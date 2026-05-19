L’attaquant dresse un bilan de saison nettement décevant. Interrogé sur le plus beau moment de l’exercice écoulé, il répond sans détour : « Franchement, il n’y en a pas eu beaucoup, car nous n’avons rien gagné. Nous avons été éliminés de la Coupe, nous avons été éliminés de la Ligue des champions – il n’y a donc pas eu beaucoup de grands moments. »
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« Franchement, il n’y avait pas grand-chose » : la star du BVB, dont le départ semble imminent, fait sensation avec des déclarations fracassantes
L’attaquant guinéen a affirmé : « La deuxième place ne nous suffit pas, car, quand on joue pour Dortmund, on veut gagner des titres. La Bundesliga est exigeante, et nous avons aussi été éliminés en Coupe d’Allemagne. Au final, cette saison n’a pas connu de grands moments. »
Depuis plusieurs semaines, Guirassy est annoncé partant cet été. Selon les dernières informations, Fenerbahce aurait récemment fait des progrès significatifs dans les négociations avec l’attaquant de 30 ans. Le président du club, Sadettin Saran, aurait même tenu un entretien personnel avec l’avant-centre du BVB, et les médias évoquent déjà un « accord de principe ».
- AFP
Selon les dernières informations, Guirassy devrait quitter le BVB.
Sous contrat avec Dortmund jusqu’en 2028, Guirassy aurait, d’après un récent reportage de Sky Sport, pris la décision de changer d’air cet été. Malgré une clause libératoire de seulement 40 millions d’euros susceptible d’intéresser des cadors comme le Real Madrid ou Manchester City, aucun grand club ne s’est pour l’instant manifesté. Toutefois, d’autres prétendants de renom se manifestent : outre Fenerbahce, Tottenham Hotspur et l’AC Milan auraient également Guirassy dans leur viseur.
Guirassy au BVB : 96 matchs, 60 buts
International à 26 reprises, l’attaquant avait rejoint Dortmund en 2024 en provenance du VfB Stuttgart pour un montant de 18 millions d’euros. Dès sa première saison, Guirassy a immédiatement fait forte impression.
Il a inscrit 38 buts et délivré neuf passes décisives, Coupe du monde des clubs comprise. Au terme de l’exercice 2023-2024, malgré une longue période de disette, l’international a tout de même atteint la marque de 22 buts et six passes décisives en 46 matchs officiels.