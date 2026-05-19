« Franchement, il n’y avait pas grand-chose » : la star du BVB, dont le départ semble imminent, fait sensation avec des déclarations fracassantes

L’attaquant guinéen a affirmé : « La deuxième place ne nous suffit pas, car, quand on joue pour Dortmund, on veut gagner des titres. La Bundesliga est exigeante, et nous avons aussi été éliminés en Coupe d’Allemagne. Au final, cette saison n’a pas connu de grands moments. »

Depuis plusieurs semaines, Guirassy est annoncé partant cet été. Selon les dernières informations, Fenerbahce aurait récemment fait des progrès significatifs dans les négociations avec l’attaquant de 30 ans. Le président du club, Sadettin Saran, aurait même tenu un entretien personnel avec l’avant-centre du BVB, et les médias évoquent déjà un « accord de principe ».