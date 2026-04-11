Rummenigge a surtout exprimé sa crainte que le Bayern ne prenne à la légère le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, après sa victoire convaincante 2-1 à l'aller.
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« Franchement, ça ne me plaît pas » : Karl-Heinz Rummenigge surprend en exprimant ses inquiétudes avant le match retour du Bayern Munich contre le Real Madrid
« Nous avons certes proposé un “très grand football” au Bernabéu », a reconnu Rummenigge dans un entretien accordé à DAZN, avant d’avertir : « Nous devons encore jouer un match retour important. Il ne faut pas tomber dans l’erreur de l’euphorie. Je ressens actuellement un certain emballement, et franchement, je n’y souscris pas. »
Mardi à Madrid, Luis Díaz puis Harry Kane avaient rapidement donné deux buts d’avance au Bayern, et le Real n’a réduit l’écart qu’à un quart d’heure de la fin grâce à Kylian Mbappé. Rummenigge, qui siège toujours au conseil de surveillance du club le plus titré d’Allemagne, refuse de laisser s’installer un optimisme excessif concernant la qualification en demi-finale. « Le Real Madrid nous a déjà causé suffisamment de soucis ici à Munich », a rappelé le septuagénaire, citant l’histoire pour tempérer toute euphorie.
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Rummenigge garde en mémoire l’élimination douloureuse du FC Bayern face au Real Madrid.
Rummenigge a rappelé la demi-finale de la Ligue des champions 2014, qu’il abordait avec un prudent optimisme après la défaite 1-0 à l’aller à Madrid. « Puis Sergio Ramos nous a assommés en convertissant deux coups de pied arrêtés dès les 20 premières minutes, et le match était déjà plié. »
Cristiano Ronaldo avait alors ajouté un troisième but juste avant la mi-temps ; au final, les Madrilènes l’avaient emporté 4-0 et s’étaient logiquement qualifiés pour la finale. Rummenigge en tire donc un avertissement pour le présent : « Nous devrons encore réaliser une performance de très haut niveau mercredi prochain. Nous devons rester très concentrés, jouer intelligemment et reproduire ce que nous avons montré mardi. »
Vendredi soir, la « répétition générale » du Real en vue du retour à Munich a tourné court : en Liga, les Merengues n’ont pas pu faire mieux qu’un 1-1 à domicile contre Gérone. Un penalty refusé dans les dernières minutes a d’ailleurs déclenché la colère d’Alvaro Arbeloa et de son groupe.
FC Bayern Munich : Rummenigge voit un parallèle avec 2020
Entre ses deux confrontations avec le Real, le Bayern doit d’abord se rendre samedi soir sur la pelouse du FC St. Pauli en Bundesliga. En cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, il pourrait y retrouver le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Le champion de France a d’ailleurs pris une sérieuse option lors du match aller des quarts de finale en s’imposant 2-0 face au FC Liverpool.
De son côté, Karl-Heinz Rummenigge a souligné que l’ambiance actuelle au club évoquait celle de 2020, lorsque le Bayern avait réalisé le triplé en s’imposant 1-0 en finale de la C1 contre le PSG. Selon lui, l’entraîneur de l’époque, Hansi Flick, gérait le groupe « de la même manière » que le fait aujourd’hui Vincent Kompany. « À l’époque, l’équipe voulait absolument ce titre, mais l’ambiance dans tout le club était similaire. » Tout en reconnaissant la qualité du travail du technicien belge, il a toutefois mis en garde contre un éventuel adversaire parisien en demi-finale : « Ce ne sera pas plus facile ensuite, même si nous venions à battre le Real. »
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Les prochaines rencontres du FC Bayern Munich
Date
Heure
Rencontre
Samedi 11 avril
18h30
FC St. Pauli – FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
Dimanche 19 avril
17h30
FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga)
Mercredi 22 avril
20 h 45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne)