simplement tirer le meilleur parti de mon talent. J’espère que cette Coupe du monde sera un bon point de départ. »

Ce premier acte face au Paraguay pourrait bien lui ouvrir la voie vers d’autres exploits avant la fin de la compétition.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La prestation du Paraguay

    Peu après avoir inscrit le but le plus important de sa jeune carrière, Reyna a fait une confession à la presse : il ne tire pas assez au but. Depuis plusieurs semaines, son entourage tente de le convaincre d’y remédier. Son objectif principal est de renforcer sa confiance afin de le préparer à ces moments décisifs.

    « Je sais que j’ai une bonne frappe, mais quand je suis en position, je cherche souvent à passer », a-t-il expliqué après la rencontre. « Ils veulent que je sois un peu plus égoïste. Mon instinct est d’impliquer mes coéquipiers, j’adore servir une passe décisive autant que marquer. Alors je fais tout ce qui peut aider. »

    Contre le Paraguay, c’est une superbe « trivela » qui a fait la différence : lancé par Alex Freeman, Reyna a pénétré la surface avant d’enrouler sa frappe du droit. Le gardien paraguayen, Orlando Gill, n’a pu que constater les dégâts. En seulement huit minutes, Reyna a touché le ballon quatorze fois, mais c’est avec cette frappe qu’il a rappelé à tous son talent intact. Malgré les rebondissements et les blessures, Reyna demeure un joueur « exceptionnel », dixit Mauricio Pochettino, et les joueurs exceptionnels font la différence.

    Vendredi, les États-Unis pourraient être privés de leur autre génie, Pulisic. Si ce dernier est forfait, Reyna aura l’occasion de prouver qu’il est la solution dont l’équipe nationale aura besoin pour pallier l’absence de sa star.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les arguments en faveur de Reyna

    Bien qu’on insiste souvent sur ce que Reyna ne peut pas ou ne sait pas faire – nous y reviendrons –, commençons par ses points forts. Au fond, Reyna est un joueur incroyablement créatif, qui répond présent dans les grands rendez-vous, surtout avec le maillot de l’USMNT.

    Vendredi, l’enjeu sera à son comble : peu de rendez-vous surpassent une Coupe du monde, encore moins à domicile. Les statistiques le montrent : dans les grands rendez-vous, Reyna se hisse parmi les meilleurs éléments de ce groupe. Il s’est déjà distingué lors des affiches majeures de la Ligue des Nations, sans oublier son impact décisif contre le Paraguay.

    Si Pulisic est forfait vendredi, les États-Unis auront besoin de cette étincelle créative. L’Australie, qui a déjà montré face à la Turquie et à ses jeunes milieux de terrain talentueux qu’elle était capable de fermer les espaces, sera extrêmement difficile à déstabiliser. Pour venir à bout des Socceroos, il faudra des éclairs de génie : un dribble, une passe, ou peut-être une trivela sortie de nulle part pour surprendre le gardien.

    Reyna est capable de créer davantage de ces moments que la plupart de ses coéquipiers et, grâce à son but marqué ce week-end, il a certainement retrouvé une partie de la confiance qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. Certains matchs exigent certains joueurs, et une rencontre face à une équipe qui devrait se replier en bloc bas semble justement être le genre de match qui nécessite un joueur comme Reyna.

    Reste à savoir comment il répondra, cette fois, à l’épineux défi australien.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Les charges retenues contre lui

    Au cours des dernières années, Reyna a été victime de blessures malencontreuses à répétition. Ces pépins physiques l’ont empêché de franchir un cap sur le plan athlétique. Plusieurs indicateurs de course le montrent : Reyna semble souvent incapable, ou peu disposé, à atteindre sa vitesse de pointe à plusieurs reprises au cours d’une rencontre. Ce manque de rythme est l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas joué autant qu’il l’aurait souhaité ces dernières années.

    « Au fond de moi, je crois vraiment en mes capacités et en ce dont je suis capable chaque fois que je foule la pelouse », a-t-il déclaré à GOAL au début du mois. « Bien sûr, ce n’est pas aussi facile quand on sait qu’on ne jouera peut-être que 20 minutes. Le rythme de match en match est donc important, et je pense que c’est ce sur quoi je me concentre pour franchir véritablement la prochaine étape de ma carrière. »

    Or cette absence de vitesse pure pourrait ne pas constituer un handicap face à l’Australie. Il est probable que ce soit l’Australie, et non les États-Unis, qui cherche à exploiter la rapidité en contres-attaques. La mission principale de Reyna, s’il débute en tant que milieu offensif, sera donc de perturber une défense australienne tenace lorsque celle-ci se replie.

    Reste que la défense australienne est extrêmement physique. Pulisic l’a constaté à ses dépens l’automne dernier, blessé après avoir été fauché au milieu de terrain. Les Socceroos alignent trois défenseurs de plus de 1,90 m et n’hésitent pas à multiplier les tacles. Un groupe qui assume pleinement sa puissance.

    Reyna affronte certes ce type de défi en Bundesliga, mais l’intensité pourrait être bien plus élevée cette fois-ci. Vu son passé médical, se demande-t-on, a-t-il les épaules pour tenir dans une véritable bataille ?

    D’autres éléments pourraient répondre à ces exigences : Alejandro Zendejas ou Brenden Aaronson, par exemple. Weston McKennie ou Malik Tillman auraient la possibilité de monter d’un cran afin de libérer une place au milieu pour Sebastian Berhalter ou Cristian Roldan. Tim Weah pourrait même être aligné d’entrée afin d’étirer la défense adverse sur les côtés et de créer la brèche tant recherchée par les États-Unis.

    Ou peut-être Reyna, dont les atouts l’emporteront sur les risques s’il est aligné d’entrée.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Aider l'équipe

    Au final, Reyna peut faire la différence de multiples façons. Il pourrait tenter de déstabiliser l’Australie dès le début du match. Il pourrait entrer en cours de jeu, comme il l’a fait contre le Paraguay, pour tenter de renverser la situation. Pour Reyna, cela ne fait guère de différence. Peu importe ce qu’en pense le monde extérieur, il affirme être prêt à accepter n’importe quel rôle qui lui sera confié, qu’il soit important ou mineur.

    « Je suis toujours confiant, donc ça n’a jamais vraiment été un problème pour moi, assure-t-il. Pour moi, c’est simple : je fais tout pour aider cette équipe. Que ce soit en jouant 90 minutes, en ne jouant pas du tout ou en entrant en cours de match, comme contre le Paraguay, j’essaie simplement d’apporter mon aide et de rester positif de toutes les manières possibles. »

    Son but contre le Paraguay a rappelé à tous son impact potentiel, et le match crucial de vendredi avec l’USMNT pourrait lui offrir une nouvelle occasion de le démontrer.

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