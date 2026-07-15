Selon Fabrizio Romano, la Fédération française finalisera les derniers documents officiels avec Zinedine Zidane dès la fin de la Coupe du monde. Depuis huit mois, Zidane n’a étudié aucune autre offre : il voulait uniquement prendre les commandes de l’équipe de France.
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France : voici le calendrier prévu pour la signature de Zidane en tant que nouveau sélectionneur
Zinédine Zidane succédera donc à Didier Deschamps sur lebanc de l’équipe de France. Après quatorze ans à la tête des Bleus (2012-2026), Deschamps quittera ses fonctions à l’issue du match pour la troisième place de la Coupe du monde, prévu samedi entre la France et le perdant de la demi-finale Angleterre-Argentine.
L’ère Zidane s’apprête à commencer.
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