Francesco Pio Esposito : Pourquoi Arsenal suit de près le sensationnel attaquant de l'Inter dont l'Italie espère qu'il mettra fin à ses déboires en Coupe du monde

La Gazzetta dello Sport a affirmé en début de semaine qu'Arsenal avait manifesté son intérêt pour le jeune espoir de l'Inter Francesco Pio Esposito. Cependant, le PDG des Nerazzurri, Beppe Marotta, s'est empressé de mettre fin aux rumeurs de transfert en insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucun contact entre les deux clubs. « Arsenal n'a pas demandé Pio », a déclaré l'Italien à Sport Mediaset avant le match aller de la demi-finale de la Coppa Italia entre l'Inter et Côme mardi. « Mais l'Inter n'est pas non plus un club vendeur. Le transfert de joueurs n'est pas notre activité principale.

« Bien sûr, tout peut arriver à l'avenir, mais cela ne se produirait que dans très longtemps. De plus, Pio est issu de notre centre de formation et nous le protégeons comme un trésor. » Et à juste titre. 

Les attaquants de classe mondiale potentiels sont désormais une denrée très précieuse en Italie, et Esposito, âgé de 20 ans, est déjà présenté comme « un pilier de l'Inter et de l'équipe nationale » par nul autre que Lautaro Martinez.

Alors, quel est le niveau du numéro 94 de l'Inter ? Et pourrait-il vraiment finir à l'Emirates Stadium ? GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur un joueur qui, selon Christian Vieri, « a tout ce qu'il faut pour devenir un grand attaquant »...

  • Là où tout a commencé

    Esposito est né à Castellammare di Stabia, une ville côtière de Campanie située à environ 30 kilomètres au sud-est de Naples. Son père, Agostino, était un ancien défenseur central qui a atteint le troisième niveau du football italien avant de se lancer dans le métier d'entraîneur. Il n'est donc pas surprenant qu'Esposito et ses deux frères aînés, Salvatore et Sebastiano, se soient tous intéressés très tôt au football.

    « Nous avons grandi dans une région où il n'y avait qu'un terrain de football », explique Salvatore, l'aîné des Esposito, dans une interview accordée à Che Fatica La Vita Da Bomber. « Il y avait beaucoup d'autres bons joueurs, mais nous avons eu la chance d'avoir le soutien de notre famille et la volonté d'atteindre nos objectifs. La concurrence était rude, y compris entre nous. »

    Sebastiano était le plus doué des trois frères et lorsque Brescia lui a proposé de le recruter alors qu'il n'avait que neuf ans, Agostino a décidé de quitter son emploi et de déménager toute sa famille dans le nord.

    « J'ai immédiatement dit oui », a déclaré plus tard le père d'Esposito àBrescia Oggi. « Ma femme pensait que j'étais fou, mais nous avons saisi cette opportunité. Ma fille est allée au lycée là-bas, tandis que mes trois fils jouaient dans les équipes juniors de Brescia. »

  • La grande percée

    Après trois ans passés à Brescia, les frères Esposito ont tous été recrutés par l'Inter en 2014. Salvatore a finalement rejoint le SPAL sans jamais avoir joué au niveau senior pour les Nerazzurri, mais Sebastiano a fait ses débuts professionnels lors d'un match de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort en 2019, alors qu'il n'avait que 16 ans. Il est actuellement prêté au Cagliari. Quant à Pio, il jouait pour les moins de 19 ans de l'Inter alors qu'il n'avait que 17 ans et, après avoir signé un nouveau contrat avec le club en 2023, il a été prêté à Spezia. 

    Esposito n'a marqué que trois buts lors de sa première saison en Serie B, mais il a explosé lors de sa deuxième saison, inscrivant 17 buts en 35 apparitions. L'Inter a donc décidé de le ramener à San Siro l'été dernier et le nouvel entraîneur Christian Chivu l'a immédiatement inclus dans son effectif pour la Coupe du monde des clubs, ce qui n'était pas du tout surprenant, car les deux hommes se connaissaient bien depuis que le Roumain était à la tête de la Primavera.

    Esposito a manqué le premier match du tournoi des Nerazzurri, contre Monterrey, en raison d'une blessure, mais il a remplacé son frère Sebastiano à la mi-temps lors de la deuxième journée contre les Urawa Reds. Les rôles se sont inversés à la 83e minute du dernier match de groupe de l'Inter, mais seulement après qu'Esposito ait marqué son premier but lors de son premier match en tant que titulaire avec l'Inter.

    « Je n'ai pas encore réalisé », a déclaré le jeune joueur sur le site officiel de son club après avoir ouvert le score lors de la victoire 2-0 à Seattle grâce à une finition incroyablement confiante. « Cela semblait être un rêve. Puis, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu Lautaro célébrer et je me suis dit : "Alors, c'est vrai !" Ensuite, j'ai vu mon frère sur la ligne de touche et j'ai immédiatement couru vers lui pour le serrer dans mes bras.

    C'est le fruit de tout le travail que j'ai accompli au fil des ans, même en travaillant dur à Spezia. Mon premier but après mes débuts en quelques jours seulement : c'est incroyable. L'entraîneur m'a dit de tirer le meilleur parti de mes qualités et je pense que j'ai réussi, grâce aussi à la qualité de mes coéquipiers. Je remercie l'entraîneur pour cette formidable deuxième chance à l'Inter. »

  • Comment ça va ?

    À sa troisième apparition seulement dans la campagne actuelle, Esposito a ouvert son compteur en Serie A en inscrivant le deuxième but décisif lors de la victoire 2-0 à Cagliari le 27 septembre.

