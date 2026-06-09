« Au début, tout allait bien », se souvient Regäsel, aujourd’hui âgé de 30 ans et qui évolue au SV Wilhelmshaven, club de cinquième division, dans l’Oberliga de Basse-Saxe, dans une vidéo YouTube réalisée par son ancien coéquipier du Hertha et des équipes de jeunes de la DFB, Bilal Kamarieh. Mais ensuite, sous les ordres de Kovac, « du jour au lendemain, je ne jouais plus aucun rôle ».
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« Franchement, je l’aurais mis en pièces ! » Un ancien joueur de l’Eintracht Francfort porte de graves accusations contre l’entraîneur du BVB, Niko Kovac
Pour Regäsel, qui a disputé six de ses onze matchs officiels avec la SGE sous les ordres de l’actuel entraîneur du BVB, la relation s’est dégradée juste avant la finale de la Coupe d’Allemagne 2017 contre Dortmund. Tout a commencé par une interview accordée au Frankfurter Rundschau, dans laquelle le défenseur exprimait son incompréhension face au peu de temps de jeu qu’il lui accordait.
« Le journal m’a appelé et m’a demandé pourquoi je ne jouais pas sous les ordres de Kovac », explique Regäsel. « Je leur ai simplement répondu : je ne comprends pas, car je fais mes preuves et j’espère pouvoir jouer. » Selon le défenseur, la FR n’a pas restitué ses propos de façon fidèle.
« Et que fait le journal ? Il déforme complètement mes propos. Ils auraient dû me demander si je validais la publication telle quelle, mais ils ne l’ont pas fait », a-t-il expliqué. « Le lendemain, gros titre : “Regäsel s’en prend à Kovac avant la finale de la Coupe d’Allemagne”. J’ai reçu 100 appels. »
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Yanni Regäsel critique ouvertement Niko Kovac
Révélation fracassante : dans l’introduction de l’article du FR, toujours accessible aujourd’hui, on apprend que Regäsel, alors âgé de 21 ans, s’était vu signaler par l’attaché de presse de Francfort qu’il devait préciser que certaines de ses déclarations n’étaient pas destinées à être publiées. « Non, non. Pas de problème, vous pouvez écrire tout ce que je dis. Je suis quelqu’un d’honnête », avait alors déclaré Regäsel.
Selon la même source, le manager Fredi Bobic et le président de l’Eintracht, Peter Fischer, se sont ensuite rendus à l’entraînement, ont pris Regäsel à partie et lui ont demandé de présenter ses excuses à Kovac. « Je lui ai dit "désolé" et j’ai précisé que je ne m’étais pas exprimé comme ils l’avaient écrit », assure aujourd’hui Regäsel.
Kovac aurait pris la chose avec calme : « Il m’a dit : “Pas de souci, je sais que tu as la langue bien pendue, toi qui es Berlinois.” J’ai cru qu’il encaissait le coup. Puis, d’un coup, je me suis retrouvé écarté du groupe pour la finale de la Coupe. » Francfort a finalement perdu la rencontre 2-1.
« Dans ma sphère privée, je fréquentais des personnes de son entourage »
Selon ses propres déclarations, Regäsel n’a plus été autorisé à s’entraîner avec l’équipe la saison suivante. « Ils m’ont dit : “Reste chez toi. Mieux vaut ne plus te montrer au centre d’entraînement” », raconte-t-il, avant d’ajouter : « Je n’ai pas compris. Je n’avais pourtant rien fait. »
Regäsel a alors confronté Kovac dans son vestiaire. « Il m’a dit : Yanni, tu es le meilleur joueur que j’ai ici, mais je ne t’aime pas. Tu n’auras aucun rôle à jouer sous mes ordres. » Interrogé par Kamarieh pour savoir si l’entraîneur avait tenu ces propos, Regäsel a confirmé sans détour : « Je te le jure. Exactement comme ça. Je ne l’oublierai jamais de ma vie. »
Aujourd’hui, Regäsel avance une hypothèse sur les raisons de son éviction par Kovac : « Je pense qu’il a réagi ainsi parce que, dans ma vie privée, je fréquentais des gens qu’il connaissait. Je crois qu’il n’appréciait pas que je m’entende si bien avec ces personnes », a-t-il conclu.
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Regäsel à propos de Kovac : « Je l’aurais démoli. »
« C’étaient des hommes très bien, et aussi très influents à Francfort », raconte Regäsel. « Je m’entendais bien avec eux. Ils avaient leur mot à dire à Francfort, quel que soit le domaine. On savait que lorsqu’on leur parlait, ils s’occupaient de tout pour vous. »
Un jour, Regäsel se rend pourtant au centre d’entraînement pour s’y entraîner seul, en dépit d’une interdiction. Il se souvient avec intensité de son état d’esprit face à Kovac : « À un moment, j’ai senti que j’allais exploser. Avant d’en arriver là, j’aurais pu le frapper. »
Regäsel a finalement porté un jugement sévère sur le technicien croate de 54 ans. « Il ne s’en est pas pris qu’à moi. Avec le temps, il a écarté Alex Meier, le dieu du football, car c’est quelqu’un qui veut se présenter comme le plus extrême de tous », a déclaré Regäsel. « Il veut toujours être au centre de l’attention. Plus tard, il a aussi poussé Max Kruse vers la sortie. Il s’est toujours efforcé d’éloigner les joueurs qui avaient leur mot à dire dans l’équipe, pour garder les commandes. C’est sa manière d’être. »