Rummenigge a rappelé la demi-finale de la Ligue des champions 2014, qu’il abordait avec un prudent optimisme après la défaite 1-0 à l’aller à Madrid. « Puis Sergio Ramos nous a assommés en convertissant deux coups de pied arrêtés dès les 20 premières minutes, et le match était déjà plié. »

Cristiano Ronaldo avait alors ajouté un troisième but juste avant la mi-temps ; au final, les Madrilènes l’avaient emporté 4-0 et s’étaient logiquement qualifiés pour la finale. Rummenigge en tire donc un avertissement pour le présent : « Nous devrons encore réaliser une performance de très haut niveau mercredi prochain. Nous devons rester très concentrés, jouer intelligemment et reproduire ce que nous avons montré mardi. »

Vendredi soir, la « répétition générale » du Real en vue du retour à Munich a tourné court : en Liga, les Merengues n’ont pas pu faire mieux qu’un 1-1 à domicile contre Gérone. Un penalty refusé dans les dernières minutes a d’ailleurs déclenché la colère d’Alvaro Arbeloa et de son groupe.