    « Je dois avouer qu'il me surprend par ses performances, car il joue pour l'équipe, sait faire certaines choses, n'a peur de rien et garde toujours son sang-froid devant le but », a déclaré Chivu, visiblement ravi, dans son interview d'après-match sur DAZN.

    Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a été tout aussi impressionné par Esposito après l'avoir vu marquer son premier but pour son pays lors de la victoire en Estonie en octobre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde.

    « Ce qui m'étonne, c'est sa technique : il est difficile à marquer », a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan aux journalistes. « C'est un vrai talent. »

    Depuis, Esposito a porté son total à trois buts en seulement cinq sélections avec l'Italie, après avoir marqué contre la Moldavie et la Norvège. Il a également inscrit sept buts au total pour l'Inter cette saison, dont deux en Ligue des champions.

    « Malgré son jeune âge, il gère bien la pression », a déclaré Chivu à DAZN. « Il est également capable de gérer les duels physiques sur le terrain et travaille dur pour l'équipe. Je suis très satisfait de ses performances. »

    Principaux atouts

    La force la plus évidente d'Esposito est sa puissance physique. À seulement 20 ans, il est capable de rivaliser avec les meilleurs défenseurs centraux de la Serie A.

    « Il est déjà prêt physiquement », a déclaré l'ancien numéro 9 de l'Inter et de l'Italie, Vieri, à la Gazzetta dello Sport. « Il peut même supporter la pression au niveau international, où il faut être une bête. »

    De manière révélatrice, lorsqu'on a demandé à Ange-Yoan Bonny quelles qualités il aimerait emprunter à Lautaro et Marcus Thuram, les attaquants titulaires de l'Inter, l'attaquant français a évoqué Esposito, admettant qu'il enviait le jeu de conservation de son coéquipier : « Peu de joueurs sont capables de protéger le ballon comme lui. »

    Fabrizio Ravanelli était sans doute l'un d'entre eux, et bien qu'il dise voir un peu de lui-même en Esposito, l'ancien attaquant italien estime que le jeune joueur ressemble encore plus à Mario Mandzukic, un attaquant monstrueux mais polyvalent.

    « J'ai vu les mots aimables de Ravanelli et je suis ce genre d'attaquant qui essaie d'utiliser son physique pour faire mal à ses adversaires », a admis Esposito. « Je pense que j'ai aussi cet esprit combatif, comme Mandzukic. »

    Cependant, comme l'a souligné Gattuso, Esposito n'est pas seulement un bélier, il est également fort techniquement, Chivu affirmant que « Pio sait tout faire ».

    Possibilité d'amélioration

    Esposito a ouvertement exprimé son souhait de devenir aussi efficace devant le but que Lautaro et aussi habile dans ses déplacements que Thuram. Cependant, il a également admis vouloir améliorer ses capacités dans les duels et sa vitesse de démarrage.

    Chivu n'a toutefois aucun doute quant aux qualités globales d'Esposito et affirme que son objectif principal est de l'aider à garder les pieds sur terre. Même l'agent de l'attaquant a admis être inquiet face à tout le battage médiatique autour de son client.

    « Je n'aime pas vraiment parler de Pio », a déclaré Mario Giuffredi en octobre dernier. « Je n'aime pas le battage médiatique qui entoure un joueur très jeune. Je n'aime pas la façon dont on parle de lui avec trop d'importance et trop de fanfare.

    Je resterais prudent et calme en affirmant qu'il sera l'avant-centre de l'équipe nationale pendant les dix prochaines années. Il devra faire ses preuves, comme tous les footballeurs. Nous essayons de lui inculquer le sens de la modestie. »

    Il ne semble vraiment pas y avoir de risque que le succès monte à la tête d'Esposito, notamment en raison de l'endroit où il a grandi et de la façon dont lui et ses frères ont été élevés. Comme l'a récemment fait remarquer Gattuso, « la principale qualité de Pio est son humilité. J'irai même jusqu'à dire qu'il est difficile pour quelqu'un comme lui de prendre la grosse tête ou d'avoir une attitude négative.

    Sa façon de penser, de s'entraîner et d'agir le font passer pour un trentenaire : comme tout le monde, il a ses mauvais moments, mais il travaille, il reste discret, il se donne à fond et il veut s'améliorer. »

  • Et ensuite ?

    La seule préoccupation d'Esposito pour l'instant est le derby décisif pour le Scudetto qui aura lieu dimanche contre l'AC Milan. L'international italien devrait débuter en attaque pour l'Inter en raison de l'absence de Lautaro, blessé, mais il y a aussi la demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à la fin du mois. 

    Au-delà de cela, il est toutefois difficile de l'imaginer quitter San Siro de sitôt, et pas seulement parce qu'il affirme vivre son rêve en représentant le club qu'il a rejoint à l'âge de neuf ans, il y a plus de dix ans. 

    Manchester United aurait tenté de le recruter en janvier 2025, alors qu'il était encore à Spezia, et on pense que Newcastle serait le club anglais anonyme qui aurait proposé 45 millions de livres sterling (58 millions de dollars) pour s'attacher ses services l'été dernier. Cependant, la réponse de Marotta à l'intérêt controversé d'Arsenal suggère que si tous les joueurs de l'Inter ont un prix, il faudrait une offre colossale pour que les Nerazzurri envisagent ne serait-ce que de vendre Esposito.

    Il est considéré comme le futur visage du club, un atout précieux qui serait également déclaré trésor national s'il aidait l'Italie à se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 2014 à la fin du mois.

