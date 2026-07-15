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Zinedine ZidaneGetty Images
Gianluca Minchiotti

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France : voici le calendrier prévu pour la signature de Zidane en tant que nouveau sélectionneur

France
Mercato
Z. Zidane

L'ancien Ballon d'Or apposera sa signature dès la conclusion de la Coupe du monde.

Selon Fabrizio Romano, la Fédération française finalisera les derniers documents officiels avec Zinedine Zidane dès la fin de la Coupe du monde. Depuis huit mois, Zidane n’a étudié aucune autre offre : il voulait uniquement prendre les commandes de l’équipe de France.

  • Zinédine Zidane succédera donc à Didier Deschamps sur lebanc de l’équipe de France. Après quatorze ans à la tête des Bleus (2012-2026), Deschamps quittera ses fonctions à l’issue du match pour la troisième place de la Coupe du monde, prévu samedi entre la France et le perdant de la demi-finale Angleterre-Argentine.


    L’ère Zidane s’apprête à commencer.


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