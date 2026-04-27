Francesco Farioli a fermement réagi aux rumeurs le liant au poste d’entraîneur de Chelsea, alors que Porto se rapproche du titre de champion

Farioli a officiellement écarté toute candidature au poste d’entraîneur laissé vacant à Chelsea, assurant que son avenir immédiat se trouvait bien au Portugal. Depuis sa prise de fonction à Porto en juillet dernier, l’ex-technicien de l’Ajax a vu sa cote grimper en flèche : il affiche un impressionnant taux de victoires de 74 %. Après une victoire 2-1 arrachée dimanche face à Estrela da Amadora, il a répondu aux spéculations sur l’intérêt des Blues : « Je suis l’entraîneur de Porto et je suis vraiment heureux d’être ici. »

Interrogé sur la possibilité de rester à son poste même en cas d’offre alléchante en provenance de Stamford Bridge, le technicien a coupé court au débat : « Oui, absolument. »