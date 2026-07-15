France : voici le calendrier prévu pour la signature de Zidane en tant que nouveau sélectionneur

Zinédine Zidane succédera donc à Didier Deschamps sur lebanc de l’équipe de France. Après quatorze ans à la tête des Bleus (2012-2026), Deschamps quittera ses fonctions à l’issue du match pour la troisième place de la Coupe du monde, prévu samedi entre la France et le perdant de la demi-finale Angleterre-Argentine.





L’ère Zidane s’apprête à commencer.



