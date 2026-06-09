« Franchement, je l’aurais mis en pièces ! » Un ancien joueur de l’Eintracht Francfort porte de graves accusations contre l’entraîneur du BVB, Niko Kovac

Pour Regäsel, qui a disputé six de ses onze matchs officiels avec la SGE sous les ordres de l’actuel entraîneur du BVB, la relation s’est dégradée juste avant la finale de la Coupe d’Allemagne 2017 contre Dortmund. Tout a commencé par une interview accordée au Frankfurter Rundschau, dans laquelle le défenseur exprimait son incompréhension face au peu de temps de jeu qu’il lui accordait.

« Le journal m’a appelé et m’a demandé pourquoi je ne jouais pas sous les ordres de Kovac », explique Regäsel. « Je leur ai simplement répondu : je ne comprends pas, car je fais mes preuves et j’espère pouvoir jouer. » Selon le défenseur, la FR n’a pas restitué ses propos de façon fidèle.

« Et que fait le journal ? Il déforme complètement mes propos. Ils auraient dû me demander si je validais la publication telle quelle, mais ils ne l’ont pas fait », a-t-il expliqué. « Le lendemain, gros titre : “Regäsel s’en prend à Kovac avant la finale de la Coupe d’Allemagne”. J’ai reçu 100 appels. »