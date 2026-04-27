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Francesco Farioli a fermement réagi aux rumeurs le liant au poste d’entraîneur de Chelsea, alors que Porto se rapproche du titre de champion
Le processus de succession de Rosenior est en cours.
Les Blues cherchent un nouvel entraîneur après le départ de Liam Rosenior, et Farioli figurerait sur la short-list du club. Les responsables sportifs de Chelsea ont étudié plusieurs candidats de renom pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine. L’intérêt des Blues pour l’ex-technicien de l’OGC Nice n’étonne guère, tant son ascension est fulgurante sur la scène européenne. Le tacticien transalpin s’est d’abord illustré sur la scène internationale en faisant de Nice une forteresse défensive en Ligue 1, avant de redynamiser l’Ajax en instaurant un modèle de jeu structuré qui a rapidement ramené le club néerlandais dans la course au titre.
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Farioli s'engage pleinement dans le projet du FC Porto.
Farioli a officiellement écarté toute candidature au poste d’entraîneur laissé vacant à Chelsea, assurant que son avenir immédiat se trouvait bien au Portugal. Depuis sa prise de fonction à Porto en juillet dernier, l’ex-technicien de l’Ajax a vu sa cote grimper en flèche : il affiche un impressionnant taux de victoires de 74 %. Après une victoire 2-1 arrachée dimanche face à Estrela da Amadora, il a répondu aux spéculations sur l’intérêt des Blues : « Je suis l’entraîneur de Porto et je suis vraiment heureux d’être ici. »
Interrogé sur la possibilité de rester à son poste même en cas d’offre alléchante en provenance de Stamford Bridge, le technicien a coupé court au débat : « Oui, absolument. »
Son profil tactique suscite l’intérêt des Blues
L’intérêt de Chelsea se manifeste alors que Porto occupe une position dominante en tête de la Primeira Liga. Avec sept points d’avance sur son principal rival, Benfica, et seulement trois journées à disputer, Farioli est sur le point de décrocher le premier titre de champion du club depuis 2022. Sa capacité à organiser une défense solide est perçue comme un atout majeur susceptible de résoudre les problèmes défensifs persistants de Chelsea. Si d’autres noms comme Cesc Fàbregas, Xabi Alonso et Andoni Iraola ont été évoqués pour le poste, la discipline tactique et l’expérience européenne de Farioli l’auraient maintenu en tête de la short-list des Blues.
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Cette victoire intérimaire offre un bol d’air à Chelsea.
Alors que la quête d’un successeur à long terme pour Rosenior se poursuit, l’entraîneur par intérim Calum McFarlane a stabilisé la situation. Dimanche, il a mené l’équipe à une victoire décisive : un but d’Enzo Fernandez a permis à Chelsea de battre Leeds United 1-0 à Wembley et de se qualifier pour la finale de la FA Cup. Malgré cette performance encourageante, la direction est toujours sous pression pour recruter un entraîneur permanent capable de porter un projet à long terme.